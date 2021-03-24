Кроме того, эксперт рассказал, может ли ВСУ начать наступление на Донбасс этой весной.
Посмотрев видеозапись его интервью, вы также узнаете:
- Помешает ли сложная эпидемиологическая ситуация на Украине начать этой весной наступление ВСУ на Донбасс
- О ситуации с коронавирусом на Украине и в странах ЕС
- Почему ВСУ не начинают полномасштабную войну в Донбассе?
- Почему США заинтересованы в военном конфликте в Донбассе?
- Как Россия может предотвратить возможные провокации в Донбассе?
- Как, когда и зачем нужно раздать российские паспорта гражданам Украины
- Как защитить русских на Украине
- Почему украинская власть борется с русским языком и русской культурой?
- Как обеспечить украинцев российской вакциной
- Готовы ли россияне бесплатно предоставить украинцам российскую вакцину