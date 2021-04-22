Раздел послания президента России Федеральному собранию, посвящённый оценке событий, связанных с государственным переворотом в Белоруссии, важен и может быть даже выделен в самостоятельную часть, но всё же логично рассматривать его в общем внешнеполитическом контексте

В таком случае потенциальные три основные части послания мы можем свести в две: внутриполитическую и внешнеполитическую.

Внутриполитическую не считаю нужным особенно комментировать — она в целом стандартна и рассказывает о том, что сделали и что сделать собираемся. Я бы выделил её явную социальную направленность. Причём не уверен, что повышенные социальные обязательства власти оправданны с точки зрения интересов экономического развития государства. В принципе, за два года пандемии коронавируса Россия и так зарекомендовала себя как наиболее социально ориентированное государство планеты. Те же из соотечественников, кто не желает видеть опережающий (по сравнению с окружающим миром) подъём жизненного уровня россиян, ничего и не увидят, хоть засыпь их золотом по шею, купай в шампанском и корми исключительно гребешками и ежами (морскими). Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

В то же время европейский опыт учит нас, что слишком сильная социальная политика приводит к двум негативным социальным последствиям, способным в перспективе разрушить общество, экономику и государство. Во-первых, создаётся класс социальных рантье, желающих жить всю жизнь на пособие и не работать. Во-вторых, стимулируется «эмиграция социала», или «колбасная эмиграция». Эмигранты из стран с более низким уровнем жизни находят, что жизнь на пособие в любом случае богаче, чем в их собственных странах жизнь на зарплату, и начинают массово прибывать в «социальный рай».

В конечном итоге, смыкаясь, местный и прибывший маргиналитеты создают активную массовую группу избирателей, определяющую исход любых выборов и голосующую за новое либеральное издание шариковщины, с результатами которого мы можем познакомиться на примере установления в США леволиберальной тоталитарной диктатуры байденитов.

России, конечно, пока далеко до проблем, разрушающих Старый и Новый Свет, но ещё каких-то тридцать лет назад Европа и США также казались нерушимыми оазисами благополучия. Так что определённая осторожность не помешает.

Тем не менее должен признать, что в сложившихся обстоятельствах социально направленные пассажи в послании Путина оправданны, и объясняется это критической внешнеполитической ситуацией, требующей максимального сплочения народа вокруг власти. Поскольку же количество считающих, что «тиграм мяса не докладывают» в последние годы в нашем обществе росло с ускорением (хоть и не вышло пока за разумные пределы), сильный социальный жест в преддверии тяжёлых испытаний, очевидно, был необходим.

По сути, внутриполитическая часть послания, при всей её формальной первичности и актуальности, является вторичной и служебной в отношении его международной части.

Характеризуя внешнеполитическое положение России, Путин не случайно обратил внимание на инициированную американской агентурой попытку государственного переворота в Белоруссии, которую охарактеризовал как беспрецедентную.

Формально Владимир Владимирович неправ: государственные перевороты организовывали и неудобных лидеров убивали испокон веков. Даже подготовленный британцами 220 лет назад заговор, закончившийся убийством Павла I, нимало не потряс современников. К тому времени история человеческой государственности насчитывала не менее семи тысячелетий (возможно, и больше). И весь этот период был омрачён постоянными политическими убийствами, в том числе организуемыми и финансируемыми из-за рубежа.

Однако по факту Путин прав абсолютно, поскольку заговор заговору рознь. Одно дело, когда вы меняете какого-то «президента Лосаду» в «Анчурии», с тем чтобы он не мешал вашей торговле бананами, и совсем иное дело, когда результат вашего заговора предполагает втягивание в крупномасштабный военный конфликт соседней ядерной сверхдержавы.

