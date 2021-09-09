В 145-м влоге политолог Ростислав Ищенко объяснил, к чему приведет создание новых городов в Сибири и на Дальнем Востоке и почему инициатива Сергея Шойгу не так однозначна

Шойгу построит Спутник на месте несостоявшейся украинской Закитайщины Сергей Шойгу предложил создать в Сибири научно-промышленные и экономические зоны, которые должны способствовать привлечению людей, а также «Кедровый тракт», который соединял бы Европу и Китай, и «Алюминиевую долину».

Строительство инфраструктуры и жилья входит в план российских властей в Сибири и на Дальнем Востоке. Ранее на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) было подписано соглашение о создании города Спутник под Владивостоком.

По данным Минвостокразвития РФ, планируется, что население нового города в перспективе составит 300 тысяч человек, в рамках проекта планируется построить 2,8 млн квадратных метров жилья.