Почему в Украине вспомнили про загадочный напиток из ведических гимнов

Украинский националистический дискурс старательно продвигает тезис об «арийском» происхождении украинцев — что, якобы, принципиально отличает их от угро-финно-монгольских соседей из-за поребрика. Не секрет, что украинские правые на полном серьезе считают себя истинными арийцами — ориентируясь в этом не на «Ригведу», а на страницы «Майн Кампф». А публикации на эту тему давно стали общим местом для далеко не самых маргинальных СМИ в стране победившего достоинства и свободы.

Конечно, это один из досужих псевдоисторических мифов, который получил широкое распространение среди патриотического бомонда. На самом деле к ариям можно отнести представителей индо-иранских народов, которые относились к восточной ветви давно распавшейся индоевропейской общности. Кочевые праиндоиранцы выделились и оформились из нее в III-II тыс. до н. э. А затем прошли длинный путь своего развития, связанный с широкой территориальной экспансией — от Андроновской культуры и Бактрийско-Маргианского археологического комплекса до периода создания «Авесты» и ведических гимнов, которые легли в основу культуры современной Индии и Ирана.

Современные украинцы не имеют к этому генезису практически никакого отношения. Если не считать того, что родственные друг другу племена — киммерийцы, саки, скифы, сарматы и аланы — повлияли в свое время на формирование праславянской общности, которая возникла на границе лесной и степной зоны, между балтами и индоиранскими племенами. Конечно, они оставили свой след в общеславянской бытовой культуре и языке. Однако патриотическая историография возводит это влияние в абсолют, вспоминая об «арийских традициях» практически по любому поводу, и в самых комических ситуациях — в полном соответствии с пелевинской логикой постмодерна. Чужих рубах не бывает. Украинские приключения косоворотки © Instagram, zelenskiy_official

«Гаутаму Будду называли еще Сакья Муни (человек из рода саков). И эту традицию мы потом встретим в истории много раз: Александр Македонский (потому что македонец), Феофан Грек (грек), Тит Ливий (ливиец) и т. п. Так и здесь. Гаутама из рода Сакья Муни был будином. А будины, по свидетельству Геродота, жили на скифских землях. Таким образом, скифский круг замкнулся: Будда однозначно — скиф/арий. И украинцы — потомки скифов/ариев. Так какой может здесь быть другой вывод?!» — на полном серьезе говорит скандально профессор Валерий Бебик, который имеет репутацию псевдоисторика, но без проблем печатается в изданиях вроде официальной газеты парламента Украины.

К слову, сейчас об арийцах заговорили в связи с законопроектом о легализации медицинского каннабиса, который был зарегистрирован вчера депутатами Верховной Рады. Ультраправые «активисты» написали о том, что курение конопли является «исконной арийской традицией», которую нужно всячески возрождать, поддерживая этим воинственный дух нации и вдохновляя на борьбу ее сражающихся героев. А также напомнили о сакральном напитке сома, который считался священным у древних ариев — как бы намекая о том, что было бы неплохо производить его сейчас для продажи в хипстерских кофешопах.

Индоиранские кочевники действительно практиковали курение конопли, что нашло свое отражение в широко известных источниках античного мира. «В Скифской земле произрастает конопля — растение, очень похожее на лён, но гораздо толще и крупнее. Её там разводят, но встречается и дикорастущая конопля… Взяв это конопляное семя, скифы подлезают под войлочную юрту и затем бросают его на раскалённые камни. От этого поднимается такой сильный дым и пар, что никакая эллинская паровая баня не сравнится с такой баней. Наслаждаясь ею, скифы громко вопят от удовольствия» — сказано об этом в «Истории» Геродота.

Впрочем, по мнению историков, этот обычай не является специфической индоарийской традицией, потому что коноплю употребляли с подобной целью многие другие народы. К примеру, те же древние греки варили из конопляных семян особый напиток νηπενθής — что можно перевести как «утоление боли» или «избавление от страданий». Кроме того, остатки каннабиса были найдены во время раскопок неолитических поселений на территории Малой Азии и в древнем библейском Араде, расположенном в пустыне Негев. Хотя конопля повсеместно проиграла историческую конкуренцию виноградному вину и хмельному меду — как на Пелопоннесе и на Ближнем Востоке, так и в степях северного Причерноморья.

Что же касается сомы, которая также известна в иранской «Авесте» под названием хаома — рецепт этого опьяняющего ритуального напитка давно утерян. Согласно различным версиям, его могли изготовлять из все той же конопли, грибов, хвойника и гармалы, но все разговоры на эту тему являются досужими вымыслами. Создатели «Ригведы» действительно придавали соме огромное значение, подчеркивая ее божественное происхождение. А одно из индоиранских племен вообще носило название саки-хаомаварга — «варящие хаому». Однако распространение дурманящего напитка в основном ограничивалось потомственной кастой жрецов, а его наркотическое действие уже тогда встречало активное порицание. «Киевский пирог». Почему в Украине придумали новое национальное блюдо © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Известно, что предполагаемый автор «Авесты» Заратуштра был яростным противником хаомы, называя его «омерзительным зельем», и она окончательно закрепляется в зороастрийских ритуалах только после его смерти — при менее строгих последователях основателя этой древней монотеистической религии.

Впрочем, апеллируя к «арийской традиции» потребления каннабиса украинские националисты наводят тень на плетень, поскольку давние религиозные ритуалы степных кочевников не имеют никакого отношения к корыстным интересам современных наркоторговцев. Не секрет, что многие активные сторонники легалайза меньше всего озабочены помощью тяжело больным людям, а просто-напросто рассчитывают освоить этот емкий полукриминальный рынок, который обещает принести огромный доход. Это в первую очередь относится к силовым структурам националистов. В свое время они крышевали алкогольные «разливайки» — а сейчас планируют поставить под контроль реализацию «арийского зелья».

Поверьте, их меньше всего волнует, что говорил по этому поводу Заратуштра.