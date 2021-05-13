В украинской столице вновь зафиксировано серьезное экологическое бедствие

Киевская река Лыбедь, которая впадает в Днепр чуть ниже Южного моста, сравнительно невелика, однако имеет большую историю. Это один из старейших древнерусских гидронимов, который впервые зафиксирован в летописи еще в 968 году — во времена правления Святослава. Народное предание связывает его с именем княжны Лыбеди, которая считается сестрой легендарных основателей Киева, хотя, по мнению историков, это не более чем романтическая легенда. Больше того, киевские переселенцы перенесли это название на территорию современной России, так что гидроним Лыбедь имеется сейчас во Владимире, а также в Рязани, где в ее честь назвали две улицы и бульвар.

Сегодня Лыбедь укрыта в бетонном коллекторе, и только участок в ее низовьях до сих пор течет на поверхности, имея статус комплексного природного памятника местного значения. Но реку давно не чистят, хотя она принимает в себя городские стоки и многочисленные ливнеотводы. Киевские власти не обращали на это большого внимания — по крайней мере, в последние годы, после торжества европейского выбора Украины. Однако на днях о Лыбеди заговорили по всему городу. Потому что русло летописной реки внезапно приобрело насыщенный желтый цвет, который удачно сравнили с цветом горчичного соуса из фастфуда.

Фотографии пожелтевшей воды взорвали социальные сети, а киевляне наперегонки упражнялись по этому поводу в саркастическом остроумии. Они сравнивали Лыбедь с китайской Желтой рекой Хуанхэ, с Оранжевой рекой в Южной Африке или с печально знаменитым индийским Гангом, который страдает от критического уровня загрязнений. А некоторые блогеры предлагали проложить вдоль желтого потока параллельное синее русло, чтобы воспроизвести цвета украинского флага и превратить это прискорбное экологическое бедствие в очередную национальную перемогу. Красота не нужна. В Закарпатье сгорела Долина нарциссов © commons.wikimedia.org, Палайда Сергій

Но веселая ирония скрывает за собой испуг, который разделяют даже циничные киевские чиновники. «Мы обеспокоены ситуацией, которая сложилась с загрязнением реки Лыбедь. Управление экологии и природных ресурсов КГГА в пределах своей компетенции как орган государственной исполнительной власти обратилось в Государственную экологическую инспекцию в Столичном округе и в КП «Плесо» с просьбой сделать необходимые лабораторные анализы воды из реки для понимания происхождения загрязнителей и уровня их влияния», — рассказали журналистам в Управлении экологии и природных ресурсов киевской городской государственной администрации.

Впрочем, никаких очистительных работ на реке до сих пор не производили, несмотря на то что желтое пятно успело достичь Днепра, откуда забирают воду расположенные на нем поселки и города. Между тем, по мнению химика-технолога Андрея Лапинского, причиной такого яркого загрязнения могли быть выбросы красителей из фармацевтических производств, расположенных в промзоне украинской столицы. Это предположение прозвучало в эфире телеканала «Киев», однако возможный источник выброса банально не ищут, хотя это несложно сделать по горячим следам событий.

Создается впечатление, что природоохранные службы находятся в банальном сговоре с потенциальным виновником инцидента, или же они демонстрируют общественности свою полнейшую профессиональную импотентность. Пассивны и киевские ультраправые активисты, потому что борьба за спасение Лыбеди пока не обещает им откатов, грантов и политических дивидендов. А большинство патриотических журналистов предпочитают замалчивать расположенную у них под носом проблему, хотя они с огромным удовольствием смаковали подробности экологической катастрофы в далеком заполярном Норильске.

Между тем, украинские реки регулярно страдают от вредных стоков. Так, в конце апреля неизвестные чуть не уничтожили протекающую под Киевом речку Козку, скинув в нее тысячи канистр с ядовитым хлорбензолом.

«Это приток реки Ирпень, впадающей в Днепр. К сожалению, от выброшенных ядохимикатов пострадала местная фауна, но рассчитываем на самоочищение экосистемы», — рассказывает об этом городской голова Бучи Анатолий Федорук. Хотя вполне очевидно, что природа не сможет самостоятельно защитить себя от варварской деятельности бизнесменов, которые занимаются беспределом на фоне равнодушного бездействия государства.

«В реке Козка не осталось ничего живого — фазаны, утки и другие птицы покинули местность. На поверхности воды плавают маслянистые пятна, а по округе распространяется неприятный запах. Президент Ассоциации природоохранных территорий Украины Николай Стеценко отметил, что за 47 лет работы в Министерстве экологии «такого ужаса еще не видел». По его словам, примерно через месяц ядовитые стоки из Козки могут добраться по Днепру до Киева», — сообщают журналисты канала «Интер». Так что желтая пена Лыбеди является сейчас далеко не единственным источником загрязнения главной водной артерии Украины.

Печальные события происходят и на левом берегу Днепра, в Дарницком районе украинской столицы. Компания-застройщик открыто засыпает бульдозерами плавни Вырлицы — самого большого озера Киева, где как раз нерестится рыба и сидят на гнездах редкие птицы. На их месте построят огромный торгово-развлекательный центр и многоэтажный паркинг, а полиция не пытается остановить незаконные работы — скорее всего, потому, что среди бенефициаров проекта числятся бизнесмены из ближайшего окружения отцов города.

Берега Вырлицы уже пытались застраивать в прежние времена, но тогда их удалось отстоять после протестов жителей Дарницкого района. Однако сегодня чиновники не обращают на протесты экологов никакого внимания, уничтожая один из последних природных оазисов в бетонном спальном районе. А забитое нищетой и дороговизной население занято выживанием, и ему некогда думать о своем природном наследии.

Экологическое бедствие органично сочетается с угрозой техногенной катастрофы вследствие хронического износа построенной в советское время инфраструктуры. Журналисты APnews опубликовали шокирующие снимки исторического цельносварного моста Патона, который признали аварийным еще три года назад, но с тех пор так и не провели необходимый ремонт «уставших» металлоконструкций.

«Мост весь в трещинах, выбоинах, деформационные в ужасном состоянии, а дорожное покрытие требует замены. Кроме того, к перилам страшно прикасаться, они проржавели и выглядят крайне пугающе. Местами «выпавшие» металлические перила заменили на деревянные, которые держатся буквально на проволоке. Большая часть металлоконструкций моста поражена ржавчиной. По данным экспертов из института Патона, в 2019 году нижний пояс металла истончился до 5 мм. Хотя по нормам толщина нижнего пояса металла должна быть 14 мм», — сообщают побывавшие на мосту журналисты. Декоммунизация чернозема. Что ждет «аграрную сверхдержаву» © Елена Андреева

А тем временем киевские чиновники спешно готовятся к ремонту Моста Метро, где накануне тоже обнаружили повреждения несущих опор. Городские власти заявили, что в этом нет никакой угрозы для киевлян, но после недавнего обрушения мостового перехода во Львовской области у Кличко все же решили предпринять какие-то превентивные меры. Притом что в Киеве критически не хватает действующих мостов, и давно необходимый ремонт обернется для города новыми бесконечными пробками.

Ситуация не оставляет никаких поводов к оптимизму. Инфраструктура и природная среда Украины находятся в очевидном кризисе, и проблемы медленно нарастают, о чем напоминает странная желтая вода, проплывающая под аварийными опорами мостовых переходов.

Стоит ли над этим смеяться? Пожалуй, нет — все серьезно.