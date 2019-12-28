В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко прокомментировал несколько важных тем новостной повестки:

«Ищенко о главном»: земельные протесты, убийство Шеремета, закон о децентрализации ©

— транзит российского газа через Украину;

— судьба «Турецкого потока»;

— железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом;

— обмен заключенными между Украиной и ЛДНР.

Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.