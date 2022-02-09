Политическое украинство поражает мозг эффективней коронавируса и фатальней онокологиии. Естественно, были и вылечившиеся, и полностью выздоровевшие, но рубцы и шрамы на душе все-равно остаются

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

— Никто на сегодня не пойдёт, чтобы уничтожать таким апокалиптическим способом фактически европейскую столицу. Давайте не будем нагнетать…

— Вы сейчас говорите языком логики. Путин — сумасшедший. История в Чечне, в Абхазии…, — настаивал ведущий.

— Вы сейчас произносите российский нарратив, потому что Путину выгодно, чтобы мы считали его сумасшедшим. Он не сумасшедший, он очень хорошо просчитывает все свои шаги и прекрасно понимает, что он делает. Между прочим, он очень сильно взвешивает свои шаги…

В коротком диалоге прекрасно всё: и нагнетающий панику телеведущий, который не знает, когда на самом деле вспыхнули конфликты в Чечне и Абхазии, и чиновница оборонного ведомства, уверяющая, что «сумасшествие Путина» — это «российский нарратив». Абсолютная шизофрения. И ведь это не про отдельно взятую телепрограмму — аналогичная пурга заметает тысячи украинских СМИ. И, к сожалению, во множестве находятся те, кто им верит.

Периодически мониторящий украинское государственное радио киевский историк Александр Каревин приводит очередной пример тамошнего вещания. На этот раз выпуск программы «В поисках украинской мечты» был посвящён действиям украинских патриотов на случай «нападения Путина».

Боевые пляски ради мира, или хитрости на хуторе внутри Харькова © AFP, Sergei SUPINSKY

«Тут всё просто, — пересказывает Александр Каревин содержание радиопрограммы, — Если попали в плен, надо "випорожнитися" (опорожниться). Или, грубо говоря, обоср.ться. Нет, не со страху. Дело в том, что такое действие вызовет отвращение к вам и нежелание с вами возиться. Таким образом, дескать, можно избежать плена». Ещё раз — это программа «В поисках украинской мечты» на государственном украинском радио.

Просмотрите информационную ленту буквально за неделю: запущенный украинский спутник потерял связь с землей, технически не могущий демонтировать герб СССР на щите Родине-Матери в Киеве «Институт национальной памяти» «декоммунизирует» ее желто-блакитной подсветкой, надзиратель по мове Креминь запрещает украинским спортсменам говорить на их родном русском языке, нардепа-патриота от правящей партии подозревают в полумиллионной взятке, другой патриот-нардеп из «Слуги Народа» предлагал взятку сотруднику полиции на Полтавщине, толпы украинских болельщиков в Амстердаме орут ксенофобские речевки, их единомышленники маршируют по улицам украинских городов и кошмарят бизнес — иначе «Путин нападет». Вопрос — нужно ли это ему такое опорожнившееся «счастье» — почему-то не возникает.

«Чтобы взять под контроль Украину и диктовать свою политическую волю Киеву или тому режиму, который будет установлен в Киеве, нет необходимости захватывать столицу, — в эфире телеканала «Эспрессо» поясняет экс-командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ, депутат Верховной рады генерал-лейтенант Михаил Забродский, — Очень удобно идти туда, где тебя хоть как-то ждут. Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа. И это как раз левобережная часть. Условное направление — Харьков, Днепр, Херсон, и аж до Одессы».

Изолгавшиеся. Пора явиться на войну © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Есть огромная разница между обычными, рядовыми украинцами и «политическим украинством». Но при всем уважении к первым, их судьба сейчас решается не в Киеве, а мнение вторых вообще никого не интересует. Потому столь яростно шумят «патриоты» и стараются привлечь к себе максимально внимание: «Отрымайтэ нас!». Но шизофреники для созидания страны не подходят. Кто сделал на них ставку — возрождения Украины не желает в принципе.

И пока они орут свои дурацкие кричалки, только за прошлый год коммунальные тарифы на Украине выросли на четверть, а цены на хлеб достигли исторического максимума. Если украинскую пропаганду выключить хотя бы на неделю, да подвести объективные итоги правления «политического украинства» — не факт, что телеведущие с «1+1», «24» и «5 канала» (как и множество иных «экранных патриотов») обрадовались бы своей узнаваемости.

Сумасшедшие отнюдь не в Москве, а те на Украине, кто до сих пор верит «святому Майдану», его политикам, его СМИ. И насколько это излечимо — очень важный вопрос.