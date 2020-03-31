Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на своей странице в соцсети Facebook отмечает, что главными причинами принятия закона о земле стали критическая необходимость в кредите МВФ и личные обязательства Зеленского перед иностранным и отечественным бизнесом

По земельной реформе.

Это сложный компромисс между властью и оппозицией, властью и МВФ, который в полной мере не устраивает никого и гарантирует продолжение борьбы за параметры земельной реформы.

Причины принятия — критически необходимый кредит МВФ и личные обязательства Зеленского перед иностранным и отечественным бизнесом, кредиторами.

Этапы: Соломон Манн: Без кредита МВФ схлопнутся все внешние заимствования Украины © Facebook, Solomon Mann | Facebook, Solomon Mann | Перейти в фотобанк

1. Гнев и отрицание (ноябрь 2019, первое чтение) — землю можно покупать иностранцам и юридическим лицам, 200 тысяч га. в одни руки, никаких переходных периодов — модель для аграрных холдингов, ТНК и спекулянтов;

2. Торг (декабрь-март) — землю нельзя покупать иностранцам, но можно юридическим лицам и до 10 тыс. га; никаких переходных периодов — модель для аграрных холдингов и спекулянтов;

3. Депрессия и принятие — землю нельзя покупать иностранца и юридическим лицам, а только — физическим лицам и до 100 га одни руки; закон вступает в силу с 1.07.2021, юридические лица смогут покупать только с 01.01.2024 — смешанная фермерско-холдинговая модель.

Последствия:

1. Падение рейтингов власти: 1. (для большей части общества — это голосование выглядит как "пир во время чумы" и попыткой под прикрытием эпидемии реализовать свои экономические интересы; 2. Союз с Европейской солидарностью П. Порошенко в этом вопросе также токсичен для Зеленского;

2. Получение кредита МВФ (но не такого, на который рассчитывали) и увеличение государственного долга Украины;

3. Отсутствие качественных изменений в аграрном секторе и продолжение борьбы за земельную реформу через попытку внесения изменений в закон, представление в Конституционный Суд Украины и так далее.