Ночью 31 марта Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект об открытии рынка земли. За проголосовали 206 депутатов от пропрезидентской фракции «Слуги народа», а также представители «Евросолидарности» и «Голоса». Эта ситуативная коалиция вчерашних политических оппонентов стала предметом бурного обсуждения пользователей соцсетей

Украинские избиратели в очередной раз убедились в незыблемости политического принципа «цель оправдывает средства», а также увидели, как ситуация с принятием скандального закона о земле еще и рождает причудливые депутатские коалиции.

Наверняка каждая политсила будет объяснять своим избирателям такое сотрудничество с вчерашними врагами различными аргументами, но едины они будут в одном: принятие этого законопроекта им выгодно как по политическим, так и по экономическим мотивам.

Возмущение оппозиции можно будет проигнорировать, так как в режиме чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса никаких реальных рычагов для отмены данного решения практически нет. Даже излюбленный метод украинской политики — выход на Майдан и уличные протесты — сейчас сложно реализуем.

Между тем с 31 марта Верховная Рада перешла от неестественной для современной истории монокоалиции «Слуги народа» к более привычным ситуативным союзам «по интересам».

Как заметил в комментарии корреспонденту издания Украина.ру политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, «формально монобольшинства нет. Впрочем, Верховная Рада и так может функционировать, всё равно столь большой провластной фракции не было никогда. Просто под разные голосования придётся искать (покупать) партнёров».

Он обращает внимание, что мотивация депутатов «Европейской солидарности» Порошенко и «Голоса» Вакарчука при поддержке этого законопроекта более чем прозрачна. По мнению Погребинского, «Голос» получил команду от условного Сороса (возможно, от посольства США), а Порошенко в Офисе президента пообещали притормозить или вовсе закрыть уголовные дела против него.

Пользователи соцсетей также склонны видеть в таком ситуативном политическом союзе Зеленского и Порошенко, прежде всего, общность интересов.

Так, главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва на своей странице в соцсети Facebook отметил: весьма символично, что в годовщину победы Зеленского в первом туре президентских выборов его политсила была вынуждена солидаризироваться с Порошенко. Гужва: Союз Зеленского с Порошенко логичен, хоть и заключен не по любви © скриншот с видео NewsOne

«Год назад прошел первый тур выборов президента Украины, который не оставил шансов Петру Порошенко и предопределил победу Зеленского. Тогда за Зеленского голосовали в надежде на смену курса страны, которым ее вел Порошенко и Ко.

Год спустя, в ночь на 31 марта, партия Зеленского в союзе с партией Порошенко и с идеологически родственной Порошенко партией "Голос" протянула закон о продаже земли.

Союз этот возник не на почве взаимной любви, но вполне логичен. Так как Зеленский, оказавшись перед лицом многих вызовов, решил после некоторых колебаний (в ходе которых был уволен Гончарук и Рябошапка) все ж таки пойти магистральным курсом Порошенко. Грубо говоря — не послать в ж… МВФ (как Голобородько в фильме), а выполнить условия Фонда.

Это вызвало закономерный раскол во фракции «Слуга народа», и президенту пришлось искать союзников на стороне. Естественно, что самым очевидным союзником в деле продолжения курса Порошенко был сам Порошенко и родственный ему "Голос". Так что все закономерно», — заключает Гужва.

А депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов, лидер партии «Наши» Евгений Мураев обращает внимание, что так называемые противники земельной реформы не предприняли никаких активных действий, чтобы помешать принятию этого закона. Что, в свою очередь, может свидетельствовать о их слабости, но с большей вероятностью — о политическом «договорняке». Мураев: Политики продолжают «героически» и безуспешно бороться против закона о земле © Facebook, Евгений Мураев

«Понятна активность первых, кто был за, противна пассивность вторых, кто на словах и в роликах был против. Сдали нас и те, и другие.

Первые не интересны. Вторые продолжат рассказывать, как героически боролись за язык, образование, против рынка земли и распродажи страны. Боролись, но, как всегда на протяжении всех лет, — безуспешно.

А вы на досуге задайте вопрос им и себе: а слабо было бороться так же, как боролись с бело-голубыми оранжевые? Например, заблокировать трибуну и не дать проголосовать в связи с кнопкодавством и нарушением регламента?

