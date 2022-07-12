https://ukraina.ru/20220712/1034343750.html

«Проблема только в этом». Военный эксперт о том, что будет, если Россия собьет американские спутники над Украиной

«Проблема только в этом». Военный эксперт о том, что будет, если Россия собьет американские спутники над Украиной - 13.07.2022 Украина.ру

«Проблема только в этом». Военный эксперт о том, что будет, если Россия собьет американские спутники над Украиной

Было бы хорошо уничтожить всю американскую спутниковую группировку над Украиной. Было бы здорово создать условия, чтобы они не могли работать. Такие возможности есть. Можно использовать микроспутники, которые их блокируют. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-07-12T16:45

2022-07-12T16:45

2022-07-13T11:11

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Специалист уточнил, что как только мы начнем блокировать американскую спутниковую группировку, мы фактически начнем воевать с США. Проблема только в этом.Надо принимать ситуацию такой, какая она есть, но если начнется война с США (она может быть неядерной), спутники начнут блокироваться, хотя мы все же надеемся, что до этого не дойдет, заключил собеседник издания.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, спутник, сша, украина