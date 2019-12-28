- санкции США против «Северного потока-2»;
— транзит российского газа через Украину;
— судьба «Турецкого потока»;
— железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом;
— обмен заключенными между Украиной и ЛДНР.
Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.
С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.