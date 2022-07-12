https://ukraina.ru/20220712/1034338766.html
Невежественные жители Львова обвинили местный салон красоты в пророссийских симпатиях
Невежественные жители Львова обвинили местный салон красоты в пророссийских симпатиях - 13.07.2022 Украина.ру
Невежественные жители Львова обвинили местный салон красоты в пророссийских симпатиях
Возле салона красоты во Львове были замечены знаки синего, белого и красного цвета, что вызвало агрессивную реакцию посетителей, сообщила одна из клиенток салон Галина Фесюк на своей странице в соцсетях
2022-07-12T12:12
2022-07-12T12:12
2022-07-13T11:11
новости
львов
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«На мой вопрос: почему у парикмахерской висит вот такой знак, одна из женщин ответила вопросом: "А что вы подумали?" Поняв, что эти женщины не знают или не хотят отвечать, вышла на улицу. Одна из них тоже вышла за мной и вслед крикнула: "Ну, что позвонили уже в полицию?"» — написала Галина.Клиентка добавила, что звонить правоохранителям не стала, но была крайне возмущена и озадачена такой «находкой».Подписчики Галины, в целом, разделили ее опасения, возмутившись, что львовские предприниматели, по-видимому, «поддерживают Россию».Знак, который увидела Галина не имел ничего общего с российским триколором, кроме цветов, которые также входят во многие флаги европейских государств. На самом деле, это символ барбершопов — Barber's Pole.В начале прошлого века он появился на заведениях, которые оказывали одновременно парикмахерские и медицинские услуги, такие как удаление зуба или обработка ран. Цвета в триколоре означают следующее: красный — кровь, синий — вены, белый — бинты.Неловкие ситуации на эту тему случаются не впервые: в начале весны в Киеве сорвали флаг Словении, а флаги Франции тоже не единожды подвергались нападениям.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, львов
Невежественные жители Львова обвинили местный салон красоты в пророссийских симпатиях
12:12 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Возле салона красоты во Львове были замечены знаки синего, белого и красного цвета, что вызвало агрессивную реакцию посетителей, сообщила одна из клиенток салон Галина Фесюк на своей странице в соцсетях
«На мой вопрос: почему у парикмахерской висит вот такой знак, одна из женщин ответила вопросом: "А что вы подумали?" Поняв, что эти женщины не знают или не хотят отвечать, вышла на улицу. Одна из них тоже вышла за мной и вслед крикнула: "Ну, что позвонили уже в полицию?"» — написала Галина.
Клиентка добавила, что звонить правоохранителям не стала, но была крайне возмущена и озадачена такой «находкой».
Подписчики Галины, в целом, разделили ее опасения, возмутившись, что львовские предприниматели, по-видимому, «поддерживают Россию».
Знак, который увидела Галина не имел ничего общего с российским триколором, кроме цветов, которые также входят во многие флаги европейских государств. На самом деле, это символ барбершопов — Barber's Pole.
В начале прошлого века он появился на заведениях, которые оказывали одновременно парикмахерские и медицинские услуги, такие как удаление зуба или обработка ран. Цвета в триколоре означают следующее: красный — кровь, синий — вены, белый — бинты.
Неловкие ситуации на эту тему случаются не впервые: в начале весны в Киеве сорвали флаг Словении, а флаги Франции тоже не единожды подвергались нападениям.