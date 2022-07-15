"Птица", вооруженная пулеметом Калашникова: Кнутов рассказал о планах России - 15.07.2022 Украина.ру
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"Птица", вооруженная пулеметом Калашникова: Кнутов рассказал о планах России
"Птица", вооруженная пулеметом Калашникова: Кнутов рассказал о планах России - 15.07.2022 Украина.ру
"Птица", вооруженная пулеметом Калашникова: Кнутов рассказал о планах России
Конфликт на Украине - первый в истории с применением дронов. Какое именно вооружение использует Российская Федерация в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-07-15T06:30
2022-07-15T06:30
новости
беспилотники
юрий кнутов
калашников
дроны
военный эксперт
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Теперь, пояснил специалист, "Орлан" может нести две небольшие бомбы или две ракеты небольшой мощности. Крупные цели такое оружие поразить не может, но хорошо работает по бронированной технике и скоплению личного состава.Высота российских "Орланов" около 5 километров, дальность 100-140 километров, в воздухе такая "птица" может находиться 8-10 часов.
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новости, беспилотники, юрий кнутов, калашников, дроны, военный эксперт
"Птица", вооруженная пулеметом Калашникова: Кнутов рассказал о планах России

Россия использует беспилотники "Орлан", в проекте – дрон танковой версии

06:30 15.07.2022
 
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Конфликт на Украине - первый в истории с применением дронов. Какое именно вооружение использует Российская Федерация в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов

Вооруженные силы России применяют на Украине беспилотники "Орлан-10". [Предприятие] "Кронштадт" делает дроны-камиказде. Основная масса – это "Орланы", ну и бытовые тоже применяются для разведки. "Орланы" есть двух видов – просто разведывательный и разведывательно-ударный, не так давно его доработали до этого уровня.

Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов
Теперь, пояснил специалист, "Орлан" может нести две небольшие бомбы или две ракеты небольшой мощности. Крупные цели такое оружие поразить не может, но хорошо работает по бронированной технике и скоплению личного состава.
Высота российских "Орланов" около 5 километров, дальность 100-140 километров, в воздухе такая "птица" может находиться 8-10 часов.

"Это основная рабочая лошадка нашей армии. Они работают в связке с артиллерией и другими средствами поражения. Недавно стало известно, что в России планируют производить ударные вертолетные беспилотники массой 750 килограммов. На дрон будут ставить танковую версию пулемета Калашникова, нести он будет 550 патронов, 8 ракет и 16 бомб", - добавил эксперт.

Юрий Кнутов интервью
Вчера, 12:15Чем воюют на Украине
Кнутов об иранских, российских и украинских беспилотниках и новой тактике СВО
 
НовостибеспилотникиЮрий КнутовКалашниковдронывоенный эксперт
 
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Заголовок открываемого материала
06:45Военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на линии фронта Краматорск-Славянск
06:30"Птица", вооруженная пулеметом Калашникова: Кнутов рассказал о планах России
06:15"Реальность отличается от картинки": Неменский рассказал о приоритетах украинской власти
06:00"Наши граждане, но их не жалко": эксперт объяснил, как Киев выбирает цели для ударов
05:45Результат решается на поле боя, а не в СМИ – эксперт об основной проблеме власти Украины
05:30Кнутов рассказал, чем боевые действия на Украине отличаются от всех предыдущих конфликтов
05:15Михеев рассказал, что можно противопоставить украинскому террору
05:00Рогов рассказал, как Запорожская область поможет России с проблемами импортозамещения
04:45Кнутов ответил, поставит ли Иран РФ захваченные в бою американские беспилотники
04:30"Ситуация плачевная": эксперт рассказал о состоянии ВСУ
04:15"Есть проблемы": эксперт рассказал, что сейчас происходит со собором урожая на Украине
04:00Рогов рассказал, как налаживается жизнь на подконтрольных РФ территориях Украины
19:43Беспокойство об оружии, удары по центрам городов. Итоги 14 июля на Украине
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