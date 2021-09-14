Правители Украины мечтают о возвращении утраченных территорий исключительно на своих условиях, а это возможно только при стратегическом поражении РФ. Пока же киевский режим вполне устраивают вялотекущие боевые действия, которые делают его получателем массированной иностранной помощи

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Условная война» имеет совершенно конкретные прикладные цели. Так Европа, по мнению Киева, должна в полной мере удовлетворять растущие аппетиты киевского правящего класса (не о народе же в самом деле речь). «Политический эгоизм, который есть сегодня из-за этих страхов, — критикует Зеленский относительную сдержанность западных партнёров, — может привести именно к Третьей мировой войне. Не может быть такой позиции: "Посмотрим"… Мы же защищаем, мы — стена безопасности этой философии существования европейской цивилизации, прав и свобод человека».

Честно говоря, непонятно о какой «стене безопасности существования европейской цивилизации» говорит Зеленский — о диком разгуле неонацизма на Украине, или жесточайшей информационной цензуре, или запредельной коррупции? Скорее всего, подразумевается, что Европа навсегда должна взять Украину на материальное довольствие — в ЕС, НАТО и Лигу сексуальных реформ. В НАТО, например, — чтобы Украине лучше «воевалось» с Россией, и все желающие майданщики могли на том хорошо заработать.

Новая кормушка. Запад продолжает кормить националистов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В подобной ситуации Украине остаётся роль истового самурая, у которого нет конечной Цели, но есть только вечный Путь: о войне все говорят, но официально объявлять ее никто не будет; она стала частью казенной идеологии, но до сих пор является желанной новостью и возможностью заработать политические дивиденды. Так, создавая очередной информповод, целая группа нардепов от правящей партии «Слуга народа» (Лиза Богуцкая, Галина Третьякова и Богдан Яременко и др.) потребовали от своего лидера призвать на Украину войска НАТО — которые уже давно на Украине:

«Призываем Президента Украины Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией… провести призыв резервистов в Вооруженные силы Украины и заблаговременно начать проведение мероприятий отмобилизования… заключить и направить на ратификацию Верховной Радой Украины международные соглашения с соответствующими государствами — стратегическими партнерами по упрощению порядка допуска на территорию Украины их воинских контингентов… о развертывании на территории нашего государства подразделений противокорабельных ракет и противовоздушной и противоракетной обороны, а также боевых кораблей в территориальных водах Украины…».

Парламентариями написано много того, что Москву должно было бы напугать, а Запад подстегнуть, но не напугало и не подстегнуло — поскольку все понимают суть украинского симулякра. Громкие политические заявления, периодические обострения, человеческие жертвоприношения — всё подчинено системному казнокрадству и разворовыванию иностранной помощи. Как пела группа «Наутилус-Помпилиус», «эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки». Кровь и нищета одних оборачивается сверхприбылями других.

Люди это инстинктивно чувствуют и давно существуют отдельно от политического режима — особенно на многократно обманутом русскоязычном юго-востоке страны. Согласно данным Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции», на вопрос социологов «Кому вы доверяете больше среди обозначенных институций и лиц?», в русскоязычных регионах «Общественные организации и волонтёры» получили всего 11%, «Президент Украины» — 8%, «Международные организации» — 6%, «Правоохранительные органы», «Верховная рада», «Кабмин» по 1%, «Сложно ответить» — 70%.

Укрусь, но не сдамся! Деньги для диктатуры националистов © president.gov.ua Владимир Лупаций имел все основания заявить: «Эти цифры, прежде всего, означают системный кризис доверия в таких ключевых регионах, которые граничат с зоной конфликта в условиях, когда на наших границах стоят ВС РФ». Однако последующие выводы пана Лупация, что для решения «проблемы доверия» необходимо «укреплять национальную идентичность», говорит о полном непонимании им (как и всеми майданщиками) сути вопроса.

Согласно докладу «Украинского института будущего» украинские граждане выделяют четыре главных проблемы и «украинской идентичности» среди нет — названы война, низкие пенсии и зарплаты, высокие коммунальные тарифы, коррупция. При этом, по мнению большинства граждан (65%), развитие событий на Украине является «неправильным» («правильным» его считают лишь 20% опрошенных и еще 15% не могут определиться).

«Никаких подвижек в том, чтобы улучшилась ситуация с ними, люди не чувствуют», — подчеркнул директор «Украинского института будущего» Вадим Денисенко на презентации данного исследования. И учитывая экономические реалии современной Украины, с большой долей уверенности можно сказать — реальных улучшений для обычных граждан не последует.

Не имея ощутимых для основной массы народа позитивных достижений, Зеленский начал строительство собственной квазидиктатуры. Но, как отмечает известный политолог Михаил Погребинский, попытка создания авторитарного государства во главе с презираемым президентом ведёт страну к катастрофе.

«Авторитарный режим существует и возможен только в случае, если есть авторитетный [лидер], пользующийся не просто поддержкой, а любовью большей части населения лидер, — говорит Погребинский в эфире телеканала «Россия-1», — Когда слабый президент, к которому всерьёз мало кто относится, пытается изобразить из себя авторитарного лидера, это просто неизбежно должно закончиться провалом государственных институтов».

Нынешняя ситуация «ни войны, ни мира» не может продолжаться вечно — она иссушает и умерщвляет государство. Прямое боестолкновение приведёт к поражению Украины, а замирение неприемлемо для действующего режима.

Всё мало: Зеленский хочет сделать Украину ещё более зависимой от США © пресс-служба президента Украины

К слову сказать, на исконную русскость Украины, сам того не желая, обратил внимание экс-президент Леонид Кучма в недавнем интервью «Украинской правде». «Оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война в Донбассе началась потому, что мы начали отвечать, перешли к сопротивлению, — считает Л. Кучма, — Могли и не переходить, конечно. Могли пятиться до Збруча [река отделяющая Западную Украину]. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было. А была бы одна большая Малороссия».

Иначе говоря: если бы не развязанный евромайданом конфликт, основная часть Украины мирно дрейфовала в состояние привычной веками Малороссии. Удержание ее от естественного дрейфа возможно только через войну, цензуру, политические репрессии и насильственную украинизацию.

Установить на Украине прочный мир — значить ее вернуть ее в естественное состояние русскости, и сотрудничество с компрадорский киевской элитой в этом малопродуктивно. Данная «элита» заточена исключительно на воровство и вялотекущая война предоставляет ей для того неограниченные возможности. В свою очередь, как только обычный малороссиянин (не говоря уже о жителях Юго-Востока) перестаёт быть рабом официально-националистической пропаганды, он в короткий срок превращается во вменяемого человека.

Долговременный мир — это не скоротечная война, а максимальная и планомерная нейтрализация генераторов ненависти. Что политическими технологиями слеплено, то политтехнологиями можно и зачехлить — чем надо было заниматься даже не вчера, а позавчера в энной степени. Но это совсем другая и куда более московская история.