В 90-х годах прошлого века одним из реальных достижений независимой Украины стала свобода слова. В информационной сфере были активно представлены конкурирующие олигархические группировки, множество политических партий, в бурном море страстей и рекламы как-то выживали мелкие издания и студии

Брутальный раскол на «своих» и «чужих», произошедший после оранжевого майдана, неминуемо отразился на положении оппозиционной на тот момент прессы — давили, закрывали, лишали эфира. Иное дело, якобы проевропейские «оранжевые» были не настолько сильны и монолитны, чтобы сразу придушить неугодную вольницу. Да и сами журналисты ещё старались сохранить остатки здравого смысла и самостоятельности.

Однако 2013-14 годах разлом стал резким и необратимым. Было пролито море человеческой крови, и не без участия сочувствующей госперевороту прессы развязана кампания травли всех инакомыслящих, в том числе оппозиционных журналистов. Некоторые, позже сами пострадавшие от действий режима, тоже принимали участие в разжигании ненависти к Антимайдану, Крыму, Донбассу. А гнусные отзывы промайданных коллег после убийства Олеся Бузины проложили неодолимую пропасть между элементарной порядочностью и пропагандистским прислужничеством.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Закрытие трёх оппозиционных телеканалов и их дальнейшие конвульсии в виде попытки создания нового вещателя (немедленно прихлопнутого властью) должны окончательно развеять иллюзии о сути современной Украины. Но журналисты закрытых телеканалов упорно пытаются апеллировать к Западу, откуда и приходят указания уничтожить «пророссийскую» оппозицию в информационном пространстве. Вот снова рвались под Верховной Радой вручить петицию приехавшему председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю.

Журналисты пишут в ОБСЕ, Совет Европы, Европарламент в надежде… В надежде на что? «Мы не ставим перед собой цель воевать с нынешней властью. Мы как журналисты всего лишь хотим продолжать работать и доносить людям правду о происходящем в стране и за ее рубежами… Просим вас отреагировать на сложившуюся ситуацию и дать свою оценку происходящему». Не ставите целью «воевать с властью», «всего лишь», покорные, «хотите работать»?

На Украине закрыли оппозиционные телеканалы: самые яркие цитаты Порошенко или Зеленском, но и в тех учебных заведения, где вас обучали (типа «Могилянки» и всяческих журфаков), и в том Майдане, которому многие из вас сочувствовали, и вообще в вашем внутреннем «европейском выборе»?

Даже сейчас, вынуждено уйдя в интернет, вы стараетесь соблюдать дискриминационное мовное законодательство, хотя зачем? Или в рамках несуществующей «объективности» предоставляете эфир патентованным негодяям — ради чего? Чтобы оставаться «своими» для тех, кто вас своими не считает по определению.

Ваше упорство достойно уважения, но истинные перспективы таятся не в действующей системе, а в выборе нового пути, который радикально отличается от старого, в стратегическом осознании пагубности происходящего вокруг. Борьба за настоящую свободу слова на Украине становится частью борьбы за мир и демайданизацию. Без этого, как говорил Остап-не-Дроздов, «пишите в лигу сексуальных реформ».

Скажи, кто твой друг. Сеанс «демократии» с ее полным саморазоблачением © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Михаил Мищишин. — Потому что прокляли и назвали предателями тех, кто, жертвуя собой, оплеванный и опороченный толпой, встал на защиту Конституции Украины, а значит, интересов простого украинца».

И некоторые из вас, коллеги, принимали в травле непосредственное участие.

Блогер Алексей Куракин даёт беглый обзор информационного пространства современной Украины: «В Херсоне "казнили" Путина, изготовленного из газет "Партии Шария"… Во Львовском горсовете создадут депутатский хор — для улучшения коммуникации между народными избранниками… Зеленский "подякував" Джо Байдену за сильный месседж: "Крым — это Украина!"… При строевом шаге украинские военные будут поднимать ногу на 5 см ниже… Эстонская разведка предупредила Украину… Я извиняюсь. Мы решили врагов смехом уморить?»

Но ведь вы, дорогие коллеги, подаёте эти новости всерьёз!

Украина деградирует, и это необратимо. Глубинный майдан подменил глубинный народ, да и само государство. Вся структура государства пронизана «активистами», грантоедами, ворюгами и национал-фанатиками, а на «скамейке запасных» точно такие. Выход один: снос всей конструкции, иначе она будет воспроизводить себя вновь и вновь.

Необходимо переустройство Украины на иных принципах — Руина реконструкции не подлежит. Просто некоторые, уважаемые коллеги, поняли это значительно раньше.