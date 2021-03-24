Кроме того, эксперт рассказал, может ли ВСУ начать наступление на Донбасс этой весной.

Посмотрев видеозапись его интервью, вы также узнаете:

  • Помешает ли сложная эпидемиологическая ситуация на Украине начать этой весной наступление ВСУ на Донбасс
  • О ситуации с коронавирусом на Украине и в странах ЕС
  • Почему ВСУ не начинают полномасштабную войну в Донбассе?
  • Почему США заинтересованы в военном конфликте в Донбассе?
  • Как Россия может предотвратить возможные провокации в Донбассе?
  • Как, когда и зачем нужно раздать российские паспорта гражданам Украины
  • Как защитить русских на Украине
  • Почему украинская власть борется с русским языком и русской культурой?
  • Как обеспечить украинцев российской вакциной
  • Готовы ли россияне бесплатно предоставить украинцам российскую вакцину