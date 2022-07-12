Песков сделал заявление о переговорах с Украиной

«Нет, сейчас об этом речи не идет», — сказал он журналистам.У Пескова спросили, обсуждает ли президент России Владимир Путин с президентом Турции Тайипом Эрдоганом возобновление переговоров с Украиной. Журналист уточнил, что эта тема могла подниматься двумя президентами в ходе телефонного разговора, но Песков ответил отрицательно.Переговорный процесс между Россией и Украиной начались уже в марте и проходили сперва на территории Белоруссии, а позже — в Турции. Президент Эрдоган многократно предлагал безопасную площадку для возобновления переговоров.В конце июня Песков заявлял, что Киев может прекратить военные действия на Украине за считанные часы, если националистическим подразделениям поступит приказ сложить оружие и выполнить условия Москвы. Однако, заявления президента Владимира Зеленского, министра обороны Украины Алексея Резникова или министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы очевидно указывают на неготовность к дипломатии и желание продолжать военные действия.Также ранее в немецком издании Welt была опубликована статья, в которой говорилось, что Соединенные Штаты Америки и их главные европейские союзники обсуждают дипломатические пути окончания конфликта на Украине. В материале говорится, что за урегулирование конфликта путем дипломатических переговоров выступают большинство европейских избирателей.

Сейчас не идет речи о возобновлении переговоров с Украиной. Об этом заявил 11 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Сейчас не идет речи о возобновлении переговоров с Украиной. Об этом заявил 11 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

«Нет, сейчас об этом речи не идет», — сказал он журналистам.

У Пескова спросили, обсуждает ли президент России Владимир Путин с президентом Турции Тайипом Эрдоганом возобновление переговоров с Украиной. Журналист уточнил, что эта тема могла подниматься двумя президентами в ходе телефонного разговора, но Песков ответил отрицательно.

Переговорный процесс между Россией и Украиной начались уже в марте и проходили сперва на территории Белоруссии, а позже — в Турции. Президент Эрдоган многократно предлагал безопасную площадку для возобновления переговоров.

В конце июня Песков заявлял, что Киев может прекратить военные действия на Украине за считанные часы, если националистическим подразделениям поступит приказ сложить оружие и выполнить условия Москвы. Однако, заявления президента Владимира Зеленского, министра обороны Украины Алексея Резникова или министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы очевидно указывают на неготовность к дипломатии и желание продолжать военные действия.