«Проблема только в этом». Военный эксперт о том, что будет, если Россия собьет американские спутники над Украиной
16:45 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Было бы хорошо уничтожить всю американскую спутниковую группировку над Украиной. Было бы здорово создать условия, чтобы они не могли работать. Такие возможности есть. Можно использовать микроспутники, которые их блокируют. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Специалист уточнил, что как только мы начнем блокировать американскую спутниковую группировку, мы фактически начнем воевать с США. Проблема только в этом.
«Да, формально американцы не воюют, но фактически они помогают Украине воевать. А если мы начнем воевать с США, это совершенно другой расклад. Плюс спутники бывают разные. Есть геостационарные (36 тыс. км), есть низкоорбитальные (до тысячи км). Технически геостационарные блокировать трудно. Низкоорбитальные используются для разведки. Эти спутники можно попытаться заблокировать, но их много, и это война с США. Если мы воюем с США, тогда уже проще бить по Вашингтону», — указал Евсеев.
Надо принимать ситуацию такой, какая она есть, но если начнется война с США (она может быть неядерной), спутники начнут блокироваться, хотя мы все же надеемся, что до этого не дойдет, заключил собеседник издания.