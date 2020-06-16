Политолог и журналист Армен Гаспарян прокомментировал языковой скандал с McDonald's

«Когда убили Олеся Бузину никто так массово не выступал, когда Кирилл Вышинский год сидел — не было никаких масштабных волнений, а из-за строчки в меню в Макдоналдсе они перевозбудились. Ребят, ну, не красиво так», — сказал Гаспарян.

McDonald's не для русских. На Украине разгорелся русофобский скандал © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Напомним, компания McDonald's на Украине оказалась в центре языкового скандала. Пользователи соцсетей обратили внимание, что в электронном меню сети фастфудов доступны только два языка: украинский и английский. На ситуацию обратили внимание русскоязычные журналисты. Они назвали случившееся дискриминацией и призвали к бойкоту McDonald's.