Книга вышла в декабре 2020 года в издательстве «Чёрная сотня».
— 03:45 Почему Жучковский решил написать книгу именно о командире бригады ЛНР «Призрак» Алексее Мозговом, который был убит в 2015-м?
— 06:40 Чем знаменит Алексей Мозговой?
— 12:50 В чем не договорились Алексей Мозговой и первый глава ЛНР Валерий Болотов?
— 17:13 Как Олег Царев мирил Мозгового и Болотова?
— 17:50 Как формировалась бригада Мозгового?
— 22:30 Как и почему был "сдан" Лисичанск?
— 27:10 Почему бригада «Призрак» базировалась в Алчевске?
— 30:40 Кем по политическим убеждениям являлся Алексей Мозговой?
— 32:30 Почему не сложились отношения Мозгового с экс-главой ЛНР Игорем Плотницким?
— 35:40 Кто и зачем убил Алексея Мозгового?