Подход Киева к республикам Донбасса предполагает войну до полной победы, после которой последует расправа над врагами без амнистий и жалости. Вопреки тому, что любые отклонения заведомо объявляются «предательством», процесс его смягчения, кажется, всё-таки пошел

«Патриоты» и «порохоботы» на все лады продолжают с пеной у рта обвинять Владимира Зеленского в желании установить мир в Донбассе. Было время, когда такое желание воспринималось как вполне естественное, когда, чтобы из-за него можно было приписать оппоненту «предательство», надо было непременно добавить: «имярек хочет мир на условиях России». Теперь уже ничего добавлять не надо. Парадокс нынешней ситуации в Украине в том, что «предательством» стало само желание мира!

«Урегулирование конфликта в тупике»: политолог объяснил, почему закончилось перемирие в Донбассе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Петр Порошенко. Обвинения основаны исключительно на смутных подозрениях. Подозрения же, в свою очередь, — на весьма вольных интерпретациях того, что время от времени говорит по поводу конфликта в Донбассе президент или кто-то из его окружения.

«Не знаю сам, что буду петь, — но только песня зреет», — слова из хрестоматийного стихотворения Афанасия Фета, на мой взгляд, как нельзя точнее отражают настроения в той группе товарищей из «зеленой» команды, которой вменено в обязанность заниматься Донбассом.

У кого-то из них, похоже, что-то действительно зреет. Только вот определиться с тем, чем же именно окажется вызревший плод, они не могут. Главная причина этого — страх перед «патриотами» и патриотической улицей. У страха глаза велики.

Когда только что назначенный главой Офиса президента Андрей Ермак взял тему мирного урегулирования под свой контроль, он, помнится, с места в карьер попытался продвинуть сразу несколько инициатив, призванных вывести переговорный процесс из тупика. Встретив мощное сопротивление оппонентов, он вынужден был притормозить, так ничего из своих планов не доведя до конца, как случилось, например, с идеей Консультативного совета.

«Продолжение войны для Зеленского — путь к политической смерти»: соцсети об обострении в Донбассе © president.gov.ua Марина Порошенко. Сегодня мне кажется, что Ермак не отступился от своих мирных планов, а только остановился, отказавшись от прямолинейных действий в лоб. Есть определенные основания полагать, что работа по установлению мира в Донбассе с последующим переходом к политическому урегулированию под руководством Андрея Борисовича идет, что ее подготовительный, скрытый от публики этап завершен или, по крайней мере, близится к завершению.

Наиболее явственные сигналы, дающие почву для размышлений о таких основаниях, идут из украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Хотя не только оттуда.

Начал дело, как это не покажется странным, принимая во внимание личность того, кто начал, Леонид Кравчук. Возглавив украинскую делегацию в ТКГ, он в одном из своих первых интервью после назначения озвучил сразу несколько идей, не вполне укладывающихся в официальную позицию Киева по Донбассу, сформированную Порошенко и сохраненную Зеленским. Одной из них стала идея компромисса как единственно возможного пути к миру и урегулированию.

Не менее новаторски крамольно прозвучало предложение о готовности к прямым переговорам с представителями ДНР-ЛНР. Главный содержательный акцент Кравчука на диалоге и компромиссах в нынешних украинских условиях был воспринят как вызов. Из лагеря «патриотов» в главу украинской делегации в ТКГ посыпались упреки и проклятия. Важен был и экономический «штрих»: упоминание о свободной экономической зоне для Донбасса, которая дала бы живущим там людям работу.

Время «Ч» для Донбасса: что происходит в регионе после «ультиматума Пушилина» © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Витольд Фокин, войдя в делегацию в ТКГ в качестве заместителя Кравчука. Его выходное «соло» оказалось куда решительнее, чем «ария» Кравчука. Витольд Павлович упомянул о вещах, которые в украинском информационно-пропагандистском пространстве уже который год под строжайшим табу. Тут и амнистия для участников конфликта в Донбассе, и особый статус, и выборы на неподконтрольной Киеву территории, и прочая.

«Провокационные и не отвечающие национальным интересам Украины», — сказал о предложениях Фокина Арсен Аваков, и это была едва ли не самая сдержанная оценка.

Минуло еще немного времени, и вот губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил о необходимости снятия с ЛНР экономической блокады и восстановления хозяйственных связей с неподконтрольными Киеву территориями. Если смотреть на мир глазами «патриотов», то эта идея по степени крамолы ничем не уступает предложениям Фокина. Блокада — это святое, это наше «патриотическое» все, один из главных символов украинской непобедимости и непреклонности в противостоянии с Россией. И вдруг — предложение отказаться от нее!

Да еще с какой-то непонятной настоящим украинским «патриотам» новейшего времени аргументацией о каких-то миллиардах гривен, которые Украина и Луганская область теряют от разрыва связей с ЛНР. Причем тут миллиарды? Это же не «патриоты» их теряют, а рядовые граждане. Чего же в таком случае о них жалеть?

Ищенко объяснил, почему в ДНР хотят уничтожить сооружения ВСУ на линии соприкосновения © РИА Новости, Нина Зотина

По сути дела, прямая противоположность реакции на интервью Фокина, вызвавшее мощную волну возмущения, которая, кстати говоря, не стихает до сих пор. О чем это может говорить? Думаю, что о многом. Хотя вполне возможно, что и ни о чем.

И все-таки, как представляется, не следует исключать того, что в Киеве, точнее, в Офисе президента Зеленского ищут варианты, при которых украинская сторона станет делать какие-то шаги навстречу ДНР-ЛНР. Пускай пока не исполняя Минские соглашения, а двигаясь в сопредельном с ними поле, но уже задумываясь над тем, как браться за их исполнение.

Снятие экономической блокады могло бы стать одним из действий в таком ключе. Так же, как старт прямого диалога Киева в лице Кравчука и Фокина с ДНР-ЛНР. Оба ветерана, кстати, не скрывают своих намерений отправиться в скором времени в Донецк.