Впрочем, слабо или выгодно — уже не важно. Если народ включит мозг и разберётся, кто есть кто в этом политическом шапито, то отвечать придётся и тем и другим. Не ошибитесь в следующий раз. Он будет скоро», — предрекает он.

В том, что коалиция «Слуги народа» с фракциями Порошенко и Вакарчука — логическое продолжение политики Зеленского, убежден украинский оппозиционный тележурналист Дмитрий Василец. Василец: Коалиция с Порошенко — логическое продолжение политики Зеленского © Facebook Дмитрия Васильца

«Вся страна в онлайне наблюдала предательство Зеленского и его зашквареной партии.

Коалиция "слуг народа" с Порошенко и Вакарчуком в данном случае логическое продолжение политики Зеленского. Маски сброшены, нашу землю подготовили на продажу, "рынок открыт"», — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

При этом многие пользователи соцсетей обращают внимание на неизбежный раскол внутри самой фракции «Слуга народа», что вполне ожидаемо, учитывая ее «разношерстный» состав.

В частности, так считает представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник. Мирошник: ЗАО «Зеленский» развалилось на квоты своих акционеров © РИА Новости, Нина Зотина

«Вы все ещё считаете, что Зеленский — альтернатива Порошенко?

Совместным голосованием идеологических противников, которые считались антиподами — Зеленского и Порошенко — была создана правовая возможность для распродажи украинской земли.

Это сделано в период кризиса. На фоне пандемии коронавируса и приближающегося экономического обвала. Что грозит массовым обнищанием населения и обесцениванием национальных ресурсов, в первую очередь земли. Это прекрасная возможность для скупки земель иностранными корпорациями для создания крупнотоварного производства уже без учета национальных интересов жителей Украины.

На внутриполитической же арене маски сброшены. Монобольшинство Зеленского практически перестало существовать. ЗАО «Зеленский» развалилось на квоты своих акционеров — изначальных участников проекта и перестало действовать как единая политическая сила.

В Раде сформировалось ситуативная коалиция из якобы идеологических оппонентов, т.е. произошёл договорняк без учета убеждений избирателей, той же партии "Слуга народа", которые разительно отличаются от галичанского электората "Евросолидарности" Порошенко и "Голоса" Вакарчука. Но теперь они вместе объединили свои усилия для разграбления государства Украина», — подчеркнул Мирошник.

Безусловным бенефициаром такого союза становятся внешние игроки, которым выгодно играть на противоречиях неустойчивой парламентской коалиции для принятия нужных законопроектов.

Как указывает российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков, принятие депутатами Рады законов о земле и о недопущении возврата банков их прежним владельцам стало явной победой МВФ. Марков: Зеленский с помощью прямого союза с Порошенко протащил нужный МВФ закон о земле © РИА Новости, Нина Зотина

«Украина. Здесь важные политические события. Зеленский вступил в прямой союз с Порошенко. Полная победа МВФ, по требованию которого принят окончательно закон о свободной продаже земли.

Но главное — это закон о земле. Здесь есть несколько моментов.

1) Для его принятия Зеленский объединился с фракцией Порошенко и "Голосом" Вакарчука. Это фракции ультранационалистов. Вакарчук — это еще и Сорос, и его главный союзник в Украине олигарх Пинчук.

2) Считается, что Зеленский обещал Порошенко за то, что его фракция проголосует за важный для Зеленского закон, — что никакого преследования Порошенко за коррупцию не будет. Это будет самое большое разочарование Украины, где большинство мечтает, что Порошенко, который привел страну к войне и ограбил ее, когда-то будет за решеткой. Теперь им ясно: при Зеленском Порошенко сидеть не будет.

3) Закон о продаже земли позволит Зеленскому получить транш от МВФ, отдать из него огромные выплаты по внешнему долгу и на время избежать дефолта», — написал он.

Пользователи соцсетей не верят в прочность и уж тем более искренность политического союза Зеленского и Порошенко. Между тем они отмечают, что после недолгого периода полного политического доминирования Зеленскому придется признать, что монобольшинства в Верховной Раде у него уже нет, и впредь для принятия важных законопроектов придется привлекать своих политических конкурентов и противников.