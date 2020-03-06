Политический аналитик Алексей Калиниченко на своей странице в Facebook напомнил, что тема возможной причастности Джо Байдена к коррупции на Украине будет одной из ключевых в предвыборной кампании Дональда Трампа

У бандеровцев и еврооптимистов еще будет припекать.

Тема возможной причастности Джо Байдена и его сына Хантера к коррупции на Украине будет одной из ключевых в предвыборной кампании Дональда Трампа. Трамп готовит Байдену «украинскую» избирательную кампанию © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Об этом глава Белого дома заявил в телефонном интервью Fox News.

«Это будет серьёзной частью моей предвыборной повестки, и я постоянно буду поднимать данную тему, поскольку другого выхода я не вижу. Я не знаю, как демократы смогут выйти из данной ситуации и ответить на эти вопросы. Может быть, у них и есть ответ. Хотелось бы на это надеяться. На самом деле, я бы даже предпочёл такой исход. Но я сомневаюсь, что это возможно, поскольку то была чистой воды коррупция», — подчеркнул Трамп.

Трамп будет бить демократов Украиной — я об этом стараюсь говорить при каждом удобном случае.