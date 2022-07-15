https://ukraina.ru/20220715/1036458897.html

С конфискацией: на Украине заочно арестовали экс-депутата Алексея Ковалева

С конфискацией: на Украине заочно арестовали экс-депутата Алексея Ковалева - 15.07.2022 Украина.ру

С конфискацией: на Украине заочно арестовали экс-депутата Алексея Ковалева

В офисе генерального прокурора Украины 15 июля сообщили о заочном аресте экс-нардепа Украины Алексея Ковалева и его имущества за "пособничество государству-агрессору"

2022-07-15T12:07

2022-07-15T12:07

2022-07-15T12:07

украина

прокурор

нардеп

государство

агрессия

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Имущество бывшего народного депутата Украины Алексея Ковалева, который назначен заместителем председателя правительства Херсонской области, арестовано. А ему самому заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.Арест наложили на права принадлежащих Ковалеву предприятий, стоимостью почти 5 миллионов гривен, и денежные средства, размещенные на его банковских счетах.Чиновнику вменяют госизмену и "пособничество государству-агрессору". Репрессии в отношении тех, кого подозревают в пророссийских взглядах на Украине стали уже привычными для Украины. Так, в мае арестовали брата экс-нардепа Олега Царёва - Михаила. В Киеве его обвинили в попытках организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области.

https://ukraina.ru/20220311/1033499504.html

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украина, прокурор, нардеп, государство, агрессия