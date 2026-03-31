Удары по территории АЭС "Бушер". Новости Ближнего Востока к этому часу

Удары по территории АЭС "Бушер". Новости Ближнего Востока к этому часу - 31.03.2026 Украина.ру

Удары по территории АЭС "Бушер". Новости Ближнего Востока к этому часу

Американские и израильские войска по-прежнему обстреливают АЭС "Бушер", рассказал посол РФ в Иране Алексей Дедов. Об этом и других новостях Ближнего Востока 31 марта написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-03-31T18:39

2026-03-31T18:39

Посол РФ в Иране Алексей Дедов заявил, что российских туристов на территории Ирана практически не осталось, а Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в республике, но не появляется на публике. Другие новости Ближнего Востока к этому часу: 🟦 Вашингтон снял санкции с трех контейнеровозов под российским флагом, говорится в сообщении Минфина США. 🟦 Франция отказалась предоставить своё воздушное пространство для транспортировки оружия США в Израиль впервые с начала операции в Иране сообщает агентство Reuters.🟦 Иран нанес удары беспилотниками по объектам компаний AT&T и Siemens в израильских Бен-Гурионе и Хайфе и грозит вскоре ударить по объектам американских IT-компаний в регионе, включая Intel, Microsoft, Apple, Google и Nvidia, в случае продолжения агрессии против исламской республики.🟦 Израиль снес авиаударом очередное жилое здание в Бейруте, сообщают жители ливанской столицы в соцсетях.О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский не пускает европейцев на "Дружбу". Иран грозит американцам казнью. Главное на 13.00 31 марта.

иран

вашингтон

хайфа

ближний восток

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, вашингтон, хайфа, ближний восток, россия, минфин