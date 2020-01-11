Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков считает, что ситуация с авиакатастрофой под Тегераном и реакция руководства страны, показали слабость Ирана

Иран признал, что по ошибке сбил украинский самолет ракетой. Имел форму и высоту вражеского самолета. Иран оправдался за сбитый украинский Boeing © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Признал, только когда их уже приперли к стенке. И когда Запад дал им полуиндульгенцию, заявив много раз в СМИ, что Иран сбил по ошибке.

Надо признать, что в этом случае США, Британия, Канада оказались правы. Что не значит, что они не лгали про оружие массового поражения у Ирака.

Вся эта ситуация показала слабость Ирана. Надо же умудриться сбить гражданский самолет почти в своём аэропорту столицы. И потом врать всему миру несколько дней.