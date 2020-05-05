Карантин в Украине был введен с 6 апреля, от него устала прежде всего экономика страны. Как восприняла решение Кабмина украинская общественность? По-разному. Кто-то услышал только о продлении самоизоляции, кто-то с оптимизмом воспринял ослабление карантина

Украинское правительство приняло решение продлить карантин до 22 мая, но при этом начать поэтапный выход из ограничительных мер уже с 11 мая. Первыми возобновят свою работу летние площадки кафе и ресторанов, будут ослаблены ограничения по открытию парков, скверов, зон отдыха, салонов красоты и парикмахерских. Также будет разрешена торговля непродовольственными товарами, откроются музеи, кабинеты стоматологии, будет разрешено оказывать юридические услуги. Спортивные команды смогут вернуться к тренировкам.

Даже в рядах монобольшинства прозвучали нотки критики принятых мер по выходу из карантина. Народный депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко написал в своем ФБ: «Правительство с 11 мая вводит послабления карантина, сообщил глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль.

Планируется:

— открытие парков;

— открытие салонов красоты, парикмахерских;

— открытие летних площадок кафе и ресторанов, работа общепита «на вынос»;

— открытие торговых центров и непродовольственных магазинов (кроме фудкортов);

— возобновление работы стоматологов, нотариусов, сервисов бытовой техники.

При этом прочие ограничительные меры будут продолжены до 22 мая.

У меня, как и у многих, есть вопрос — как люди будут добираться на работу?!

И если с маленькими городами, сёлами — все понятно, то как жить Киеву?

Аренда начнёт капать. Налоги надо уже платить. Как запустить работу бизнеса без сотрудников??? Транспорт нужно запускать параллельно. Должны быть ограничения, правила проезда пассажиров и стандарты дезинфекции подвижного состава.

Надо уметь говорить А, но не забывать про весь остальной алфавит».



Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар подытожил предпринятые властями меры по борьбе с карантином: «Полтора месяца продолжается карантин. И полтора месяца специалисты кричат: карантин не является средством борьбы с эпидемией! Карантин является лишь способом выиграть время. Борьба с эпидемией — это разумное массовое тестирование, выявление и погашение очагов распространения и эпидемиологический контроль. Ничего из этого не делается.

Добавьте к тому незащищенность врачей, которые входят в главную группу риска, которым помогают только волонтеры и благотворители. И вы увидите негативный сценарий, который, будем надеяться, не наступит».



Бывший народный депутат Борислав Береза также написал о последствиях для украинской экономики: «Из-за карантина в Украине закрылось 40% заведений специализировавшихся на питании. И это озвучил представитель власти. 12 тысяч украинских кафе, баров, кондитерских и ресторанов уже не откроются после окончания карантина. Такие данные озвучил нардеп из "Слуги народа" Никита Потураев. Всего, до начала карантина, в Украине функционировали 30 000 заведений в этом сегменте. Кстати, изначально обещанной поддержки от государства бизнес, за два месяца карантина, так и не получил. Но решения власти исполнял. А ведь могли просто массово переименоваться в "Велюр" и закрываться бы не пришлось бы. Не на карантин, не насовсем. Но это же они сами виноваты, да? Ведь условия были равные для всех, да? Вот "Велюр" не закроется. Нет причин. А власть может и дальше обещать и не выполнять. Ведь обещаний у власти много. И как мы видим их можно не выполнять».



Политолог Янина Соколовская очень воодушевленно и с оптимизмом восприняла пять шагов выхода из карантина от правительства: «Пришла благая весть: правительственные карантинные меры сработали, Украина прошла острый этап пандемии по мягкому сценарию и с гораздо меньшими потерями, чем соседи. Сегодня это официально озвучено на заседании правительства Шмыгаля.

То есть ожидаемое послабление наступит уже с 11 мая. То есть малый и средний бизнес начнут шевелиться, оживать, зарабатывать.

Если граждане будут относиться к ослаблению карантина ответственно и вспышки инфицирования не будет, то карантинные меры ослабят согласно плану пяти шагов. А если и будут применяться усиленные, то точечно.

При этом правительство Шмыгаля утверждает, что перед светофором все равны и никаких велюровых историй более быть не может. А те, что были, должны получить реакцию правоохранительных структур.

Весть об ослаблении карантина действительно радостная, мы её очень ждали, и, думаю, нам повезло. Особенно — анализируя опыт Испании, где ледовый стадион Мадрида вынуждены были превратить в морг. Или — вспоминая опыт Италии, где заразились и находится при смерти более 9000 врачей.

Благодаря тому, что правительство вовремя спохватилось, провалы медицинской реформы, допущенные его "попередниками", не были замечены. То есть украинская медицина избежала периода сверхкритической загрузки и сможет вернуться к нормальной работе уже совсем скоро.

Прорехи остались не разорваны. Жизни пациентов и врачей уберегли. Спасением для них стали именно карантинные меры.

Отдельно правительство Шмыгаля напомнило, что понимает, что такое коронакризис для украинского бизнеса. Но лучше временно потерять деньги, а потом их заработать, чем потерять жизни, которые не вернёшь.

К сожалению, коронавирус поставил именно такие условия задачи. Беларусь попробовала решить ее по-другому. В итоге при вчетверо меньшем, чем у нас, населении там в полтора раза больше больных коронавирусом, чем в Украине. И при отсутствии карантина пандемия там нарастает и близится к геометрической прогрессии, а система здравоохранения легла и не справляется с потоком.

Там не виден свет в конце туннеля, возникает ощущение, что это коридор, который заканчивается стенкой. Украина же поняла, что она всё-таки в туннеле, который выводит на свет. Если, повторюсь, граждане будут вести себя сознательно, сохранять некую ненравящуюся нам десоциализацию и соблюдать карантинные предосторожности, правительственный план пяти шагов по выходу из карантина реализуется вполне, экономика страны восстановится.

А граждане, привыкшие жить на работе и шествовать на неё, как на праздник, снова смогут вернуться к привычному состоянию. Я, честно говоря, на это очень надеюсь».



Политолог Карл Волох, напротив, жестко оценил поведение власти в форс-мажорных обстоятельствах: «Единственные в мире. Большинство стран рискнули экономикой, введя карантин ради скорейшего преодоления эпидемии. Другие от карантина отказались ради сохранения экономики.

И только величайшая украинская власть избрала собственный путь — парализовала экономику карантином почти на два месяца, так и не достигнув при этом пик эпидемии. Теперь, под давлением улицы, людей, оставшихся без средств к существованию, карантин отменяют, хотя количество инфицированных продолжает расти и риск вспышки эпидемии в стране остается почти таким же высоким, как и два месяца назад.

Такова плата за приведение к власти ничтожного дилетанта, которого дебилы объявили мессией».



Политтехнолог Алексей Голобуцкий дал свой политический прогноз: «И по последней социологии и росту количества неопределившихся. Тот, кто четко и ясно пообещает народу посадить на карантин всех организаторов нынешнего карантина, может рассчитывать на определенный успех))».

