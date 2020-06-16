«Когда убили Олеся Бузину никто так массово не выступал, когда Кирилл Вышинский год сидел — не было никаких масштабных волнений, а из-за строчки в меню в Макдоналдсе они перевозбудились. Ребят, ну, не красиво так», — сказал Гаспарян.
Кроме того, эксперт отметил, что со стороны Макдоналдса — это был гениальный пиар-ход.
Напомним, компания McDonald's на Украине оказалась в центре языкового скандала. Пользователи соцсетей обратили внимание, что в электронном меню сети фастфудов доступны только два языка: украинский и английский. На ситуацию обратили внимание русскоязычные журналисты. Они назвали случившееся дискриминацией и призвали к бойкоту McDonald's.