Недавний казус, случившийся с Зеленским во время его пребывания на Генассамблее ООН, где на официальной встрече с председателем форума президента Украины усадили под флаг Мальдив, как бы подчеркивает второстепенный, малозначимый статус его страны в международных делах

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Зеленский в данном случае представляет всю Украину). В конце концов, никто не застрахован от ошибки и конфуза. Позор в том, что пресс-служба Зеленского опубликовала эти нелепые снимки в официальном твиттере президента, даже не заметив унизительной подмены государственных символов — такова истинная цена их профессионализма, любви к держпрапору и собственному шефу.

Каждая бывшая республика постсоветского пространства очень долго боролась с комплексом государственной неполноценности, поскольку в мире исторически знают именно Россию. И словосочетание «Советский Союз» на Западе привычно воспринималось именно как синоним России — хоть это и не было полностью верно.

В каждой бывшей советской республике после распада СССР настойчиво культивировались представления ее важнейшем месте в мире, истории человечества, центре внимания мировой политики. И это осознание племенной исключительности охотно поддерживалось иностранными колонизаторами — в обмен на вполне конкретные материальные ресурсы новых государств.

Каково же оказалось разочарование провинциальных князьков (вместе с их политическими и культурными «элитами»), когда через некоторое время закономерно выяснилось, что они — обычные второстепенные персонажи, а Россия как была, так и остается действительно великой, первоклассной державой. Знаменитая швейцарская психиатр Кюблер-Росс детально описала пять эмоциональных состояний, через которые проходит человек, узнавший и смертельном диагнозе: отрицание («Нет, это не может быть правдой»); гнев («Почему именно я? За что? Это несправедливо!»); торг («Должен быть способ спастись или хотя бы улучшить мое положение! Я что-нибудь придумаю, я буду вести себя правильно и делать все, что нужно!»); депрессия («Выхода нет, все безразлично»); принятие («Ну что ж, надо как-то жить с этим и готовиться в последний путь»).

Украина находится где-то между третьей и четвертой стадиями — постепенно переходя от яростного сопротивления к депрессии, обусловленной экономическим крахом. И если низовые пейзане еще высевают из горчицы самый большой в мире национальный символ, то президенту уже все равно, под каким прапором сидеть — важно, в какую сторону бежать, если режим рухнет.

Зеленский объяснил, почему Украина ведет себя нагло в международной политике © Facebook, zelenskiy95

Очередным уроком для «юной демократии» стал отчет за первое полугодие текущего года Мониторинговой миссии ООН по правам человека. На брифинге председателя миссии Матильды Богнер были озвучены чрезвычайно неприятные данные по системному нарушению на Украине прав журналистов, национальных меньшинств, использования «языка ненависти», том числе и по отношению к русским, приведены десятки примеров и конкретных ситуаций жизни в украинских реалиях.

Практически одновременно в США Университет Джорджа Вашингтона опубликовал аналитический доклад о неонацистской украинской организации Centuria, которая с 2018 года действует в военной академии им. Сагайдачного во Львове. Согласно докладу, данная неонацистская группировка тесно связана с нацбатом «Азов», занимается вербовкой курсантов академии, активно помогает своим членам в продвижении по карьерной лестнице в силовых органах (в том числе отправляя их на повышение квалификации в западные военные учебные заведения).

Кроме того, в своей недавней статье одно из авторитетных изданий по внешней политике США The National interest назвало Украину «антилиберальной псевдодемократией». Как отмечали украинские коллеги, со времен «революции гидности» это первая острокритическая статья про Украину в США. В статье используются выражения «тревожные действия Зеленского в последние месяцы», «необязательное провоцирование РФ», «администрация Обамы игнорировала любые уродливые аспекты революции 2014 года, в т. ч. что в ней участвовали неонацистские подразделения», «плохая ситуация, которая была при Порошенко, стала еще хуже».

