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С конфискацией: на Украине заочно арестовали экс-депутата Алексея Ковалева
С конфискацией: на Украине заочно арестовали экс-депутата Алексея Ковалева - 15.07.2022 Украина.ру
С конфискацией: на Украине заочно арестовали экс-депутата Алексея Ковалева
В офисе генерального прокурора Украины 15 июля сообщили о заочном аресте экс-нардепа Украины Алексея Ковалева и его имущества за "пособничество государству-агрессору"
2022-07-15T12:07
2022-07-15T12:07
2022-07-15T12:07
украина
прокурор
нардеп
государство
агрессия
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Имущество бывшего народного депутата Украины Алексея Ковалева, который назначен заместителем председателя правительства Херсонской области, арестовано. А ему самому заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.Арест наложили на права принадлежащих Ковалеву предприятий, стоимостью почти 5 миллионов гривен, и денежные средства, размещенные на его банковских счетах.Чиновнику вменяют госизмену и "пособничество государству-агрессору". Репрессии в отношении тех, кого подозревают в пророссийских взглядах на Украине стали уже привычными для Украины. Так, в мае арестовали брата экс-нардепа Олега Царёва - Михаила. В Киеве его обвинили в попытках организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области.
https://ukraina.ru/20220311/1033499504.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, прокурор, нардеп, государство, агрессия
С конфискацией: на Украине заочно арестовали экс-депутата Алексея Ковалева
В офисе генерального прокурора Украины 15 июля сообщили о заочном аресте экс-нардепа Украины Алексея Ковалева и его имущества за "пособничество государству-агрессору"
Имущество бывшего народного депутата Украины Алексея Ковалева, который назначен заместителем председателя правительства Херсонской области, арестовано. А ему самому заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Арест наложили на права принадлежащих Ковалеву предприятий, стоимостью почти 5 миллионов гривен, и денежные средства, размещенные на его банковских счетах.
Чиновнику вменяют госизмену и "пособничество государству-агрессору".
Репрессии в отношении тех, кого подозревают в пророссийских взглядах на Украине стали уже привычными для Украины. Так, в мае арестовали брата экс-нардепа Олега Царёва - Михаила. В Киеве его обвинили в попытках организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области.