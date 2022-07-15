Депутат от "Слуги народа" Безуглая снова набросилась на одного из своих коллег
13:43 15.07.2022 (обновлено: 13:48 15.07.2022)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна БезуглаяМарьяна Безуглая
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
Скандально известная депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Марьяна Безуглая потребовала исключить из партии депутата Николая Тищенко, заявление она направила главе партии Алене Шуляк и главе парламентской фракции Давиду Арахамии
Безуглая обвинила Тищенко в коррупции, кумовстве, "тесных связях" с другими партиями, в частности, "Батькивщиной" Юлии Тимошенко, злоупотреблении шампанским и креветками за бюджетные средства.
Неделей ранее Безуглая раскритиковала своего однопартийца —за дружбу с мародёрами. Но перед этим она рассказала о самих мародёрах.
Так, она предупредила украинцев о "ряженых" членах тербороны Киева во главе с Михаилом Майманом — "Мишей Моней", которого в СМИ называют командиром добровольческого формирования №14 территориальной общины Киева "Архангелы Михаила". По словам Безуглой, это подразделение мародёров. Сейчас, подчеркнула нардеп, "Архангелами Михаила" занимаются правоохранители.
Безуглая нередко попадает в скандалы и громкие истории. Так, в июне до освобождения Северодонецка она "засветилась" в городе в каске и бронежилете , похваставшись, что раздает там команды украинским военным.
В четверг, 14 июля она обвинила главу назначенного Украиной "главу военной администрации Луганской области" в излишней медийности и раскрытии оборонных укреплений региона, что, по ее мнению, привело к "оккупации" области.
6 июня, 08:25Полководица Безуглая. Зачем Госдепу комиссары Зеленского в украинской армииВнезапно оказалось, что обороной Северодонецка руководит... народный депутат — замглавы комитета по национальной безопасности и обороне Марьяна Безуглая. Она настолько выделяется на фоне других «слуг народа» своими интеллектуальными способностями, что даже товарищи по фракции называют её «безумной» и «безмозглой». Однако не всё так однозначно