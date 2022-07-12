Песков сделал заявление о переговорах с Украиной - 13.07.2022 Украина.ру
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Песков сделал заявление о переговорах с Украиной
Песков сделал заявление о переговорах с Украиной - 13.07.2022 Украина.ру
Песков сделал заявление о переговорах с Украиной
Сейчас не идет речи о возобновлении переговоров с Украиной. Об этом заявил 11 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости
2022-07-12T12:54
2022-07-13T11:11
новости
украина
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&laquo;Нет, сейчас об&nbsp;этом речи не&nbsp;идет&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал он журналистам.У Пескова спросили, обсуждает ли президент России Владимир Путин с&nbsp;президентом Турции Тайипом Эрдоганом возобновление переговоров с&nbsp;Украиной. Журналист уточнил, что эта тема могла подниматься двумя президентами в&nbsp;ходе телефонного разговора, но&nbsp;Песков ответил отрицательно.Переговорный процесс между Россией и&nbsp;Украиной начались уже в&nbsp;марте и&nbsp;проходили сперва на&nbsp;территории Белоруссии, а&nbsp;позже&nbsp;&mdash; в&nbsp;Турции. Президент Эрдоган многократно предлагал безопасную площадку для&nbsp;возобновления переговоров.В конце июня Песков заявлял, что Киев может прекратить военные действия на&nbsp;Украине за&nbsp;считанные часы, если националистическим подразделениям поступит приказ сложить оружие и&nbsp;выполнить условия Москвы. Однако, заявления президента Владимира Зеленского, министра обороны Украины Алексея Резникова или&nbsp;министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы очевидно указывают на&nbsp;неготовность к&nbsp;дипломатии и&nbsp;желание продолжать военные действия.Также ранее в&nbsp;немецком издании Welt была опубликована статья, в&nbsp;которой говорилось, что Соединенные Штаты Америки и&nbsp;их главные европейские союзники обсуждают дипломатические пути окончания конфликта на&nbsp;Украине. В материале говорится, что за&nbsp;урегулирование конфликта путем дипломатических переговоров выступают большинство европейских избирателей.&nbsp;
/20220624/1034225374.html
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новости, украина

Песков сделал заявление о переговорах с Украиной

12:54 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Сейчас не идет речи о возобновлении переговоров с Украиной. Об этом заявил 11 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости
«Нет, сейчас об этом речи не идет», — сказал он журналистам.
У Пескова спросили, обсуждает ли президент России Владимир Путин с президентом Турции Тайипом Эрдоганом возобновление переговоров с Украиной. Журналист уточнил, что эта тема могла подниматься двумя президентами в ходе телефонного разговора, но Песков ответил отрицательно.
Переговорный процесс между Россией и Украиной начались уже в марте и проходили сперва на территории Белоруссии, а позже — в Турции. Президент Эрдоган многократно предлагал безопасную площадку для возобновления переговоров.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
24 июня, 15:03
Киев хочет говорить. Состоится ли новый этап переговоров между Россией и УкраинойИздание «Коммерсантъ», со ссылкой на итальянскую La Repubblica, сообщило: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности вести переговоры с Россией на условиях признания Крыма, ДНР и ЛНР в границах до 24 февраля. Возможно ли это и ждёт ли нас очередной этап переговоров?
В конце июня Песков заявлял, что Киев может прекратить военные действия на Украине за считанные часы, если националистическим подразделениям поступит приказ сложить оружие и выполнить условия Москвы. Однако, заявления президента Владимира Зеленского, министра обороны Украины Алексея Резникова или министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы очевидно указывают на неготовность к дипломатии и желание продолжать военные действия.
Также ранее в немецком издании Welt была опубликована статья, в которой говорилось, что Соединенные Штаты Америки и их главные европейские союзники обсуждают дипломатические пути окончания конфликта на Украине. В материале говорится, что за урегулирование конфликта путем дипломатических переговоров выступают большинство европейских избирателей.
 
 
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