Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что эпидемия коронавируса имела бы куда более легкие последствия, если бы Всемирная организация здравоохранения действовала более решительно и принципиально

В Казахстане строгие меры применяются для локализации случаев коронавируса. Коронавирус — это не пандемия, а предсмертные судороги глобализма © REUTERS, Lim Huey Teng | REUTERS, Lim Huey Teng | Перейти в фотобанк

В крупных городах блокированы въезды и выезды из городов, установлены блокпосты, для того чтобы прервать пассажирское сообщение. Что люди несознательные — это, конечно, всем понятно и потому власти делают все возможное, чтобы локализовать те случаи, которые выявлены в Алматы и Астане.

В принципе это возможно — если через 24 дня не будет удвоения числа инфицированных, то можно праздновать победу. Думаю, что из-за непрофессионализма и легкомыслия ВОЗ, которые до сих пор взывают не отменять международных полетов, тяжелых последствий уже не было бы сегодня.