Новогоднее обращение к нации, в котором президент Украины Владимир Зеленский говорил об объединении страны, снова разделило народ на два полюса. Почему? Написали журналисты и политики в своих соцсетях уже 1 января

Бывший народный депутат Елена Бондаренко обратила внимание на то, что президент много говорил об ответственности — персональной и коллективной, но только не о своей личной:

«Полагаю, большинство все же смотрело и слушало новогоднее обращение Зеленского.

Что отмечу. Выбрал он довольно рискованный путь — обращение к каждому с посылом "разберись в себе, пойми кто ты, что хочешь, что можешь". Это то, чего не любит наш незрелый гражданин — понимать, что у каждого, а не только у президента, есть своя ответственность. Для общества, в целом, такие сигналы крайне важны, хотя Зеленскому не стоит здесь ждать полного одобрямся. Ответственность — это удел сильных и самодостаточных.

А вот то, что Зеленский не говорил при этом о своей ответственности и ответственности своей команды — это тоже сигнал. Сигнал о том, что пока он предъявляет претензии лишь к обществу, но не к себе и не к своей команде.

И, да, появление в ролике недоразумения по фамилии Гончарук — тоже сигнал. Который расшифровывается просто. Зе и Го — одно и то же. Помните об этом.

В целом же, форма победила содержание. Новогоднее обращение президента было нестандартным, легким и приятным глазу и уху. Хотя, конечно, усилий на съемку было затрачено гораздо больше, чем на стандартную. Легкость достигается через невероятные усилия. С Новым годом, страна!»



Бизнесмен Александр Меламуд обратил внимание на очередную порцию истерики от «порохоботов»: «Я вчера не смотрел обращение ЗЕ. Я праздновал. Но, читая в ленте истерику патриотов, понимаю, что выступление было неплохим. У них (патриотов) —агония. Поэтому и относиться к ним надо соответственно. Их время безвозвратно уходит. Пусть побесятся напоследок. Так сказать, ешь ананасы, рябчиков жуй… Ещё три- четыре года (а может и меньше) и всё. С Новым годом, друзья. Счастья вам, комфорта, покоя, уюта, здоровья и благополучия. И здравого смысла».



Бывший депутат Сергей Высоцкий подробно описал суть этой истерики в лагере порохоботов:

«Тяжело жить, когда новогоднюю речь тебе пишут хомо сапиенсы, которые тратя 100% своего времени на КВН не удосужились усвоить даже курс средней школы.

Действительно, за кого бы на выборах проголосовал Шевченко? Автор стихотворения «Разрытая могила», в котором, в частности описал и типаж будущего президента Украины 2019 разлива. За кого бы на выборах проголосовал Шевченко? Поэт и пророк, который еще 150 лет назад определил Россию главным палачом нашего государства.

За кого бы на выборах проголосовал Шевченко? Человек, которого империя за украинские стихи сослала на расстояние в 2000 километров от Родины. С формулировкой о том, что эти стихи «могли посеяться и впоследствии укоренить мысли о вымышленном блаженство времен Гетманщины, о счастье вернуть эти времена и о возможности Украины существовать отдельным государством».

Журналист Денис Гороховский остался доволен речью президента и желал бы, чтобы она была реализована в дела: «Сам текст шикарен. Все, что они делают по сценарию и в записи — это круто. Мы это знаем еще из предвыборной кампании.

Поверил ли я президенту? Не сильно. Полгода заигрываний с порохоботами, кабмин соросят и даже свежее «я бы и сто беркутов поменял на одного» меня вынуждают не верить обещаниям президента.

Нужно было ли ему говорить то, что было сказано? Однозначно.

Украине не нужна элегантная пропаганда, Украине нужно изо дня в день повторять простые и очевидные тезисы: «мы все разные, но это не повод убивать друг друга», «ненавидеть человека за его язык может только идиот», «война — это плохо, мир — хорошо» и так далее. Причем это тезисы не для порохоботов, это для всех. И тогда что-то может и поменяется.

А пока можно констатировать единственное: Зеленский записал очень крутую поздравлялку. Возможно, лучшую за все почти 30 лет независимости. Но пока это просто ролик. А хочется чтоб слова превратились в дела».



Политолог Кирилл Молчанов тоже похвалил творческую группу-авторов ролика: «Поздравление классное спору нет, сильное, эмоциональное как на инаугурации. Спичрайтеры четко попали в запрос аудитории. Но как показывает опыт, надо оценивать не слова президентов, а их поступки. В ближайших полгода, станет окончательно ясно насколько данные примирительные речи были искренние со стороны Зеленского».



Журналист Сергей Щербина напомнил, что в новогоднюю ночь напомнил о себе и бывший президент Петр Порошенко: «И о политике. Пишут, что "Прямой" и 5 канал показали поздравление Порошенко вместо Зеленского. Прошлогодний маневр на "Плюсах" можно считать циничной, но действенной политтехнологией. А вот это была мелочность. Потому и счёт на табло такой. Так ничего и не поняли, в очередной раз».



Журналист Вячеслав Чечило тоже на это обратил внимание: «Порошенко последние полгода очень старался сформировать вокруг себя альтернативную вселенную, в которой он все еще президент, пусть даже и незначительного меньшинства. Незначительное меньшинство получилось, а вот альтернатива — нет.

Можно вылезти на свои каналы и поздравить сторонников раньше Зеленского. Но обсуждать все равно будут Зеленского. И сторонники в том числе.

Зеленский со всеми его недостатками живой. Он вызывает эмоции. А Порошенко политический труп, натужно подпираемый под обе руки наворованными деньгами, — вторичен, не оригинален, не интересен. Жалкое зрелище».





Политтехнолог Дмитрий Раимов убежден, что борьба за власть в Украине в 2020 году развернется с новой силой: «Мы увидели поздравление президента не мира, но примирения. В то время как на «Прямом» и «5 канал» один джентльмен распорядился показать только и исключительно его. Без Зеленского. Кто бы это мог быть? На сколько ж давит ещё обида и горечь поражения. Но вы ещё одно заметьте. Телефон в руках П. Порошенко. Во-первых, как он его держит. И, во-вторых, как он пытается выглядеть cool. Посмотрите. Вы сами все поймёте. Вы умные. Это как тогда «хелоу гайз».

Мы как Ватикан. У нас тоже Два папы. Один действующий. Второй на покое. Никак не успокоится. Год будет не скучным».

