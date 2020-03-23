Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook призвал президента Украины Владимира Зеленского переориентировать свою внешнюю политику с США на Китай

В Израиле празднуют доставку Мосадом 20 000 проб на коронавирус, в Италии встали на колени перед Путиным, чтобы получить десяток аппаратов ИВЛ. Китайцы и южнокорейцы показывают пример итальянцам в борьбе с коронавирусом © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

Страны Европы кидаются друг на друга и отнимают друг у друга маски и распираторы, отменяя старые контракты. А в Украину прибыли 250 000 тестов на коронавирус и два десятка аппаратов ИВЛ совершенно бесплатно — спасибо Китаю. И это 100% результат мягкой дипломатии Зеленского и знак Украине не идти за США!

Вспомните, от кого вы получаете помощь и кто поддерживает вашу экономику! Не делайте себе зла. США не готовы помогать, старая политика "демократов" состоит в том, чтобы не помогать, а вредить и пугать тем, что США могут нанести вред. Этой же политики, увы, придерживается и Дональд Трамп просто по причине того, что такая политика обходится дешевле.

Зеленскому надо думать о своей стране, а не о порошенковском идиотизме. Тем более что сделать это сейчас очень легко, ведь настоящие друзья познаются в беде…