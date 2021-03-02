Писатель Александр Жучковский в студии Украина.ру рассказал о своей книге «Мозговой», посвящённой одному из лидеров Русской весны в Донбассе Алексею Борисовичу Мозговому (1975-2015)

Книга вышла в декабре 2020 года в издательстве «Чёрная сотня».

— 03:45 Почему Жучковский решил написать книгу именно о командире бригады ЛНР «Призрак» Алексее Мозговом, который был убит в 2015-м?

— 06:40 Чем знаменит Алексей Мозговой? Как это было 1 марта 2014 года в Донецке. "Русская весна" на Донбассе © Из архива Татьяны Мармазовой

— 12:50 В чем не договорились Алексей Мозговой и первый глава ЛНР Валерий Болотов?

— 17:13 Как Олег Царев мирил Мозгового и Болотова?

— 17:50 Как формировалась бригада Мозгового?

— 22:30 Как и почему был "сдан" Лисичанск?

— 27:10 Почему бригада «Призрак» базировалась в Алчевске?

— 30:40 Кем по политическим убеждениям являлся Алексей Мозговой?

— 32:30 Почему не сложились отношения Мозгового с экс-главой ЛНР Игорем Плотницким?

— 35:40 Кто и зачем убил Алексея Мозгового?