Основной задачей ныне правящего на Украине режима является подавление отвергающих национал-истерию инакомыслящих, депортация их в некое интеллектуальное гетто, где они — запуганные и лишенные права на свободную дискуссию — должны пребывать до полного переформатирования общества по необходимым режиму шаблонам

Есть несколько ключевых точек, по которым идёт формирование украинского социума в понятиях «свой-чужой». Это отношение к майдану и вооруженному конфликту на Донбассе («революция достоинства», «оккупация» Крыма и ЛДНР, «гибридная война» с РФ); далее: Украина — извечная часть Европы, ранее «захваченная» азиатской Россией; радикализированный национальный вопрос («дерусификация», «декоммунизация», «деколонизация») и т.п.

Из подобных тезисов выстраивается единая концепция, по сути отрицающая всю предыдущую историю Украины — на том основании, что она была «оккупирована» и «русифицирована». Следовательно, «настоящая» Украина абсолютно иная, и только после «революции достоинства» она ступила на дорогу к «истинной свободе». И ради этой «свободы» никого и ничего не жалко. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Показательный случай накануне 2021 года произошёл во Львове. Информационное агентство УНИАН сообщает: «Во Львове остановили 19-летнего жителя Киева в шапке-ушанке с коммунистической символикой. [Речь идёт о красноармейской звёздочке на форменной шапке.] Парень рассказал, что купил шапку на барахолке, потому что было холодно. Теперь ему светит до пяти лет тюрьмы».

Ну и далее следуют увлекательные подробности задержания «опасного преступника» в стране, где торжествует нацистский вольфсангель «Азова»: «Парня в шапке с запрещённой символикой с другом заметил участник АТО Игорь Шолтис, который провёл "гражданское задержание". Мы провели разъяснительные работы. Оказалось, что они русскоязычные киевляне", — рассказал Шолтис. По его словам, потом на место вызвали полицию, и у одного из патрульных "были откровенно не проукраинские взгляды": "Мы зафиксировали и его данные, проведём разъяснительные работы"».

Развёрнуто этот характерный случай прокомментировал блогер Анатолий Ульянов: «Итак, безумный АТОшник видит парня в ушанке с советской кокардой, нападает на него, задерживает и вызывает ментов. Приезжают менты, понимают, что перед ними очередной пациент АТО и что состав "преступления" — это г..но на вентилятор. За это АТОшник обвиняет их в "не проукраинских взглядах". Парня задерживают, заводят уголовное дело, ему грозит пять лет тюрьмы, а одна из главных новостных служб страны подчёркивает, что он — не просто киевлянин, а РУССКОЯЗЫЧНЫЙ киевлянин. <…> И ведь эти люди на полном серьёзе считают себя чем-то качественно отличающимся от тех, кто написал 4 миллиона доносов». Андрей Золотарев: На Украине торжествуют пять Д — декоммунизация, деиндустриализация, дебилизация, деградация, депопуляция © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Сроки за звёздочку, или пост в социальных сетях, или георгиевскую ленточку — и безнаказанность за убийства, грабежи, пытки. По количеству стукачей, истеричек, фанатиков и штурмовиков современная Украина ближе не к сталинскому СССР (который вспоминал Сергей Довлатов, говоря про 4 миллиона доносов), но к Третьему рейху. И стилистика их националистической пропаганды весьма схожа между собой, что связано с родственностью пропагандистского аппарата гитлеровской Германии и союзной ей ОУН, идеологическими наследниками которых считают себя нынешние украинские националисты и особи, под них мимикрирущие.

Советский Союз — со всеми его трагическими ошибками — был всё-таки обществом, устремлённым в будущее, а Украина нацелена в архаичное прошлое — с его культом мазанок, веночков, вышиванок и нравами дремучего хутора. И ситуация тем трагичней, что достойного преемственности государственного образования никогда не существовало — как не существовало в реальных летописях особой «Руси-Украины» (авторства профессора Грушевского) и не было населённой украинцами прародины человечества (плод воспалённых фантазий господина Бебика).

Однако отныне исторические факты легко опровергаются с помощью политической пропаганды: мол, вся привычная история Украины подделана «москалями», чтобы утаить арийское превосходство извечных обитателей Триполья. Пять уголовных дел, доказывающих, что на Украине - деспотия © Андрей Лубенский

Пушечное мясо должно быть безмозглым и бессловесным — поэтому ему промывают мозги и лишают родной речи. И вот обычный олигархический госпереворот оборачивается «народной революцией», майдан Незалежности якобы вмещал миллион человек, и все протестующие были мирными и невооружёнными. Кто не согласен, тот москаль: «Чемодан. Вокзал. Россия».

По приказу политических приспособленцев и откровенных неонацистов веками жившие на своей земле мирные трудолюбивые люди должны забыть свой родной язык, свою собственную историю, безоговорочно принять новое прошлое родом из бандеровских схронов. Либо молча смириться с бандитской властью — потому что они нетитульные «оккупанты», посконные «совки», русские «колонизаторы» и т.д. И поддавшаяся национал-истерии толпа кричит: «Дерусифицируй его!» — причём некоторые орут на чистейшем русском.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба походя бросает в толпу: «Сейчас есть война между Россией и Украиной — это факт». И мало кто осмелится сказать очевидное: «Нет, не факт» — потому что с воюющей стороной Киевом поддерживаются дипломатические отношения, идёт активная торговля (РФ — второй по объёму торговли партнёр Украины), осуществляется транспортное сообщение и т.д.

Ах, да: согласно официозу, якобы идущая война «особая», «гибридная» — то есть не мешающая наживаться олигархам и гибнуть простым людям. А в реальности Украина и Россия не находятся в состоянии боевых действий (причины указаны выше), как нет и мифических «российско-оккупационных войск» на Донбассе (в тамошней армии служат местные жители), нет порабощённых крымчан (чтобы в этом убедиться, достаточно выйти на улицу любого крымского города). Но в Королевстве кривых зеркал правда — это смертный грех, а теперь ещё и уголовно наказуемый.

Правда окружающего мира должна быть под запретом — и потому освобождали Украину от гитлеровцев гитлеровские коллаборанты и военнослужащие дивизии СС «Галиция» (а не те самые — со звёздочками на ушанках); проклинаются коммунисты, которые яростно украинизировали эту территорию и выстроили ей лучшую в Европе экономику; а русские города исторической Новороссии объявляются старинными хуторами ясновельможной голытьбы. Хутор ли, город ли — велика ли разница для тех, кто верит в новую хронологию бытия Украины. Полицейские во Львове избили участников АТО © Simon Peter Tiu / flickr

Сегодня на Украине радикально столкнулись два представления об окружающим мире. Одно — устоявшееся, документированное, имеющее великую историю, культуру и суверенное будущее. Второе — конструируемое прямо на наших глазах, нагло врущее даже о событиях, свидетелями которых мы были лично, и результаты его хозяйствования налицо: бедная, разграбленная страна без возможности самой выбрать себе не согласованных с иностранными кураторами министров, компьютерное оборудование или вакцину от коронавируса.

Кто-то, похоже, перепутал истинную свободу и собственную безмозглость. Но даже самого пропащего алкоголика родственники до последнего стараются спасти — перед тем как окончательно вверить его незавидной судьбе. И потому думайте, ду-май-те. В конечном итоге каждый сам кузнец своего несчастья.