Что будет с Лукашенко? Что будет с Белоруссией? И как поведет себя в нынешних условиях в отношении Лукашенко и в отношении Белоруссии Россия? Вот три главных вопроса, которые важны для России, Запада, Белоруссии и самого Лукашенко именно сейчас в результате возникшего внутрибелорусского конфликта

Ответить на эти вопросы и сложно, и просто. Просто, потому что вроде бы все на поверхности, и многое здесь на страницах издания Украина.ру уже сказано. А сложно, потому что Лукашенко — он кто? Друг или враг России? Или никак? А если не Лукашенко, то кто? А Белоруссия, которая с нами — один народ, хочет ли быть в одном Союзном государстве с Россией или после обработки, которой подверг ее инициатор Союзного государства Лукашенко, считает, что теперь каждый сам по себе?

И главное — сможем ли мы в ближайшие годы сохранить Белоруссию дружественной России?

Проблема в том, что тот, кто породил идею Союзного государства, тот ее почти и похоронил. Это Лукашенко, который сначала был инициатором процесса, а потом ее главным, хотя и не явным, тормозом. Лукашенко научился за 26 лет нахождения при власти говорить совершенно несовместимые вещи. Типа мы — за союзное государство, но при полном сохранении независимости. То есть он предлагал быть немного беременным. И что интересно, в его интерпретации это было вполне естественно. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, кто такой Лукашенко?

Лукашенко пришел к власти в результате демократических процедур. Лукашенко, я уверен в этом, один из самых волевых и сильных политиков нашего времени. Человек, руководивший обычным колхозом и имевший соответствующий кругозор и понимание ситуации, смог не просто возглавить пусть и маленькую, но очень независимую республику, он еще смог выстроить государственный аппарат, обмануть прожженных политиков Запада и многоопытных России. И более того, пока в России сменились три президента и куча премьеров, Лукашенко правил страной… успешно эксплуатируя «братский имидж», за который (и только за который) ему платила Россия.

Многие эксперты, опрошенные изданием Украина.ру, ругают Лукашенко за то, что он ухитрился выдоить из России 130 миллиардов долларов в виде скидок на нефть, преференции и проч. А в чем его вина? И есть ли она вообще? Наоборот, он — благодетель для своего государства, ради которого все эти годы старался. Да, ради белорусского государства, президентом которого он является, он все эти годы юлил, изворачивался, придумал мульку про «Союзное государство» и успешно ее эксплуатировал, заработав для своей страны 130 млрд долларов. Вот и все.

Ему только за это там, в Беловежской пуще, благодарные соотечественники памятник, отлитый из золота, должны поставить. А они его тапком предлагают прихлопнуть….

За Россию, которая все эти годы содержала режим Лукашенко, он как президент Белоруссии не отвечает, за нее отвечают другие люди. А к нему за 130 млрд долларов, вложенных Россией в Белоруссию, претензий нет и быть не может.

Проблема Лукашенко не в тех деньгах, которые в него были вложены, а в том, что он построил.

Лукашенко, будучи настоящим политическим животным (это определение, а не оскорбление), построил вокруг себя особое государство — экономически подпитывающееся из России, но политически ни от кого независимое. Сегодня ясно, что, если Лукашенко (и Белоруссия) разорвет экономические отношения с Россией, страна рухнет в более глубокую экономическую яму, чем Украина. В этом смысле Лукашенко построил крайне уязвимое и ущербное государство.

И при этом, построив то, что не может жить без сторонних дотаций, сам же ради собственного пиара и исключительно по личным соображениям (заложил очередной виток шантажа) существенно навредил отношениям России и Белоруссии на ближайшие месяцы и годы. В этом и есть главная ошибка Лукашенко, с точки зрения его белорусского электората. Плюнул в руку дающего. Смачно и торжественно. А когда запахло жареным, дал заднюю и тем самым окончательно сломал стереотип отца нации, который столь бережно все эти годы взращивал в общественном сознании Белоруссии.

Отец нации — вот кем видел и кем хотел быть для своей страны Лукашенко. При этом с поправкой на европейские ценности и на русскую ментальность. И тут важно понять логику Лукашенко, без чего трудно продвигаться дальше, не навешивая на него ярлыки.

Отец — это тот, кто не разрешает детям валяться в ботинках на диване, есть сладкое вместо супа и безудержно ковырять в носу. Если его не слушают дети и продолжают безобразия безобразничать, он их наказывает. И они, конечно, обижаются и даже могут говорить нехорошие слова у него за спиной. Но не им решать, что можно и чего нельзя делать. Дети должны слушать отца. А отца нации должна слушать нация. И потому не им решать на выборах, кому быть президентом, то есть отцом нации. Родителей, как известно, не выбирают. Отца нации тоже. И вот тут точка в политическом кредо Лукашенко. После этого нет не то что запятой, а вообще какого-либо знака препинания.

Говорю это абсолютно квалифицированно, поскольку имел возможность в течение нескольких часов воочию наблюдать Лукашенко и в результате понять ход его мыслей и, главное, его, с его же точки зрения, безупречную логику. Для больших выводов маловато, но для того, чтобы понять суть человека, достаточно.

Он один из немногих президентов на постсоветском пространстве, кто сам себя видит именно таким и хотел бы таким оставаться до самой смерти. Тот же Назарбаев, оставаясь отцом нации, например, ушел на политическую пенсию раньше, чем его туда отправили. А Лукашенко вплоть до последнего времени, судя по всему, о пенсии не помышлял. И вот такого человека домохозяйка Тихановская хочет отлучить от власти? Смешно, да и только.

