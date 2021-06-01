Левое движение Украины выжило, несмотря на тяжелые испытания после Евромайдана

Десять лет назад начал свою работу интернет-журнал «Ліва», который представляет собой интеллектуальную площадку для украинских левых. Специфика этого левого сайта состояла в том, что он появился накануне самого крутого правого поворота в украинской истории.

В тот самый момент, когда переход от буржуазной демократии к националистическому режиму был уже вполне предопределён и оставался вопросом времени. Потому что за эти перемены боролся широкий политический фронт — от уличных нацистов и олигархов до либеральных «гражданских активистов», за спиной которых стояли посольства могущественных иностранных держав.

Создатели журнала осознавали эти перспективы и не испытывали иллюзий относительно будущего украинских и постсоветских левых. Предупреждения о правой диктатуре, которая была уготована Украине логикой глобального кризиса, задачами уничтожения социального государства и американской империалистической экспансией в Восточной Европе, рефреном звучали в его статьях — хотя они могли показаться тогда алармизмом. Слободчук объяснил, почему на Украине нет ни левых, ни правых, ни центристов © скриншот с видео "Капитал" / скриншот с видео "Капитал" / Перейти в фотобанк

Авторы издания «Ліва» указывали на слабость левых, которые практически не пытались противостоять этому разрушительному процессу, и прогнозировали, что националисты станут властью — со всеми вытекающими отсюда последствиями для страны.

«Либерально-националистический консенсус, доминирующий в украинском обществе, полностью исключает левую повестку — но вместе с тем откровенно толерирует ультраправую ксенофобскую идеологию, которая остается мощным оружием борьбы с потенциальным реваншем левых. Национализм, который является светской религией отечественной интеллигенции, позволяет направить социальное недовольство против внутренних и внешних врагов — что обеспечивает неприкосновенность господствующей элиты и содействует политическому успеху нацистских сил», — писал я в статье под характерным названием «Вызов гегемонии».

Создание левого журнала действительно стало вызовом господствующим настроениям и тенденциям, которые уже тогда обозначились в Украине. Антикоммунизм превратился в тренд задолго до начала Евромайдана, и было очевидно, что украинских левых ожидают маргинализация и репрессии.

Пожалуй, мы понимали это лучше других, ведь концепция сайта сформировалась после посещения Латинской Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и ЮАР. Изучая прошлое этих регионов, мы убедились, что в Украине назрела реализация классической модели зависимых ультраправых режимов — с поправкой на новые реалии двадцать первого века. Левым стоило готовиться к неизбежному. Причем в отсутствие влиятельных движений и партий можно было рассчитывать лишь на создание информационной площадки — чтобы сохранить возможность озвучивать собственные позиции. Годовщина Октября и украинские левые © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Попытка плыть против течения могла показаться со стороны не слишком удачной мыслью. Но иногда это единственная возможность не опуститься на дно или не оказаться в русле чужого политического мейнстрима. Мы знали, что задача сложна, — однако сошлись на том, что в ближайшем будущем у левых не будет более удобных моментов для запуска собственного ресурса, поскольку события будут развиваться по сценарию от плохого к ужасному. И начали разворачивать его деятельность на фоне стремительного подъема ультраправой «Свободы», который засвидетельствовал тектонический сдвиг в общественных настроениях и стал прологом к правому перевороту Евромайдана.

«Ліва» изначально задумывалась как некоммерческое издание, способное выдерживать достаточно высокую качественную планку. Журнал должен был опираться на мотивированных людей с профессиональным опытом в медиа, способных к систематической работе, за которую нельзя получить ничего, кроме неприятностей и чувства удовлетворения за результаты собственного труда. Мы знали, что украинских левых ожидает долгий бег на длинное расстояние, и не собирались повторять стандартную судьбу недолговечных ресурсов, которые существовали лишь до тех пор, пока у их создателей не кончался энтузиазм — или не заканчивались выделенные под эти проекты гранты.

Этот запас прочности, готовность противостоять нарастающему давлению, позволил журналу выжить и развиваться после 2014 года — когда антикоммунизм превратился в официальную идеологию украинского государства, на улицы выплеснулся погромный террор нацистов, а политическое поле страны окончательно зачистили от организованных левых сил. Так что само существование левого общественно-политического ресурса является теперь вызовом, даже без специально написанных деклараций.

«Ліва» сохранила в этих условиях свою линию, выстояла в борьбе с цензурой, приобрела многих авторов из разных стран мира и является в Украине единственным левым сайтом, который свободно анализирует постмайдановскую действительность. Коллектив журнала не поддался милитаристской и шовинистической истерии, как это сделали отмежевавшиеся от своего левого прошлого ренегаты. Байкер с красным флагом сопротивляется в Одессе «декоммунизации» © предоставлено автором

Журналисты «Ліва» стараются рассказать миру об украинских событиях и рассказывают о мире для украинцев, помогая им выглянуть за пределы информационного пузыря. Журнал выступает против национализма, войны и антисоциальных «реформ», призывает к солидарности с жертвами дискриминации и преследований со стороны власти. И продолжает озвучивать неудобные для общества темы, считая это своим прямым долгом.

«Если в этой жизни ты не имеешь права высказаться — зачем вообще жить?» — сказал музыкант Юрий Бардаш в телешоу Дудя — отвечая на вопрос, не боится ли он критиковать украинскую политическую действительность.

Эти слова можно считать неформальным девизом журнала «Ліва» — раз уже такие политические цитаты генерируют в наше время рэперы, пока статусные украинские политики трусливо молчат в сторонке.

Десять лет — большой срок. За это время было сделано не так много, но и не так мало, а наработанное в прошлом дает проекту заделы на перспективу. Юбилей сайта «Ліва» не является поводом для торжества, поскольку настоящие успехи левых еще далеко. Больше того, мы видим ожесточенную конкуренцию за господство в кризисную эпоху, которая будет сопровождаться новыми конфликтами, экономической стагнацией, деградацией общественных отношений и ужесточением цензурных ограничений с применением наиболее передовых технологий.

Но эта decade стала пройденной вехой жизненного и политического пути. Но украинские левые намерены идти по нему дальше — бороться за становление нового массового движения, способного предложить альтернативу бесконечному кошмару давно изжившей себя системы.

Польские левые в ментальной ловушке и не смогут помириться с РФ – журналист Вишнёвский © facebook.com/maciej.wisniowski.399

«Необходимо формировать людей скромных, терпеливых, которые не впадали бы в отчаяние перед самыми ужасными и страшными вещами и не ликовали бы по любому пустяку, развивая вместе с тем пессимизм разума и оптимизм воли», — писал когда-то Антонио Грамши.

И украинскому левому движению требуются люди, способные смотреть будущему прямо в глаза, — что бы они ни рассмотрели в его сгустившемся мраке.

Впереди огромные испытания — но, по большому счету, текущая задача современных украинских левых проста, и мы сформулировали ее десять лет назад в своей первой передовице:

«Не нужно капитулировать перед господствующим правым дискурсом. Не нужно отказываться от собственной идейной идентичности, стараясь понравиться представителям либерально-националистического консенсуса. Нужно быть самими собой, публично декларировать свои позиции, говорить собственным языком, сражаясь за то, чтобы левая мысль была услышана в обществе. И в свое время она приобретет материальную силу, овладевая сознанием масс».