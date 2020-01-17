Украинский экономист Алексей Кущ пояснил, каким образом перестановки в руководстве российского правительства могут повлиять на Украину

Немного отвлеку вас от Гончарука. Слишком его много стало в последнее время… Внимание медиа к нему явно не соответствует роли личности в истории… Хитрая тактика Гончарука. Что обсуждают соцсети 17 января © www.kmu.gov.ua | www.kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Я об отставке Медведева в РФ. Официально звучало несколько версий: 1) "обеление" под президентские выборы; 2) технические и формальные причины, связанные с конституционной реформой 3) расчистка поста премьера под Собянина.

Как по мне, все версии хромают. Но есть одна неофициальная. Путин получил четкую информацию о возможном глобальном кризисе в 2020 году. Именно поэтому на должности премьера нужен человек, который знает фискальную систему изнутри. Нужно новое лицо, которое в массовом сознании еще не аккумулировало негатив.

Медведев в образе барина-сибарита для этого явно не подходит. Если эта версия верна — это важный сигнал и для нас. В общем, без Сергея Станкевича, мнение которого я глубоко уважаю, не разобраться…