А теперь предельно откровенно.

Белоруссия — по всем экономическим, социальным, технологическим показателям одна из самых отсталых стран в Европе. Хуже сейчас только Украина, но там другая история, совершенно обратная — там после Кучмы так и не нашлось ни одного государственно мыслящего политика во главе страны. А Белоруссию такой, какая она есть — отсталой и патриархальной, — сделал Лукашенко, государственно мыслящий (не про свой карман, а про государство пекущийся), но абсолютно советский председатель колхоза. А может, секретарь парткома. Но не в этом суть. За те 130 миллиардов долларов, которые он получил в различных видах от России, он мог построить в Белоруссии современное, вполне конкурентное государство, сохраняя при этом партнерство с Россией в политике и экономике. Но не сделал этого, потому что строил то, что хорошо знал — большой советский колхоз с армией, МИДом и КГБ в придачу. В общем, что знал, то и построил.

Разговоры о Союзном государстве — это такая хитрость зажиточного колхозника, продающего старого хряка городскому хипстеру за молодую свинку. Хитрость сработала и дала хорошие дивиденды. Но теперь она самому инициатору подложила свинью. Деваться некуда — либо в экономическую бездну, либо в Союзное государство. Европа четко показала, что третьего не дано — в ней Белоруссию не ждут, а создавать из Белоруссии вторую Украину не будут.

За то время пока Лукашенко правил в Белоруссии, в этой стране вырос другой народ, который хочет жить как в Европе или как в России, то есть куда свободнее, чем в Белоруссии с ее советско-кагэбэшным строем. И Лукашенко для этих не отец нации, а школьный завуч или хуже того — надзиратель. Это уж как кому удобнее.

Для России Лукашенко тоже перестал быть сакральной фигурой, хранящей заветы единого СССР. Сам виноват — все увидели, что не он для власти, а власть для него является главным смыслом существования.

Но отказаться от Лукашенко Россия тоже не может. В результате российского попустительства он вытоптал политическую поляну вокруг себя до степени полного опустошения. Это, конечно, плохо. Но и говорить с кем-то в Белоруссии не представляется возможным. То есть придется считаться с реальностью.

Правда, тут же для России заложена и ловушка. Если Россия и дальше будет поддерживать Лукашенко, ставшего токсичным для большого количества белорусских избирателей (если не сказать большинства), то и она тем самым принимает на себя не только риски, но и всю эту токсичность. В общем-то поддерживать Лукашенко — себе вредить в глазах белорусского электората. Что же тут делать? Ищенко назвал фатальную угрозу для власти Александра Лукашенко © REUTERS, Stringer

Есть тут минусы, которые легко можно и нужно сделать плюсами. Без России Белоруссия не сможет развиваться ни экономически, ни социально, ни политически. Поэтому Россия может и должна предложить свой план дальнейших политических преобразований Белоруссии, сохраняя при этом экономический протекторат над существующим в стране режимом.

1. Продолжать содержать Белоруссию (иначе она рухнет под тяжестью негибкого полусоветского управления) с обязательным жестко установленным сроком ее вхождения в Союзное государство. Скорее всего, срок этот не должен превышать года, начиная с нынешних президентских выборов. Потому что затягивание приведет к деформации. При этом в новом договоре между Россией и Белоруссией должны быть зафиксированы так называемые маяки, после прохождения которых все обещанные преференции сохраняются, а невыполнение любого из них ведет к отказу от преференций и закрытию рынков сбыта белорусской продукции, как это делает, например, МВФ с Украиной, обозначая ей маяки под будущее финансирование. При этом все должны понимать, что маяки устанавливаются не для населения, а для белорусской власти, и именно она отвечает за реализацию каждого пункта.

2. Для точного и четкого разъяснения позиции России на территории Белоруссии должны действовать СМИ Союзного государства — телеканалы, газеты, радиостанция, интернет-СМИ, финансируемые на первых шагах Белоруссией в паритете с Россией, а после формирования Союзного государства на его средства. И эти СМИ, действие которых обязано начаться задолго до создания Союзного государства, должны быть полностью независимы от белорусской власти.

3. В связи с внесением изменений в Конституцию (с ослаблением президентских полномочий, которые пообещал Лукашенко) и переходом к созданию Союзного государства объявляются новые выборы — одновременно и президента, и парламента Белоруссии. При этом сам Лукашенко объявляет о своем уходе на пенсию с обязательством в этом случае от будущего руководства Белоруссии и Союзного государства, возможно, законодательно закрепленным не преследовать его в дальнейшем по уголовным и политическим статьям.

Если же он решит участвовать в выборах, тогда все последующие и вытекающие из этого решения риски после неизбежного для него поражения будут на его совести. Выборы осуществляются на основе законодательства с широким допуском наблюдателей от всех участников и соответствующих международных структур.

4. Формирование союзных государственных и политических структур, которое должно начаться до создания Союзного государства, но с момента подписания нового договора позволит России и активной пророссийской общественности Белоруссии сформировать пророссийскую партию (политическое движение) и выдвинуть на пост президента современного политического управленца, который начнет приводить в порядок и экономику, и внутреннюю политику страны.

Если Россия правильно расставит приоритеты, то большая часть Белоруссии, которая все еще верит в идею Союзного государства, явно проголосует за него, поскольку такое государство сохранит электорату и льготы, и финансирование, и социалку. "Европейское будущее", которое раковой опухолью поразило Украину, ставшую самым бедным и самым коррумпированными государством Европы, никого прельстить при этих условиях не сможет.