Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе" - 20.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220720/1036664233.html
Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе"
Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе" - 20.07.2022 Украина.ру
Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе"
Европейцы из-за санкций по газопроводу "Ямал-Европа" только проиграли, пытаясь приобрести газ на более выгодных условиях. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Его слова 20 июля процитировали РИА Новости.
2022-07-20T08:39
2022-07-20T08:39
владимир путин
президент
новости
европа
"ямал-европа"
газ
газопровод
цены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103204/29/1032042969_22:0:1178:650_1920x0_80_0_0_d0f41d17c2d2ea55815e5b28e0c3b10c.jpg.webp
Газопровод "Ямал-Европа" ранее являлся одной из главных веток поставок российского трубопроводного газа на европейский рынок. Его мощность достигает 33 млрд кубометров в год, а "путь" магистрали идет из России через Белоруссию и Польшу в Германию.Однако в мае на этот газопровод были наложены санкции: "Газпрому" запретили пользоваться польской частью магистрали, и на данный момент труба работает только в реверсном направлении, то есть газ по нему подается из Германии в Польшу.На днях американская газета The Wall Street Journal написала о том, что европейцы пытаются "надышаться" российской нефтью до санкций: владельцы нефтяных танкеров в Европе наращивают объемы транспортировки сырья до вступления в силу отложенного эмбарго Евросоюза. Цены от этого становятся только выше.Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, последний из которых включает в том числе и нефтяное эмбарго. Запрет морских поставок этого ресурса отложен до начала декабря, нефтепродуктов — до февраля 2023 года. Это только усугубило ситуацию на мировом рынке: цены на нефть взлетели, создав экономические проблемы в том числе и Западу.Однако лидеры стран "большой семерки" решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы и энергетический кризис Запада.Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом "семерка" надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности, об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103204/29/1032042969_167:0:1034:650_1920x0_80_0_0_572d92a79b368f914bf293e944592e0b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир путин, президент, новости, европа, "ямал-европа", газ, газопровод, цены

Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе"

08:39 20.07.2022
 
© finobzor.ruгазопровод "Ямал-Европа"
газопровод Ямал-Европа
© finobzor.ru
Читать в
Европейцы из-за санкций по газопроводу "Ямал-Европа" только проиграли, пытаясь приобрести газ на более выгодных условиях. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Его слова 20 июля процитировали РИА Новости.

"Объем газа-то на рынке уменьшился, а общая цена на рынке поднялась. Кто выиграл? Все европейцы только проиграли. Вот это второе - "Ямал-Европа", - сказал российский лидер.

Газопровод "Ямал-Европа" ранее являлся одной из главных веток поставок российского трубопроводного газа на европейский рынок. Его мощность достигает 33 млрд кубометров в год, а "путь" магистрали идет из России через Белоруссию и Польшу в Германию.
Однако в мае на этот газопровод были наложены санкции: "Газпрому" запретили пользоваться польской частью магистрали, и на данный момент труба работает только в реверсном направлении, то есть газ по нему подается из Германии в Польшу.
На днях американская газета The Wall Street Journal написала о том, что европейцы пытаются "надышаться" российской нефтью до санкций: владельцы нефтяных танкеров в Европе наращивают объемы транспортировки сырья до вступления в силу отложенного эмбарго Евросоюза. Цены от этого становятся только выше.
Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, последний из которых включает в том числе и нефтяное эмбарго. Запрет морских поставок этого ресурса отложен до начала декабря, нефтепродуктов — до февраля 2023 года. Это только усугубило ситуацию на мировом рынке: цены на нефть взлетели, создав экономические проблемы в том числе и Западу.
Однако лидеры стран "большой семерки" решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы и энергетический кризис Запада.
Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом "семерка" надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.
Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности, об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.
 
Владимир ПутинпрезидентНовостиЕвропа"Ямал-Европа"газгазопроводцены
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:15Литовкин рассказал, как Россия может остановить поставки на Украину западного оружия
09:13"Во всех экономических грехах": Путин ответил на обвинения в адрес России
09:05Путин оценил работу Турции в части договоренностей по вывозу украинского зерна
09:04Киевские будни: как живет столица Украины, когда в стране идет война
09:00Хроника событий на Украине на утро 19 июля: ресурсы РФ, запуск СП-2, санкции против детей
09:00"Групповые пуски по складам и подразделениям ВС РФ": Рожин рассказал про новую тактику ВСУ
08:54Путин оценил возможность запуска "Северного потока-2"
08:45Третьяков оценил, сбылся ли его январский прогноз о судьбе Украины
08:39Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе"
08:31Митрахович: Почему Еврокомиссия не "одёрнула" Литву
08:30"Разгильдяйство личного состава": Баранец высказался о гибели крейсера "Москва"
08:21Эксперт рассказал, грозит ли Калининграду энергетический кризис
08:19Путин раскрыл, о чем договорился с президентом Ирана
08:17Лепехин о том, зачем Путин поехал в Иран и уничтожении ВСУ Черноморского флота России
08:15"ВСУ – это смертник": Рожин рассказал про стратегию Украины
08:06"Люди с высшим образованием": Путин оценил идею об ограничении закупок российской нефти
08:00Баранец объяснил, почему РФ следует закупить беспилотники у Ирана
07:57Проблема с экспортом украинского зерна слегка преувеличена – Митрахович
07:56"Чтобы не привезли оружие": Митрахович предположил, как будет вывозиться украинское зерно
07:53Путин: турбина "Северного потока" - собственность "Газпрома", и он ее получит
Лента новостейМолния