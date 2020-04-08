Я ждал этого, и это случилось: на Украине провозгласили, что охвативший мир COVID-19 — дело рук Кремля. Более того, подробно разъяснили, зачем это нужно Российской Федерации

В специальном докладе украинского "Центра исследования России" «Возможности распространения вирусной инфекции COVID-19 спецслужбами РФ» рассказывается леденящая душу история, как россияне сначала протащили коронавирус в Ухань, позаражали китайцев, а потом и весь мир. Однако главная цель бактериологической диверсии — это Украина. Уже в январе сего года в Незалежной «были замечены группы молодых женщин, юношей, мужчин, которые с высокой вероятностью спецгруппами выполняли "засев" вирусными штаммами в разных регионах Украины», говорится в докладе.

Потом и Владимир Зеленский специально обратился к украинцам с просьбой возвращаться на родину, чтобы усилить инфицирование сограждан. А сверхзадача всемирного мора, согласно докладу, — интенсификация мирных переговоров в Минске по линии «Андрей Ермак — Дмитрий Козак», легитимизация ЛДНР и результатов крымского референдума, подрыв отношений по линии Украина — МВФ, приход к власти Медведчука, запуск подачи воды в Крым, ну и так далее — вплоть до полного снятия санкций с РФ. Найден алгоритм развития пандемии. Россия - лидер, Украина - среди аусайдеров борьбы с вирусом © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

В общем, десятки тысяч людей по всему миру умирают, поскольку Украина не даёт воды в Крым. То есть именно баранье упрямство Киева является причиной пандемии, и надо бы мировому сообществу с этим Киевом поскорее разобраться. Ничего личного, просто используют методологию доклада — ахинея как способ аргументации. Впрочем, доклад «Возможности распространения вирусной инфекции COVID-19 спецслужбами РФ» в украинских «патриотических» СМИ воспринят доброжелательно, он соотносится с распространенной практикой во всех бедах автоматически винить Россию. Например, на Западе в поджогах фанатиками вышек-ретрансляторов поколения 5G (якобы они содействуют распространению коронавируса) тоже подозревают Россию. Мол, это она виновата в средневековом безумии, которое охватило Туманный Альбион, а заодно и Швецию.

После наступления второго этапа «медицинской реформы» имени госпожи Супрун на Украине ожидается постепенное повышение числа граждан, выпущенных из ликвидируемых психлечебниц, однако не стоит причислять к ним творцов упомянутого доклада. Напротив, его автор пользуется широкой известностью в профессиональных кругах, иначе как он мог возглавить такое серьезное учреждение, как «Центр исследования России». Россия большая, и, видимо, изучающий её Центр тоже не маленький.

Увы и ах, перед нами обычный грантоед-директор с пышным титулом и сайтик с характерными публикациями: «Неизбирательный массовый террор, физическое уничтожение оппонентов в России и за рубежом как инструменты российской внутренней и внешней политики», «Россия: к фашизму и распаду», «От имитационной демократии к неототалитаризму» и т.п. Руководит конторой политтехнолог Денис Богуш, который и стал автором доклада о COVID-19 как средстве нападения на Украину. Он же «эксперт в сфере стратегических коммуникаций и антикризисных кампаний», «вице-президент украинской PR-Лиги», «президент PR-агентства Bohush Communications», «глава Совета Международной ассоциации «Вільна Україна», «автор системы воспитания новой элиты «Сила земли», а также «системы самосовершенствования «Альфа-контроль», в общем, глыба-человечище. Думаю, на Западе к докладу прислушаются и без особой детализации сошлются в тамошних СМИ на авторитетное мнение «исследователя России» — ради того подобные публикации и делаются. Цинизм против гуманизма. Что скрывает пандемия коронавируса © СС0, Pixabay

Саму же борьбу с вирусом, после сенсационных разоблачений Богуша, можно спокойно сворачивать. Коварный замысел врага окончательно и бесповоротно раскрыт, а нет ничего слабее разоблачённого врага. Противодействовать вирусу поможет накал патриотизма на Украине, что уже и происходит. Так, в киевском жилом комплексе «Комфорт-таун» находящиеся в самоизоляции патриоты коллективно исполнили гимн Украины (этого я тоже ждал!). Соответствующее видео опубликовано в YouTube, причём в конце записи автор ролика гордо замечает: «Вместе мы — большая сила».

А сомневающихся в целебных способностях гимна истинные патриоты оперативно накажут: например, в Киеве они напали на «неправильных» волонтёров, о чем сообщил генпродюсер телеканала «112 Украина» Артем Марчевский. «Сегодня, как и последние две недели, наши активисты занимались социальной работой. Конкретно — раздавали маски. На этот раз не адресно, а просто на улице. И какие-то ублюдки напали на них. Начали рассказывать, что это путинские маски, что ребята сепаратисты, — написал господин Марчевский на своей странице в социальной сети. — Бродячий цирк, бродячие активисты. Пора заканчивать с этим и начинать строить нормальную страну».

Осмелюсь доложить, Украину уже построили, и никакая Россия не может помешать славному процессу построения на плацу — она в ужасе ждёт наказания за свои прегрешения перед Майданом. А чтобы замаскировать свой панический страх, всё время что-то деятельно созидает, открывает и создаёт. Не иначе как новый вирус.