Белорусский политолог Алексей Дзермант рассказал о перспективах белорусских протестов на сегодняшний день, степени влияния Запада на протесты и политическую жизнь страны, новой оппозиционной партии «Вместе» и вероятности укрепления пророссийских сил в белорусском парламенте

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По их итогам ЦИК Белоруссии огласил победу Александра Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей. Второе место на выборах заняла Светлана Тихановская, которую поддержали 10,1% избирателей.

После оглашения результатов в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. В понедельник, 31 августа, член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила, что штаб Бабарико начал работу над созданием собственной партии «Вместе».