Невежественные жители Львова обвинили местный салон красоты в пророссийских симпатиях - 13.07.2022 Украина.ру
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Невежественные жители Львова обвинили местный салон красоты в пророссийских симпатиях
Невежественные жители Львова обвинили местный салон красоты в пророссийских симпатиях - 13.07.2022 Украина.ру
Невежественные жители Львова обвинили местный салон красоты в пророссийских симпатиях
Возле салона красоты во Львове были замечены знаки синего, белого и красного цвета, что вызвало агрессивную реакцию посетителей, сообщила одна из клиенток салон Галина Фесюк на своей странице в соцсетях
2022-07-12T12:12
2022-07-13T11:11
новости
львов
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&laquo;На мой вопрос: почему у&nbsp;парикмахерской висит вот такой знак, одна из&nbsp;женщин ответила вопросом: "А что вы подумали?" Поняв, что эти женщины не&nbsp;знают или&nbsp;не хотят отвечать, вышла на&nbsp;улицу. Одна из&nbsp;них тоже вышла за&nbsp;мной и&nbsp;вслед крикнула: "Ну, что позвонили уже в&nbsp;полицию?"&raquo;&nbsp;&mdash; написала Галина.Клиентка добавила, что звонить правоохранителям не&nbsp;стала, но&nbsp;была крайне возмущена и&nbsp;озадачена такой &laquo;находкой&raquo;.Подписчики Галины, в&nbsp;целом, разделили ее опасения, возмутившись, что львовские предприниматели, по-видимому, &laquo;поддерживают Россию&raquo;.Знак, который увидела Галина не&nbsp;имел ничего общего с&nbsp;российским триколором, кроме цветов, которые также входят во&nbsp;многие флаги европейских государств. На самом деле, это символ барбершопов&nbsp;&mdash; Barber's Pole.В начале прошлого века он появился на&nbsp;заведениях, которые оказывали одновременно парикмахерские и&nbsp;медицинские услуги, такие как&nbsp;удаление зуба или&nbsp;обработка ран. Цвета в&nbsp;триколоре означают следующее: красный&nbsp;&mdash; кровь, синий&nbsp;&mdash; вены, белый&nbsp;&mdash; бинты.Неловкие ситуации на&nbsp;эту тему случаются не&nbsp;впервые: в&nbsp;начале весны в&nbsp;Киеве сорвали флаг Словении, а&nbsp;флаги Франции тоже не&nbsp;единожды подвергались нападениям.&nbsp;
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новости, львов

Невежественные жители Львова обвинили местный салон красоты в пророссийских симпатиях

12:12 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© news.obozrevatel.com
© news.obozrevatel.com
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Возле салона красоты во Львове были замечены знаки синего, белого и красного цвета, что вызвало агрессивную реакцию посетителей, сообщила одна из клиенток салон Галина Фесюк на своей странице в соцсетях
«На мой вопрос: почему у парикмахерской висит вот такой знак, одна из женщин ответила вопросом: "А что вы подумали?" Поняв, что эти женщины не знают или не хотят отвечать, вышла на улицу. Одна из них тоже вышла за мной и вслед крикнула: "Ну, что позвонили уже в полицию?"» — написала Галина.
Клиентка добавила, что звонить правоохранителям не стала, но была крайне возмущена и озадачена такой «находкой».
Подписчики Галины, в целом, разделили ее опасения, возмутившись, что львовские предприниматели, по-видимому, «поддерживают Россию».
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Знак, который увидела Галина не имел ничего общего с российским триколором, кроме цветов, которые также входят во многие флаги европейских государств. На самом деле, это символ барбершопов — Barber's Pole.
В начале прошлого века он появился на заведениях, которые оказывали одновременно парикмахерские и медицинские услуги, такие как удаление зуба или обработка ран. Цвета в триколоре означают следующее: красный — кровь, синий — вены, белый — бинты.
Неловкие ситуации на эту тему случаются не впервые: в начале весны в Киеве сорвали флаг Словении, а флаги Франции тоже не единожды подвергались нападениям.
 
 
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