Украинская Википедия считает, что в ВСУ нет неуставных отношений, а в деле Рябчука рассматривают российский след

Комиссия Министерства внутренних дел Украины зафиксировала факты неуставных отношений в воинской части на заводе «Южмаш», где недавно произошло резонансное убийство. Об этом сообщил первый заместитель министра Евгений Енин.

Напомним: трагедия произошла 27 января, когда солдат Национальной гвардии Артемий Рябчук расстрелял из автомата пятерых сослуживцев, а через несколько часов после этого сам сдался полиции. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

При этом знакомые и родственники убийцы характеризовали его с положительной стороны, а воинская часть, где произошла трагедия, напротив, имела очень неоднозначную репутацию. Бывшая служащая Нацгвардии Елена Липовенко рассказала, что на «Южмаше» над ней жестоко издевались старшие по званию нацгвардейцы, и такие правонарушения были там самым обычным делом.

«С тем, с чем я столкнулась, может столкнуться любой человек. любой гражданин, любой нацгвардеец. В этой части были и пытки, была и травля, и моральное давление. Особенно тех, кто умнее других, кто пытается добиться какой-то справедливости», — сообщила она в эфире телешоу Савика Шустера.

Как оказалось, погибшие в январе были не первыми жертвами на «Южмаше». В течение последних лет в этой воинской части произошло два самоубийства призывников. Причем их родители категорически не верят в то, что их дети сами наложили на себя руки. Они считают, что юношей убили другие военнослужащие, которые занимались банальным рэкетом. На это указывает целый ряд косвенных фактов — включая наличие травм и ссадин. А один из погибших, Мансур Вержаковский, накануне смерти просил о помощи.

«Моего сына убили из-за денег. Ситуация была такая: в воинской части они сдавали телефоны, их выдавали только в выходные дни. Сын был официально трудоустроен — он был оператором очистных сооружений в больнице. По закону, если он работает, ему должны платить зарплату во время воинской службы. Заработная плата приходила ему на карту ПриватБанка, которую он оставил дома. На эти средства он мечтал купить машину.

Но дело в том, что уведомления о зарплате приходили на его телефон. Конечно же, мы только потом поняли, что эти старшие-выродки читали его сообщения. Тогда у него на карте было около 10-12 тысяч гривен.

Позже моя жена передала сыну вторую банковскую карту — на его нужды — и привязала к своему номеру телефона. Думаю, руководство части уже тогда начало выстраивать план, как выбить из моего сына деньги. Они требовали, чтобы он предоставил распечатку о движении средств в банке — им было непонятно, почему на телефоне уведомления о начислении денег приходят, а на его карте их фактически нет. Скорее всего, сына избили и карту просто забрали.

В последний день перед смертью он звонил и нервно спрашивал: «Папа, что мне делать? Поговори со старшим». Тогда связь резко оборвалась. Проходит полминуты — снова звонок. Сын сказал, что нужна распечатка из ПриватБанка и телефон выключился. На следующий день я узнал о его смерти. Мне сказали, что он якобы застрелился», — рассказ в интервью изданию «Страна.ua» отец Вержаковского. Жуткие плоды дедовщины. Как произошел расстрел на «Южмаше» © REUTERS, Press Service of the National Police of Ukraine/Handout

В истории Артемия Рябчука тоже присутствуют неуставные отношения, на которые он пожаловался сразу после ареста. Убийца рассказал, что его подвергали травле, потому что он якобы попытался предотвратить конфликтную ситуацию, возникшую между другими солдатами Национальной гвардии Украины.

Сейчас Рябчук отказался от предварительных показаний, и от него ждут новых, более подробных признаний, на которые уже намекает один из его новых адвокатов — Денис Гордеев, по словам которого неуставные отношения привели к гибели множества украинских призывников.

«12 февраля мы проведем совместную пресс-конференцию с правозащитниками Ладой Соколовой и Дмитрием Павличенко, которые как раз занимаются делами якобы самоубийств в армии и Нацгвардии. Там шокирующие цифры — около 4 тысяч смертей за два года. Это просто ужас.

Дети, которые идут в армию, рискуют нарваться на то, что обратно их привезут даже не с фронта уже неживыми… Мое личное мнение, как специалиста в области права, а не как адвоката Рябчука, — все случаи якобы самоубийств связаны как минимум одним фактом: это система. «Дедовщина», неуставные отношения — это система, которая формируется не один год», — рассказывает Гордеев в интервью.

При всем при этом, в Украине до последнего отрицали наличие подобных проблем. В украинской Википедии есть статья, посвященная теме неуставных отношений в армии. Там пишут, что позорное явление «дедовщины» процветало исключительно в Советском Союзе, а сейчас наблюдается в Российской Федерации и некоторых странах СНГ — но в Украине ее факты якобы «официально не установлены».

Конечно, о насилии и травле в украинской армии знали все — задолго до жестокого расстрела в Днепре, а бывшие призывники рассказывали об издевательствах в социальных сетях и в прессе. Однако патриотическая общественность не слушала сообщения про пытки и рэкет, чтобы не порочить украинскую армию, защищающую демократические ценности и свободу.

В Днепре четырех полицейских будут судить за пытки © Андрей Лубенский

Этот порочный подход касается всех болезненных проблем украинского общества — их требуют игнорировать из соображений патриотизма, хотя настоящая любовь к родине, напротив, обязывать кричать о таких вещах в голос.

Даже сейчас, когда Министерство обороны публично рассказывает о неуставных отношениях на «Южмаше», Государственное бюро расследований по-прежнему не исключает, что Рябчука могли подтолкнуть к убийству враги — «с целью дискредитации системы правоохранительных органов в Украине, дестабилизации правопорядка в стране». Только потому, что в 2019 году он ездил в гости к перебравшейся в Россию сестре.

Так что не удивляйтесь, если в преступлении в итоге обвинят не вымогателей, а агрессора.