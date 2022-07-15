https://ukraina.ru/20220715/1036467353.html

Депутат от "Слуги народа" Безуглая снова набросилась на одного из своих коллег

Депутат от "Слуги народа" Безуглая снова набросилась на одного из своих коллег - 15.07.2022 Украина.ру

Депутат от "Слуги народа" Безуглая снова набросилась на одного из своих коллег

Скандально известная депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Марьяна Безуглая потребовала исключить из партии депутата Николая Тищенко, заявление она направила главе партии Алене Шуляк и главе парламентской фракции Давиду Арахамии

2022-07-15T13:43

2022-07-15T13:43

2022-07-15T13:48

новости

украина

слуга народа

депутат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103150/61/1031506161_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_16e3a905175e6c2ac83db6c6c9411ca7.jpg

Безуглая обвинила Тищенко в коррупции, кумовстве, "тесных связях" с другими партиями, в частности, "Батькивщиной" Юлии Тимошенко, злоупотреблении шампанским и креветками за бюджетные средства.Неделей ранее Безуглая раскритиковала своего однопартийца —за дружбу с мародёрами. Но перед этим она рассказала о самих мародёрах.Так, она предупредила украинцев о "ряженых" членах тербороны Киева во главе с Михаилом Майманом — "Мишей Моней", которого в СМИ называют командиром добровольческого формирования №14 территориальной общины Киева "Архангелы Михаила". По словам Безуглой, это подразделение мародёров. Сейчас, подчеркнула нардеп, "Архангелами Михаила" занимаются правоохранители.Безуглая нередко попадает в скандалы и громкие истории. Так, в июне до освобождения Северодонецка она "засветилась" в городе в каске и бронежилете , похваставшись, что раздает там команды украинским военным.В четверг, 14 июля она обвинила главу назначенного Украиной "главу военной администрации Луганской области" в излишней медийности и раскрытии оборонных укреплений региона, что, по ее мнению, привело к "оккупации" области.

https://ukraina.ru/20220606/1034096693.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, слуга народа, депутат