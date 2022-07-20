Путин: турбина "Северного потока" - собственность "Газпрома", и он ее получит - 20.07.2022 Украина.ру
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Путин: турбина "Северного потока" - собственность "Газпрома", и он ее получит
Путин: турбина "Северного потока" - собственность "Газпрома", и он ее получит - 20.07.2022 Украина.ру
Путин: турбина "Северного потока" - собственность "Газпрома", и он ее получит
В воскресенье, 17 июля, в СМИ появилась информация о том, что Канада отправила самолетом турбину Siemens для "Северного потока" в Германию, откуда она должна вернуться в Россию. Ситуацию с работой газопровода прокомментировал президент РФ Владимир Путин, передают 20 июля РИА Новости.
2022-07-20T07:53
2022-07-20T07:53
новости
владимир путин
президент
северный поток
санкции
канада
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газ
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Поставки по "Северному потоку" были снижены "Газпромом" еще в середине июня. Причиной стала задержка в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.В рамках контрактных обязательств на аналогичные плановые работы должна была в скором времени отправиться и вторая турбина. Кроме того, газопровод должен был остановиться на плановое техобслуживание.В связи со всеми этими обстоятельствами в правительстве Германии выразили опасения, что Россия полностью может прекратить поставки газа в страну.В конце концов, 9 июля стало известно, что Канада решила снять санкции с турбин для "Газпрома", что вызвало крайне резкую реакцию с украинской стороны.Более того, в Канаде заявили, что оборудование "Газпрома" освободят от санкций до конца 2024 года, в частности, это подтвердил премьер-министр Джастин Трюдо. Между тем, в "Газпроме" заявили, что не получали никаких документов по этому поводу.К слову, в настоящее время "Северный поток" на плановом техобслуживании.
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новости, владимир путин, президент, северный поток, санкции, канада, германия, транзит, газ

Путин: турбина "Северного потока" - собственность "Газпрома", и он ее получит

07:53 20.07.2022
 
© powerinfotoday.comТурбина, "Северный поток", фото powerinfotoday.com
Турбина, Северный поток, фото powerinfotoday.com
© powerinfotoday.com
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В воскресенье, 17 июля, в СМИ появилась информация о том, что Канада отправила самолетом турбину Siemens для "Северного потока" в Германию, откуда она должна вернуться в Россию. Ситуацию с работой газопровода прокомментировал президент РФ Владимир Путин, передают 20 июля РИА Новости.

"Теперь нам говорят, что скоро мы получим эту машину из Канады. Но официальных документов на этот счет пока у "Газпрома" нет. Но мы, конечно, их должны получить, потому что это наша собственность, это собственность "Газпрома". И "Газпром" должен получить не только металл, не только машину, но и документы. И юридические документы, и техническую документацию".

Президент РФ В. Путин принял участие в работе ПМЭФ-2022
Владимир Путин
Президент Российской Федерации
Поставки по "Северному потоку" были снижены "Газпромом" еще в середине июня. Причиной стала задержка в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.
В рамках контрактных обязательств на аналогичные плановые работы должна была в скором времени отправиться и вторая турбина. Кроме того, газопровод должен был остановиться на плановое техобслуживание.
В связи со всеми этими обстоятельствами в правительстве Германии выразили опасения, что Россия полностью может прекратить поставки газа в страну.
В конце концов, 9 июля стало известно, что Канада решила снять санкции с турбин для "Газпрома", что вызвало крайне резкую реакцию с украинской стороны.
Более того, в Канаде заявили, что оборудование "Газпрома" освободят от санкций до конца 2024 года, в частности, это подтвердил премьер-министр Джастин Трюдо. Между тем, в "Газпроме" заявили, что не получали никаких документов по этому поводу.
К слову, в настоящее время "Северный поток" на плановом техобслуживании.
Турбина, Северный поток, фото powerinfotoday.com
18 июля, 09:20
Самолетом, чтобы быстрее: Канада отправила в Германию турбину для "Северного потока"В воскресенье, 17 июля, Канада отправила самолетом турбину Siemens для "Северного потока" в Германию. В России она должна быть к 24 июля, еще три-четыре дня займет пуско-наладка. Такое сообщение 18 июля опубликовала газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.
 
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