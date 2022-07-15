"Птица", вооруженная пулеметом Калашникова: Кнутов рассказал о планах России
Россия использует беспилотники "Орлан", в проекте – дрон танковой версии
Конфликт на Украине - первый в истории с применением дронов. Какое именно вооружение использует Российская Федерация в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов
Вооруженные силы России применяют на Украине беспилотники "Орлан-10". [Предприятие] "Кронштадт" делает дроны-камиказде. Основная масса – это "Орланы", ну и бытовые тоже применяются для разведки. "Орланы" есть двух видов – просто разведывательный и разведывательно-ударный, не так давно его доработали до этого уровня.
Теперь, пояснил специалист, "Орлан" может нести две небольшие бомбы или две ракеты небольшой мощности. Крупные цели такое оружие поразить не может, но хорошо работает по бронированной технике и скоплению личного состава.
Высота российских "Орланов" около 5 километров, дальность 100-140 километров, в воздухе такая "птица" может находиться 8-10 часов.
"Это основная рабочая лошадка нашей армии. Они работают в связке с артиллерией и другими средствами поражения. Недавно стало известно, что в России планируют производить ударные вертолетные беспилотники массой 750 килограммов. На дрон будут ставить танковую версию пулемета Калашникова, нести он будет 550 патронов, 8 ракет и 16 бомб", - добавил эксперт.