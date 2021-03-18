Новая холодная война действительно началась. 16 марта была опубликована доктрина внешней политики Великобритании, в которой Россия названа главной угрозой безопасности страны (кстати, прошлая холодная война тоже была объявлена британцами). А 17 марта Джозеф Байден назвал российского президента убийцей. На Украине это вызвало заметный энтузиазм

Не мог не «подякувать» Пётр Порошенко: «"Путин убийца". Что говорит наша команда с 2014 года. То, что с 2019 года не смеет произносить Зеленский, Джозеф Байден громко произнёс».

Порохоботка Алёна Яхно:

«Все-таки Боженька любит Украину.

Как не пытается мудрый нарід закопать государственность своей собственной страны, а он её откапывает.

Теперь мы точно не одни в противостоянии с Путиным. Именно сегодня началась "Холодная война-2". Вещи названы своими именами!

С нами правда и весь цивилизованный мир!»

Как видим, классические заклинания на тему «весь мир с нами». Хотя, казалось бы, очевидно, что «боженька» в лице Байдена вовсе не с Украиной, а просто против России. А это не одно и то же.

При этом надо учитывать, что, по мнению Барака Обамы (у которого Байден был вице-президентом), в будущем Россия и Украина установят прочные отношения, поскольку «исторически они связаны всеми видами культурных и социальных уз». Т.е., сильно огрубляя, фактически Украина признаётся временно оккупированной территорией России, которая используется сейчас как плацдарм для борьбы против неё.

Опять же за семь лет можно было бы догадаться, что:

во-первых, воевать с Россией за Украину США не будут. Они будут воевать за интересы США против России руками украинцев. И выглядеть это будет примерно как в 2014 году, когда полковник Мамчур шёл на штурм собственной воинской части (которую в конечном итоге сдал) под американским флагом. Америка нам поможет. Полосатым наматрасником. Возможно, даже со звёздочками;

во-вторых, политика, проводимая США на территории Украины, очень уж напоминает тактику выжженной земли, когда территорию, которую всё равно предстоит сдать, стараются привести в состояние, максимально непригодное для жизни и хозяйственного использования. Ну что ж, это война, а у войны свои законы.

Впрочем, пост Яхно, несмотря на то что она эталонная (дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений), даёт основания и для более глубокого философского обобщения.

Вообще-то государство — инструмент для организации жизни человеческого общества в определённых условиях. И, соответственно, функционирует определённым образом в интересах выживания этого общества.

Но так, понятно, могут думать только люли недалёкие. Прямо скажем — ватники. С точки зрения настоящего украинского патриота, государство представляет собой самоценность. И оно существует не для того, чтобы удовлетворять интересы «мудрого нарiда», а для реализации собственной цели.

В случае с украинским государством этой целью является противостояние России. Если потребуется, до последнего украинца. А если украинцы кончатся ещё до того, как Россия рухнет? Ну тогда украинское государство (предвечно существующее в вакууме в виде сине-жёлтой сферы) завезёт на свою территорию каких-нибудь африканцев и их назначит украинцами.

Собственно говоря, именно такая логика всегда приводила к краху всех украинских государственных проектов. Просто потому, что украинскому государству украинцы оказывались нужны только в качестве «пушечного мяса». Желательно неживого (очень удобно — они ничего не требуют, а их можно прославлять).

В то время как рядом в избытке существовали государства, которым украинцы были нужны в живом виде — как управленческие кадры (для России) или как сезонные рабочие (для Польши). Ну а в общем случае, как мы понимаем, лучше собирать клубнику в Польше, чем удобрять почву в Донбассе.

«Боженька» (кстати, почему от постов Яхно так серой несёт? Это такой у неё ладан?) «откопал» Украину вовсе не для того, чтобы облагодетельствовать Украину и тем более её «мудрый нарiд». И тут вспоминается не очень приличный анекдот, которые заканчивается словами «закопали стюардессу».

Мы не предлагаем «закопать» украинское государство. Но вот та его версия, которая существует сейчас, как раз ориентирована на самозакапывание. А «мудрый нарiд» всего-навсего не хочет закапываться вместе с ним.