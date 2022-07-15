С конфискацией: на Украине заочно арестовали экс-депутата Алексея Ковалева - 15.07.2022 Украина.ру
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С конфискацией: на Украине заочно арестовали экс-депутата Алексея Ковалева
С конфискацией: на Украине заочно арестовали экс-депутата Алексея Ковалева - 15.07.2022 Украина.ру
С конфискацией: на Украине заочно арестовали экс-депутата Алексея Ковалева
В офисе генерального прокурора Украины 15 июля сообщили о заочном аресте экс-нардепа Украины Алексея Ковалева и его имущества за "пособничество государству-агрессору"
2022-07-15T12:07
2022-07-15T12:07
украина
прокурор
нардеп
государство
агрессия
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Имущество бывшего народного депутата Украины Алексея Ковалева, который назначен заместителем председателя правительства Херсонской области, арестовано. А ему самому заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.Арест наложили на права принадлежащих Ковалеву предприятий, стоимостью почти 5 миллионов гривен, и денежные средства, размещенные на его банковских счетах.Чиновнику вменяют госизмену и "пособничество государству-агрессору". Репрессии в отношении тех, кого подозревают в пророссийских взглядах на Украине стали уже привычными для Украины. Так, в мае арестовали брата экс-нардепа Олега Царёва - Михаила. В Киеве его обвинили в попытках организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области.
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украина, прокурор, нардеп, государство, агрессия

С конфискацией: на Украине заочно арестовали экс-депутата Алексея Ковалева

12:07 15.07.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В офисе генерального прокурора Украины 15 июля сообщили о заочном аресте экс-нардепа Украины Алексея Ковалева и его имущества за "пособничество государству-агрессору"
Имущество бывшего народного депутата Украины Алексея Ковалева, который назначен заместителем председателя правительства Херсонской области, арестовано. А ему самому заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Арест наложили на права принадлежащих Ковалеву предприятий, стоимостью почти 5 миллионов гривен, и денежные средства, размещенные на его банковских счетах.
Чиновнику вменяют госизмену и "пособничество государству-агрессору".
Репрессии в отношении тех, кого подозревают в пророссийских взглядах на Украине стали уже привычными для Украины. Так, в мае арестовали брата экс-нардепа Олега Царёва - Михаила. В Киеве его обвинили в попытках организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области.
Ирина Венедиктова - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 16:37
Генпрокурор Украины продолжает заочно арестовывать известных россиянСимоньян Маргарита Семёновна (Симоновна - прим. ТАСС), ваш процессуальный статус в Украине - подозреваемое лицо. <...> Украинский суд разрешил вас, Маргарита Семеновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения
 
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