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Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе"

Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе" - 20.07.2022 Украина.ру

Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе"

Европейцы из-за санкций по газопроводу "Ямал-Европа" только проиграли, пытаясь приобрести газ на более выгодных условиях. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Его слова 20 июля процитировали РИА Новости.

2022-07-20T08:39

2022-07-20T08:39

2022-07-20T08:39

владимир путин

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"ямал-европа"

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газопровод

цены

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Газопровод "Ямал-Европа" ранее являлся одной из главных веток поставок российского трубопроводного газа на европейский рынок. Его мощность достигает 33 млрд кубометров в год, а "путь" магистрали идет из России через Белоруссию и Польшу в Германию.Однако в мае на этот газопровод были наложены санкции: "Газпрому" запретили пользоваться польской частью магистрали, и на данный момент труба работает только в реверсном направлении, то есть газ по нему подается из Германии в Польшу.На днях американская газета The Wall Street Journal написала о том, что европейцы пытаются "надышаться" российской нефтью до санкций: владельцы нефтяных танкеров в Европе наращивают объемы транспортировки сырья до вступления в силу отложенного эмбарго Евросоюза. Цены от этого становятся только выше.Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, последний из которых включает в том числе и нефтяное эмбарго. Запрет морских поставок этого ресурса отложен до начала декабря, нефтепродуктов — до февраля 2023 года. Это только усугубило ситуацию на мировом рынке: цены на нефть взлетели, создав экономические проблемы в том числе и Западу.Однако лидеры стран "большой семерки" решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы и энергетический кризис Запада.Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом "семерка" надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности, об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.

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владимир путин, президент, новости, европа, "ямал-европа", газ, газопровод, цены