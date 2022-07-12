«Проблема только в этом». Военный эксперт о том, что будет, если Россия собьет американские спутники над Украиной - 13.07.2022 Украина.ру
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«Проблема только в этом». Военный эксперт о том, что будет, если Россия собьет американские спутники над Украиной
«Проблема только в этом». Военный эксперт о том, что будет, если Россия собьет американские спутники над Украиной - 13.07.2022 Украина.ру
«Проблема только в этом». Военный эксперт о том, что будет, если Россия собьет американские спутники над Украиной
Было бы хорошо уничтожить всю американскую спутниковую группировку над Украиной. Было бы здорово создать условия, чтобы они не могли работать. Такие возможности есть. Можно использовать микроспутники, которые их блокируют. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-07-12T16:45
2022-07-13T11:11
новости
россия
спутник
сша
украина
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Специалист уточнил, что как&nbsp;только мы начнем блокировать американскую спутниковую группировку, мы фактически начнем воевать с&nbsp;США. Проблема только в&nbsp;этом.Надо принимать ситуацию такой, какая она есть, но&nbsp;если начнется война с&nbsp;США (она может быть неядерной), спутники начнут блокироваться, хотя мы все же надеемся, что до&nbsp;этого не&nbsp;дойдет, заключил собеседник издания.&nbsp;
/20220411/1033732565.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, спутник, сша, украина

«Проблема только в этом». Военный эксперт о том, что будет, если Россия собьет американские спутники над Украиной

16:45 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Евсеев
Владимир Евсеев - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Было бы хорошо уничтожить всю американскую спутниковую группировку над Украиной. Было бы здорово создать условия, чтобы они не могли работать. Такие возможности есть. Можно использовать микроспутники, которые их блокируют. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Владимир Евсеев - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 04:34
Владимир Евсеев: кто онВоенный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ
Специалист уточнил, что как только мы начнем блокировать американскую спутниковую группировку, мы фактически начнем воевать с США. Проблема только в этом.
«Да, формально американцы не воюют, но фактически они помогают Украине воевать. А если мы начнем воевать с США, это совершенно другой расклад. Плюс спутники бывают разные. Есть геостационарные (36 тыс. км), есть низкоорбитальные (до тысячи км). Технически геостационарные блокировать трудно. Низкоорбитальные используются для разведки. Эти спутники можно попытаться заблокировать, но их много, и это война с США. Если мы воюем с США, тогда уже проще бить по Вашингтону», — указал Евсеев.
Надо принимать ситуацию такой, какая она есть, но если начнется война с США (она может быть неядерной), спутники начнут блокироваться, хотя мы все же надеемся, что до этого не дойдет, заключил собеседник издания.
 
 
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