Украинские власти обещали вывезти своих граждан из охваченного эпидемией коронавируса Уханя еще 11 февраля, однако до сих пор нет ни одного официального подтверждения того, что эвакуация состоится, рассказала проживающая в Китае уроженка Кривого Рога Катерина Бондарева

«Эвакуация должна была быть 11 февраля, вечером это подтвердили. Но спустя 8 часов нам сообщили, что эвакуация откладывается «по техническим причинам» на неопределенный срок, все были очень удивлены и напуганы», — сказала девушка.

Она добавила, что за день до интервью Украине.ру выходила в прямой эфир телеканала «Интер» в передаче «Свобода слова» Савика Шустера, где присутствовал премьер Алексей Гончарук.

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Но когда на следующий день девушка обратилась в украинское консульство, ей сказали, что никакого официального подтверждения слов Гончарука у них нет.

При этом она отметила, что с каждым днем нахождения в Китае вероятность заражения коронавирусом растет, и призналась, что сама паникует, потому что хочет домой.