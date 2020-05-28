Западные «копы», на которых равнялись в Украине, уличены в систематическом беспределе

Вопиющее преступление под Киевом, в городе Кагарлык, где местные полицейские насиловали и пытали девушку, требуя от нее признаться в чужом преступлении, в очередной раз продемонстрировало провал так называемой «полицейской реформы».

Как известно, она привела к массовому исходу многих оперативников, накопивших опыт в борьбе с преступностью. А на место профессиональных следователей пришли вчерашние «активисты» и участники АТО, которые принесли с собой мрачную традицию криминального беспредела. И хотя прежняя украинская милиция никогда не являлась образцом служения обществу, ее расформирование многократно усугубило существовавшие раньше проблемы и недостатки.

Иллюзии в отношении «новой честной полиции» давно рухнули. Даже профессиональные патриоты, которые так умилялись когда-то красивой форме питомцев Арсена Авакова, называя их на американский манер «копами», давно уже с унынием указывают на постоянно растущий уровень преступности, констатируя беспомощность сотрудников МВД. Они мечтали, что на украинские улицы выйдут голливудские герои, вроде Джона Макклейна из фильма «Крепкий орешек» в исполнении неувядающего Брюса Уиллиса. А в реальности получили садистов и беспринципных коррупционеров, ведь, как уже известно, полицейские насильники из Кагарлыка регулярно вымогали деньги у местного бизнеса. На Украине полицейский избил мужчину до смерти за отказ быть понятым © пресс-служба МВД Украины/Андрей Новицкий

Но, возможно, проблема именно в том, что украинские обыватели знали американскую полицию исключительно по фильмам о «копах» и не очень хорошо представляли себе реальность правоохранительной системы США. Между тем, она куда лучше подошла бы для сценариев к фильмам ужаса. Местные полицейские тоже становятся фигурантами печально известных историй с внесудебными расправами, избиениями и жестокими убийствами граждан, не говоря уже о грязных связях с наркоторговцами и мафиози. И это происходит с пугающей регулярностью, вызывая массовое возмущение среди американского общества, явно ощущающего угрозу от многих представителей местной полиции.

Очередным подтверждением этого стали события в штате Миннесота, которые в буквальном смысле потрясли в эти дни Америку. 25 мая местные полицейские арестовали темнокожего мужчину, местного охранника Джорджа Флойда, имевшего репутацию добропорядочного гражданина, подозревая, что он расплатился в продуктовой лавке поддельным чеком. Несмотря на собравшихся людей, которые снимали арест на видео, один из белых полицейских демонстративно уложил безоружного человека на асфальт и стал душить его на глазах у всех. После чего Флойд вскоре скончался, едва его доставили в помещение местной больницы. А остальные «копы» ничего не сделали для того, чтобы оторвать своего коллегу от его беспомощной жертвы.

«При большом стечении людей произошло нечто ужасное. Никаких видео, доказывающих сопротивление Флойда не опубликовано, зато опубликовано видео дальнейших действий копов. Здоровый полицейский лоб положил Флойда на землю и коленом придавил ему шею, свыше семи минут удерживая задыхающегося человека на глазах возмущенных прохожих. Флойд много раз стонал и говорил, что задыхается, умолял отпустить ногу. Коп и ухом не вел. Потом приехала скорая и увезла Флойда. Он умер в больнице через короткое время. Полиция хамски сообщила, что смерть наступила по медицинским причинам. Примерно так же в свое время убили Эрика Гарнера в Нью-Йорке», — описывает эту ситуацию блогер Алексей Словцов.

«Это убийство. Отвратительно. Серьезно, что, черт возьми, не так со Штатами?» — написал знаменитый баскетболист Стивен Керр. И действительно — очевидно, что речь о жестоком, циничном и совершенно осознанном убийстве, совершенном в расчете на свою полную безнаказанность. Несмотря на огромный резонанс, который вызвала видеозапись этого инцидента, душивший человека «коп» всего лишь отстранен от работы и до сих пор находится на свободе. Что диковато смотрится даже по украинским меркам, ведь насильников из Кагарлыка, по крайней мере, сразу же задержали, хотя, впрочем, участие в АТО дает одному из них неплохие шансы уйти в будущем от ответственности.

Покрывательство со стороны полицейского руководства и молчание американского руководства привели к массовому протесту. К полицейскому отделению в Миннесоте вышли сотни людей, которых разогнали слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Стихийные акции весь день проходят сегодня и в других крупных городах США, несмотря на пандемию и карантин. Все вспоминают упомянутое дело нью-йоркского чернокожего Эрика Гарнера, отца шестерых детей, которого точно так же задушил в 2014 году белый полицейский при задержании по обвинению в поштучной торговле сигаретами, которое стало символом подобного полицейского беспредела.

Это убийство тоже осталось безнаказанным, а затем подобные преступления посыпались как из ведра. Через несколько месяцев белый полицейский застрелил в Фергусоне чернокожего юношу Майкла Брауна, что также привело к массовым беспорядкам, а в следующем году в США зафиксировали еще два подобных случая. Создается впечатление, что белые американские полицейские получили что-то вроде лицензии на убийство безоружных афроамериканцев, и это наглядно указывает на глубокое социальное и расовое неравенство, до сих пор царящее внутри американского общества. Ку-клукс-клан в бойцовском клубе. Зачем американские расисты приезжали в Киев © AFP, ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Кампания BlackLivesMatter, организованная еще в 2013 году после оправдания еще одного полицейского — убийцы чернокожего подростка Трэйвона Мартина, — вызывает поддержку у миллионов. Просто потому, что многие опасаются стать очередной жертвой людей в форме. Именно поэтому эпизод в Миннесоте попал сейчас в топ-новости мировых новостей, тем более что он наложился на скандал с Джозефом Байденом, которого уличили вчера в оскорбительной расистской шутке в адрес чернокожего журналиста.

Итак, украинским полицейским еще есть куда расти в плане кровавого беззакония. Тем более что патриотическая общественность не хочет устраивать из истории в Кагарлыке новую Врадиевку. Никто не добивается пересмотра «реформы МВД» и переаттестации «новой честной полиции», куда пришли некомпетентные проходимцы или ультраправые с соответствующим опытом, полученным на Донбассе, и ощущением полной безнаказанности перед законом.

А это значит, что подобные эпизоды будут повторяться в Украине снова и снова, успешно конкурируя с полицейским беспределом в США.