В предыдущем материале, посвящённом непосредственно целям и задачам провалившегося минского путча, я подробно разбирал причины, заставляющие Вашингтон гулять по грани полномасштабного мирового ядерного конфликта, рискуя судьбами всей человеческой цивилизации. Дезертиры «фельдмаршала» Зеленского © пресс-служба президента Украины

США не могут сохранить глобальное лидерство обычными средствами. Без глобального лидерства США не в состоянии сохранить внутреннюю стабильность, и даже сохранение единства американского государства и общества становится проблематичным. Собственно, поэтому заявленный Путиным несколько лет назад тезис «Зачем нам мир, в котором не будет России?» хоть и заставил американцев задуматься и несколько умерить пыл, не остановил их полностью. Не остановил, поскольку они тоже могут сказать: «Зачем нам мир, в котором нет США?» Сохранить мир с такой Америкой, как им надо, они не могут и не уверены, что любая другая позиция США в «прекрасном новом мире» их устроит.

Именно поэтому международный раздел президентского послания посвящён не столько разбору козней США и их многочисленных «табаки», сколько попыткам объяснить Америке, что с войной они уже опоздали. Надо было начинать лет десять назад, минимум пять — тогда можно было на что-то рассчитывать. Сейчас же американцы всё ещё способны убить миллионы, даже десятки миллионов людей, но Россия уже имеет основания рассчитывать, что при огромных потерях ей удастся сохранить на своей территории цивилизацию и управляемую государственность, что позволит начать всё с начала в мире, в котором не будет США.

Об этом говорит Путин, когда сообщает слушателями, что те, кто покусится перейти проведённые Россией красные линии, место прохождения которых Москва определяет самостоятельно, без консультаций с кем бы то ни было, «пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели». Понятно, что в этом случае через головы формальных слушателей — депутатов обеих палат Федерального собрания Российской Федерации — президент России обращается к истинным адресатам своих слов — к нашим западным «друзьям и партнёрам», некоторые из которых всё ещё склонны думать, что мировая ядерная война может оказаться для них приемлемым выходом из кризиса. «Всё как у Киплинга». Что сказал Путин об Украине и мире © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Ну а дальше президент уточняет, что он имеет в виду, напоминая о «Кинжалах», «Цирконах», «Калибрах», «Посейдонах» и «Буревестниках». Об уникальной, не просто лучшей, но единственной в мире полноценной системе ПВО/ПРО и напоминать не надо. О ней и так все помнят.

Стремясь предотвратить войну, президент России практически открытым текстом говорит всем имеющим уши и желающим слышать, что наши-то боевые блоки по назначению гарантированно долетят почти все, а вот до нас долетит в разы (а может быть, и на порядок) меньше, чем будет запущено. Поэтому мы-то простудимся, и наверное тяжело, но на похоронах наших «партнёров».

Дополнительным аргументом служит также упомянутая президентом высокая эффективность, продемонстрированная российской государственной системой в борьбе с коронавирусом. Фактически пандемия предоставила всему миру прекрасную возможность проверить готовность всех своих служб к постапокалипсису. Готовы оказались Россия и Китай. Причём в России, в отличие от Поднебесной, никто не закрывал на жёсткий карантин города и регионы с десятками миллионов жителей, не разрывал логистическое единство государства. Жёсткие меры, ударившие по экономике страны, но не остановившие её полностью, продолжались около двух месяцев, и о них все уже успели забыть. В то же время Запад никак не может выйти из цепи локдаунов. Борьба с COVID-19: Стадионы в Европе становятся «вакцинодромами», а Германия готовится закупать «Спутник V»

Таким образом, Россия не только в состоянии нанести максимальный ущерб противнику при минимальном собственном, но её государственная система, при прочих равных, ещё и гораздо устойчивее. При определённых потерях и издержках сохранить управляемость и начать восстановление российская система может, даже если события будут развиваться наихудшим образом.

Путин свой ход сделал. Это сильный ход. Даже в условиях чёткой мобилизационной направленности послания государство сохраняет приверженность сильной социальной политике. Никаких пушек вместо масла. Масло будет радовать нас до последнего дня не в ущерб пушкам.

Российский президент продемонстрировал Западу (в первую очередь США), что Россия — страна внутренне консолидированная и никогда в своей истории не была так сильна в военном плане, как сейчас. Власть российская уверена в своей моральной правоте и готова идти до конца. Ход за Вашингтоном, и времени на раздумья у него практически не осталось.