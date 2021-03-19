Киев отказывается продавать «оккупантам» воду в Крым — но при этом с радостью продаёт «стране-оккупанту» другие товары на несколько миллиардов долларов, а также импортирует различные российские продукты. Может быть, пора помочь Украине закончить с этой двуличной торговой политикой?

Бизнес, ничего оккупационного

На днях вся Россия отметила семилетнюю годовщину возвращения Крыма в родную гавань. С тех пор на корабле, пришедшем в очень плохом материально-техническом состоянии (ведь прежний хозяин им не занимался), многое изменились. Построили аэропорт, дорогу через весь полуостров, обновляют инфраструктуру — однако, к сожалению, не все проблемы можно решить своими силами.

Одна из них — недостаток водных ресурсов на полуострове, из-за чего каждый год возникают проблемы с объёмом технической воды (особенно когда сезон засушливый). Существуют, конечно, амбициозные проекты, наподобие трубы из Кубани или же использования подземных вод, однако самым простым (и, наверное, единственно реалистичным в данный момент) решением может стать поставка воды через Северо-Крымский канал из Днепра — то есть с территории Украины. Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов

А Киев отказывается давать воду. Это нелогично (ведь украинские власти считают крымчан своими гражданами), нерационально (Москва готова за воду платить), вредит экологии устья Днепра (куда после перекрытия канала стало поступать слишком много пресной воды) — однако таково решение Киева.

И тут можно было бы развести руками из серии «ну, не хотят — значит не хотят, их суверенное право», если бы не одно большое «но». Украина отказывается поставлять воду на оккупированную территорию — но при этом с радостью и большой охотой получает ресурсы от «страны-оккупанта».

Они потребляют «оккупационный газ», ездят на «оккупационном дизтопливе», а также активно торгуют с «оккупантами» другими товарами. По данным украинской Гостаможни (то есть по минимальным подсчётам, учитывая специфику ведомства — без всякой контрабанды и серых схем) по итогам 11 месяцев 2020 года «страна-оккупант» оказалась на третьем месте (после Китая и Германии) в списке крупнейших торговых партнёров Украины.

Если в цифрах, то на Россию приходилось 8,5% от всего экспорта и 5,6% от всего импорта. С января по ноябрь прошлого года из России было импортировано товаров на сумму $4,1 млрд. За этот же период из Украины в Россию было продано товаров на сумму $2,5 млрд. В целом за 11 месяцев 2020 года товарооборот между двумя странами достиг $6,6 млрд.

Давай в Европу

И тут у любого адекватного читателя возникает вопрос: а с чего вдруг Москва ведёт себя пофигистски-благородно?

Не торговать — так не торговать по полной. Если Киев не готов продавать «оккупантам» воду, то, наверное, нужно поддержать патриотический порыв украинского руководства и избавить его от мучительной необходимости продавать в Россию и другие товары? Ну а заодно избавить и от душевных страданий при использовании произведённой в России продукции (того же дизтоплива, пластмассы, сельхозтоваров и т.п.). Нам же украинские партнёры говорили, что ориентируются теперь на европейский рынок — вот пусть туда и продают (правда, для начала нужно уговорить Брюссель расширить квоты для украинских производителей, что, учитывая жесточайшую борьбу за эти самые квоты самих европейских производителей, будет крайне непросто). Богдан Безпалько: В случае военной агрессии Киева Россия дойдет до границ Новороссии © РИА Новости, Нина Зотина

Почему не принять такое решение? С экономической точки зрения это решение вряд ли станет для России бременем — на долю Украины приходится лишь около 2% товарооборота (при этом российский экспорт, понятно, перераспределится по другим странам). Главное тут — принудить страны — члены Евразийского союза (особенно падкую на эту тему Белоруссию) не заниматься реэкспортом украинских товаров. С идеологической точки зрения решение снимет ряд вопросов россиян относительно того, почему обстреливающей Донбасс и оскорбляющей Россию Украине ещё не объявлено эмбарго. С политической точки зрения это поднимет рейтинг президента Путина, а также станет примером другим странам, которые на конфликте с РФ пытаются повышать самооценку и собственную значимость.

Эмбарго не к месту и не ко времени

Ещё несколько месяцев назад я бы безусловно выступал за эмбарго — и не только за эмбарго, но ещё и за разрыв дипотношений (мы ведь «оккупанты», находящиеся с Незалежной в состоянии войны, а значит, о каких дипотношениях может идти речь?). Однако сейчас ситуация изменилась, и чрезмерные агрессивные шаги России сыграют в пользу украинского руководства. Помогут ему избежать катастрофической ошибки, которую Киев собирается в ближайшее время совершить.

Ни для кого не секрет, что Украина активно готовится к возобновлению войны в Донбассе. Стягивает войска, собирает людей, повышает градус военной риторики. Но при этом умная часть украинского руководства делает всё это с чувством обречённого человека, которого отправляют на убой.

Все прекрасно понимают, как отреагирует Россия на ввод украинских войск в ДНР/ЛНР и убийство российских граждан. Вопрос лишь в том, где остановятся российские войска: на границе ДНР/ЛНР, на границах Луганской и Донецкой областей, на границах Новороссии (то есть у Приднестровья), в Киеве или во Львове? Симонов: Заблокировать поставки дизтоплива Украине в современном мире невозможно © РИА Новости, Нина Зотина

И решение это будет зависеть не от Киева, а исключительно от воли Москвы. Украинские руководители всё понимают — но ничего не могут сделать, ведь приказы американского посольства в Киеве принято не обсуждать, а исполнять. И в этой ситуации единственной надеждой Украины являются какие-нибудь агрессивные действия России перед началом боевых действий. Киеву нужно российское нападение, которое сделает его ввод войск в ДНР/ЛНР оборонительным шагом — и чем более явным будет российское «нападение», тем проще Украине будет сплотить население для защиты своей страны, тем большую поддержку Украина получит на Западе, тем больше станет дипломатическое давление Европы на Россию и тем меньше будет у Москвы стимулов и оснований наказывать украинских агрессоров по полной программе.

Именно поэтому России сейчас не нужно совершать никаких жёстких наступательных действий против Киева (а полное эмбарго в ответ на отказ давать Крыму воду является, что бы там ни говорили, непропорциональным ответом и фактически наступательным шагом), а надо просто ждать украинской ошибки.

А уж потом резвиться по полной программе.