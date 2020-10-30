Зависимость от иностранных кураторов постепенно приобретает на Украине демонстративный характер

Кабинет министров Украины вернул сказочные сверхзарплаты для иностранных «смотрящих» в наблюдательных советах государственных компаний — уступая открытому шантажу со стороны Запада. Теперь они вновь будут ежемесячно получать сотни тысяч гривен, хотя все хорошо знают — ни один из этих людей не относится к числу компетентных специалистов, способных помочь в решении экономических или социальных проблем.

Как правило, это обыкновенные проходимцы, залетные варяги из разнообразных грантовых фондов, которых определили на кормление за счет туземной казны. Вдобавок, они уверены в своей безнаказанности перед украинскими законами, и могут позволить себе любые коррупционные шашни — прекрасно зная, что через год-другой покинут страну, отвалившись от нее, как насосавшиеся иксодовые клещи.

Это решение стало еще одним актом демонстративного унижения национальной независимости Украины, которые случаются теперь едва ли не каждый день. Не далее, как позавчера американская временная поверенная Кристина Квин вызвала на ковер украинского министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, требуя ускорить принятие репрессивного закона, специально разработанного «слугами» для ограничения прав оппозиционно настроенных журналистов. Выборы в Молдавии: революционный сценарий США и странная позиция ЕС © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Видим мощную кооперацию в реализации проекта по медиаграмотности и развития общественного вещателя. Имплементация закона о медиа — также важный шаг, который госпожа Кристина считает необходимым для внедрения в ближайшее время» — угодливо рассказал об этом украинский министр. По сути дела он признается, что иностранные дипломаты принуждают Кабмин к внедрению политической цензуры, совершенно недопустимой для европейского демократического государства, которым пытается позиционировать себя в мире современная Украина.

Госпожа из посольства демонстративно доминирует над украинскими визави. Недавно она провела аналогичную встречу с министром здравоохранения Максимом Степановым, который позволил себе допустить возможность закупки российской вакцины против коронавируса. С чиновником немедленно провели вразумляющую беседу, а об ее результатах написали на фейсбуке посольства США — причем, в этом сообщении даже не соизволили упомянуть имя украинского министра, что является грубым нарушением общепринятых международных дипломатических протоколов.

«Временная поверенная в делах США Кристина Квин пригласила на конструктивный коллегиальный ужин министра Степанова, чтобы обсудить борьбу с Covid-19 и реформы сектора здравоохранения. Украина НЕ будет закупать российскую вакцину от Covid, которая не прошла клинических испытаний на безопасность», — сообщило в интернете американское посольство, специально выделяя слово «не» заглавными буквами. И этот хамский колонизаторский тон покоробил даже некоторых украинских грантоедов, привыкших послушно вылизывать хозяйские сапоги. Потому что такие посты открыто унижают саму Украину, выказывая ее зависимость от чужого диктата.

«В истории с заявлением американского посольства о российской вакцине самый интересный вопрос — а зачем оно об этом заявило в такой форме? То есть, сделало заявление от лица украинского государства. Случай на самом деле беспрецедентный даже для американского посольства. Обычно оно старается публично не выдавать прямые указания, а выражаться витиеватыми фразами. Например, посольство не пишет «запрещаем увольнять Сытника и Рожкову», а «подчеркивает важность сохранения независимости Нацбанка и антикоррупционных органов». То есть, все как бы понимают, о чем идет речь, но какие-то минимальные нормы приличия соблюдаются. А тут вот так прямо и в лоб. Прекрасная иллюстрация для тезиса о внешнем управлении, который посольство не устает клеймить как «нарратив российской пропаганды» — написал об этой вопиющей истории главный редактор Страна.UA Игорь Гужва.

Но прятаться больше незачем — благо, подобные эпизоды происходят сейчас постоянно. Демонстративно нагибая украинскую власть в вопросе с зарплатами для своих ставленников, Запад тут же приготовил для нее новую публичную порку, которая грозит привести к очередному скандалу.

Конституционный суд Украины отменил на днях электронные декларации, которыми так восхищались когда-то российские либералы — считая это выдающимся шагом на пути к преодолению коррупционного зла. Однако с украинской коррупцией все в порядке, ее уровень постоянно растет, а чиновники просто-напросто перешли к открытому воровству, когда заполнение е-деклараций превратилось в яркое шоу, своеобразную ярмарку тщеславия новых хозяев жизни.

Так, ультраправый россиянин Малюта, который получил украинский паспорт из рук Петра Порошенко, вместе с генеральской должностью в украинском МВД, демонстративно задекларировал две квартиры, личный самолет, часы стоимостью около пяти тысяч долларов, золотую ручку, а также полмиллиона гривен и почти миллион в валюте — на зависть ограбленному украинскому плебсу. Антикоррупционные дармоеды: почему НАБУ работает с «нулевым» результатом © пресс-служба НАБУ

И, несмотря на это, украинское правосудие не стало задавать ему никаких ненужных вопросов.

На основании электронных деклараций, внедренных в Украине по прямому требованию западных дипломатов, не посадили ни одного взяточника и казнокрада. Однако попытка отменить это новшество сразу же привела к очередному акту внешнеполитического шантажа. По словам посла Украины при Евросоюзе Николая Точицкого, Запад требует вернуть формальную практику декларирования, угрожая лишить украинцев безвиза. Хотя его все равно приостановили на время коронавирусной пандемии.

«Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины № 13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима» — написал посол в письме вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишин. И этот документ тут же попал в интернет — благодаря публикации на одном из грантоедских изданий. Подготовка к перевороту и друзья США. Что происходит в Киргизии © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

Украинской власти придется утереться и вновь отступить, подчиняясь требованию старших товарищей из обкомов Брюсселя и Вашингтона. Зеленский уже капитулировал перед ними, расписавшись в неспособности уволить главу НАБУ Сытника, отстраненного от должности по решению того же Конституционного суда. Банковая жизненно заинтересована в новой инъекции западного кредита, без которой ей банально не продержаться во время коронавирусной зимы — а потому она готова принять любые, самые унизительные условия.

А значит, в ближайшее время мы снова прочитаем на фейсбуках чужих посольств политические «цэу» для украинских министров.