https://ukraina.ru/20220715/bespilotniki-1036423357.html

"Птица", вооруженная пулеметом Калашникова: Кнутов рассказал о планах России

"Птица", вооруженная пулеметом Калашникова: Кнутов рассказал о планах России - 15.07.2022 Украина.ру

"Птица", вооруженная пулеметом Калашникова: Кнутов рассказал о планах России

Конфликт на Украине - первый в истории с применением дронов. Какое именно вооружение использует Российская Федерация в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-07-15T06:30

2022-07-15T06:30

2022-07-15T06:30

новости

беспилотники

юрий кнутов

калашников

дроны

военный эксперт

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Теперь, пояснил специалист, "Орлан" может нести две небольшие бомбы или две ракеты небольшой мощности. Крупные цели такое оружие поразить не может, но хорошо работает по бронированной технике и скоплению личного состава.Высота российских "Орланов" около 5 километров, дальность 100-140 километров, в воздухе такая "птица" может находиться 8-10 часов.

https://ukraina.ru/20220714/1036340651.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, беспилотники, юрий кнутов, калашников, дроны, военный эксперт