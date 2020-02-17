«Эвакуация должна была быть 11 февраля, вечером это подтвердили. Но спустя 8 часов нам сообщили, что эвакуация откладывается «по техническим причинам» на неопределенный срок, все были очень удивлены и напуганы», — сказала девушка.
Она добавила, что за день до интервью Украине.ру выходила в прямой эфир телеканала «Интер» в передаче «Свобода слова» Савика Шустера, где присутствовал премьер Алексей Гончарук.
Последний заверил всех украинцев, остающихся в Ухане, что 18 февраля эвакуация состоится. Однако когда Гончарука попросили пообещать это, то чиновник сказал лишь: «Катерина, мы вас заберем».
Но когда на следующий день девушка обратилась в украинское консульство, ей сказали, что никакого официального подтверждения слов Гончарука у них нет.
При этом она отметила, что с каждым днем нахождения в Китае вероятность заражения коронавирусом растет, и призналась, что сама паникует, потому что хочет домой.