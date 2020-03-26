Замдиректора Института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов на своей странице в соцсети Facebook рассказал, кто в Офисе президента Зеленского назначен ответственным за проведение осенью 2020 года местных выборов

Коронавирус, экономический кризис, нет-нет, не слышали. Несмотря на явные проблемы в стране, команда президента готовится к местным выборам, «Слуга народа» запускает региональные избирательные штабы. Шпагат Зеленского. Эксперты об «антиколомойском законе» и борьбе олигархов против Запада © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Так, недавно были открыты штабы в Киевской и Херсонской областях. При этом со стороны партии выборами занимается Александр Корниенко, а со стороны Офиса президента Сергей Шефир, первый помощник президента, на вторых ролях глава ОП Андрей Ермак. Президент начал осознавать, что Ермака в жизни страны стало слишком много и боится, чтобы тот, так сказать, не надорвался.

В регионах у «зеленых» есть кураторы, которые замыкаются на Шефира. Их уже прозвали «смотрящими». Такой нас ждет новый политический сезон осенью.

Почему президент сделал ставку на Шефира? Видимо, из-за личного доверия и желания несколько расширить для себя обзор, а то из-за спины Ермака скоро ничего не будет видно. Опять же здоровая конкуренция.

При этом, рейтинг партии власти стремительно идет вниз, а значит, у первого помощника президента есть возможность себя проявить или угробить. Время покажет.