Американская правозащитная организация Freedom House тоже обрушилась на Украину с жесткой критикой по поводу ущемления свободы слова, внесудебных расправ, притеснения русского языка. А на днях известный американский дипломат и бывший посол США в Киеве Джон Хербст публично заявил о беспочвенности притязаний Киева в ближайшее время вступить в НАТО: «Украина не сможет присоединиться к НАТО в ближайшие, скажем, десять лет и уж точно в следующие пять лет».

И, наконец, грандиозный офшорный скандал с активами Зеленского и его окружения, которые обнародовали журналисты в проекте «Досье Пандоры». Но означают ли эти красноречивые сигналы, что Запад готов оставить Украину на произвол выбранной ею судьбы. Разумеется, нет.

После панического бегства из Афганистана обрушение Украины может обернуться падением всей западной системы власти в мире, и подпирать киевский режим продолжат — хотя его истинное обличье ни для кого секретом не является. Потому игнорируют и массовое попрание прав человека, и возрождение неонацизма, и брутальное нарушение ратифицированной Киевом «Хартии европейских языков». А Международный Валютный Фонд продолжит выдавать финансовые транши — хотя по нормативам МВФ они не могут давать кредиты странам, пребывающим в состоянии войны (а Украина и ее пропаганда официально настаивает, что страна воюет). На Западе знают, что никто Украине войны не объявлял, — и она тоже, — однако Киев «идет в Европу», и потому Запад должен за него платить (как в свое время Англия платила германским князькам за немецких солдат, сражавшихся за английские интересы).

Иначе говоря, про истинное лицо киевского режима на Западе все всё понимают, но продолжат действовать в парадигме «свой сукин сын». А в качестве материальной компенсации издержек русофобской политики свои и чужие «элиты» продолжат грабить простой народ. Тот же МВФ требует подогнать цены на газ и прочие тарифы под «рыночные», иначе новые кредиты — от которых майданная власть зависит полностью — не будут выданы.

Экономический хаос усиливается пандемией коронавируса, слухами о принудительной вакцинации населения, недовольством олигархических финансово-промышленных группировок явно противозаконной деятельностью СНБО и дискриминационным «законом об олигархах». В подобной ситуации у Зеленского только один выход — изо всех сил угождать США, поскольку достаточно лишь легкого щелчка пальцев американского президента — и Владимир Александрович отправится на свалку истории, или того хуже, на кладбище.

Неочевидное, но вероятное. Кто Зеленский для США, Европы, Украины и России

Так по итогам майского визита госсекретаря США Антони Блинкена в Киев сообщалось, что украинскому руководству были озвучены следующие требования: передача госкорпораций под контроль иностранного капитала, иностранцы (либо их прямые представители) должны составить большинство в наблюдательных советах; судебная система должна перейти под контроль иностранцев; обещана «нейтрализация» олигархов и передача их собственности заинтересованным транснациональным корпорациям, полное подчинение экономики Украины требованиям МВФ, свобода рук для проамериканского «гражданского общества» и т. д. Спустя полгода мы видим, что все в работе, все исполняется.

Горький смех могут вызвать слова украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы: «Позиция президента и воля украинского народа четкая: это наша страна, и никто не будет решать нашу судьбу, кроме нас самих». Но сами украинцы уверены в обратном. Согласно данным «Социального мониторинга», 38,4% украинцев считают президента Владимира Зеленского частично зависимым от других стран или международных организаций, 44,1% полагают, что Зеленский зависим от иностранного влияния полностью, и лишь 9,6% опрошенных верят, будто их президент независим в своих действиях. Кроме того, 83,1% украинцев считают Кабмин Украины частично или полностью зависимым от иностранного влияния (в его независимость верят только 7,7%).

В независимость украинской власти не верит ни сам украинский народ, ни его западные кураторы. Иное дело, что многое граждане Украины полагают это влияние во многом благотворно и необходимо. Истинная физиономия режима кураторам точно известна, и тем не менее они будут его поддерживать (майданную систему управления, а не конкретно Зеленского), поскольку это заточенный нож, направленный в самое сердце России — одного из двух главных геополитических противников США.

Такие важнейшие плацдармы без боя не сдают. Вариант сдачи Украины как элемент разрядки напряженности между великими державами маловероятен.