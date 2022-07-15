Депутат от "Слуги народа" Безуглая снова набросилась на одного из своих коллег - 15.07.2022 Украина.ру
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Депутат от "Слуги народа" Безуглая снова набросилась на одного из своих коллег
Депутат от "Слуги народа" Безуглая снова набросилась на одного из своих коллег - 15.07.2022 Украина.ру
Депутат от "Слуги народа" Безуглая снова набросилась на одного из своих коллег
Скандально известная депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Марьяна Безуглая потребовала исключить из партии депутата Николая Тищенко, заявление она направила главе партии Алене Шуляк и главе парламентской фракции Давиду Арахамии
2022-07-15T13:43
2022-07-15T13:48
новости
украина
слуга народа
депутат
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Безуглая обвинила Тищенко в коррупции, кумовстве, "тесных связях" с другими партиями, в частности, "Батькивщиной" Юлии Тимошенко, злоупотреблении шампанским и креветками за бюджетные средства.Неделей ранее Безуглая раскритиковала своего однопартийца —за дружбу с мародёрами. Но перед этим она рассказала о самих мародёрах.Так, она предупредила украинцев о "ряженых" членах тербороны Киева во главе с Михаилом Майманом — "Мишей Моней", которого в СМИ называют командиром добровольческого формирования №14 территориальной общины Киева "Архангелы Михаила". По словам Безуглой, это подразделение мародёров. Сейчас, подчеркнула нардеп, "Архангелами Михаила" занимаются правоохранители.Безуглая нередко попадает в скандалы и громкие истории. Так, в июне до освобождения Северодонецка она "засветилась" в городе в каске и бронежилете , похваставшись, что раздает там команды украинским военным.В четверг, 14 июля она обвинила главу назначенного Украиной "главу военной администрации Луганской области" в излишней медийности и раскрытии оборонных укреплений региона, что, по ее мнению, привело к "оккупации" области.
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новости, украина, слуга народа, депутат

Депутат от "Слуги народа" Безуглая снова набросилась на одного из своих коллег

13:43 15.07.2022 (обновлено: 13:48 15.07.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна БезуглаяМарьяна Безуглая
Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
Читать в
Скандально известная депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Марьяна Безуглая потребовала исключить из партии депутата Николая Тищенко, заявление она направила главе партии Алене Шуляк и главе парламентской фракции Давиду Арахамии
Безуглая обвинила Тищенко в коррупции, кумовстве, "тесных связях" с другими партиями, в частности, "Батькивщиной" Юлии Тимошенко, злоупотреблении шампанским и креветками за бюджетные средства.
Неделей ранее Безуглая раскритиковала своего однопартийца —за дружбу с мародёрами. Но перед этим она рассказала о самих мародёрах.
Так, она предупредила украинцев о "ряженых" членах тербороны Киева во главе с Михаилом Майманом — "Мишей Моней", которого в СМИ называют командиром добровольческого формирования №14 территориальной общины Киева "Архангелы Михаила". По словам Безуглой, это подразделение мародёров. Сейчас, подчеркнула нардеп, "Архангелами Михаила" занимаются правоохранители.
Безуглая нередко попадает в скандалы и громкие истории. Так, в июне до освобождения Северодонецка она "засветилась" в городе в каске и бронежилете , похваставшись, что раздает там команды украинским военным.
В четверг, 14 июля она обвинила главу назначенного Украиной "главу военной администрации Луганской области" в излишней медийности и раскрытии оборонных укреплений региона, что, по ее мнению, привело к "оккупации" области.
Марьяна Безуглая Североднецк - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 08:25
Полководица Безуглая. Зачем Госдепу комиссары Зеленского в украинской армииВнезапно оказалось, что обороной Северодонецка руководит... народный депутат — замглавы комитета по национальной безопасности и обороне Марьяна Безуглая. Она настолько выделяется на фоне других «слуг народа» своими интеллектуальными способностями, что даже товарищи по фракции называют её «безумной» и «безмозглой». Однако не всё так однозначно
 
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