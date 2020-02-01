Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в Киеве проблемы безопасности в Европе и коррупции. Диапазон трактовок этих понятий чрезвычайно широк. О чем же говорил Помпео Владимиру Зеленскому, какие задачи ему ставил?

Накануне визита госсекретаря США Помпео в Украину ожидания чего-то особенного, если присутствовали, то уступали в весе общему настрою на то, что сколько-нибудь серьезных новостей по итогам киевских встреч высокого американского чиновника не последует. Мнение, согласно которому появление посланца Дональда Трампа на берегах Днепра носит демонстрационный характер, а его целью является не разговор о новых возможностях, а стремление показать оппонентам из демократического лагеря, что Белый дом и Госдеп, вопреки критике в их адрес, нормально работают с Киевом, — явно доминировало.

Хотя звучали и другие предположения относительно целей визита и его содержательного наполнения. Догадки строились преимущественно на оценках общей ситуации в мире, в Украине, вокруг нее, в сфере американо-украинских отношений. Как водится в таких случаях, отслеживались и оценивались высказывания сторон в преддверии события. В этом отношении Помпео задал наблюдателям нелегкую задачу, высыпав перед вылетом из Вашингтона целую пригоршню объявлений о предстоящих в Киеве беседах. Первый день Помпео. Зачем госсекретарь США прибыл в Киев, а потом поедет в Минск и другие столицы СНГ? © REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | Перейти в фотобанк

Понятно, что принимать всерьез слова госсекретаря о том, что в Киеве он намерен «обсуждать пути продвижения стратегического партнерства» между США и Украиной, написанные им после прибытия в первый пункт своего зарубежного турне в Твиттере, не стоит. Какое уж там стратегическое, какое партнерство, когда один «партнер» уселся верхом на другом и только успевает погонять да награждать пинками. Приписка же об «усилении позиций Украины как свободного и демократического государства» вообще прозвучала как насмешка.

Об Украине безотносительно к предстоящим ему в Киеве встречам Помпео рассуждал и в интервью «Bloomberg TV» 23 января: «Украина находится на границе между демократией и тиранией в самой восточной оконечности Европы. Это нация, которая отказалась от своего ядерного оружия в конце «холодной войны», и Америка взяла на себя обязательство помогать ей в защите суверенитета. Мы заботимся о демократии везде». Все, вроде бы, верно и правильно, но чего-то явно не хватает. Может, правды? Тень Помпео: госсекретарь США поедет от Зеленского к Лукашенко © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Еще одно «украинское» высказывание госсекретаря содержало в себе уточнение, что встречу с президентом Зеленским он посвятит вопросам европейской безопасности, а также — борьбе против коррупции. Эти слова прозвучали в самый канун вылета Помпео в турне по Восточной Европе и Центральной Азии, в ходе которого он посетит Киев.

На это высказывание, мне кажется, стоило бы обратить внимание. В связи с ним появляется определенная интрига. Или, во всяком случае, может при определенных условиях появиться. И вот почему. Острейшей проблемой безопасности в Европе в настоящий момент является украинский кризис. Если говорить о ней — безопасности, — никак не обойти вниманием его — кризис. Опрошенные корреспондентом «Дойче Велле» немецкие эксперты, моделируя пребывание Помпео в Киеве, высказывали предположение о том, что его беседы там будут сосредоточены вокруг вполне практических тем.

Один из них, при этом, заявил буквально следующее: «Похоже, что одной из центральных тем визита Помпео в Киев станет дальнейшая судьба «минских соглашений» по Донбассу. По итогам саммита в «нормандском формате»… США поддержали попытки Зеленского сдвинуть с мертвой точки реализацию соглашений. В ближайшие недели и месяцы Украина попробует выполнить их политические аспекты, ранее вызывавшие протесты тех, кто считает это «капитуляцией» перед Россией. В частности, речь идет об особом статусе сепаратистских «республик» в Донецке и Луганске, а также проведение там осенью местных выборов».

Очень похожие, сделанные, как под копирку, прогнозы звучали также в материалах ряда других изданий Европы, например, от «Евроньюз».

Что получилось на деле? Визит Помпео в Киев прошел в режиме не просто «блиц», а «супер-блиц». В 10.00 важный гость провел встречу в МИД. В 10.30 он возлагал цветы к мемориалу в непосредственной близости от Министерства. Затем, успев заскочить буквально на минутку по соседству, в Михайловский золотоверхий собор к Епифанию, ровно в 12.00 вышел на совместный брифинг с Зеленским, длившийся ровно 20 (!) минут. Когда они с президентом успели провести переговоры, непонятно. Но фото есть.

На брифинге госсекретарь зачитал заранее заготовленный текст. Это свидетельствовало о том, что мнение «стратегического партнера» он не учел, да и заботило оно его мало. Для Киева такая спешка создала дополнительные проблемы, вынудив Зеленского просьбы и пожелания, приготовленные для донесения до сведения гостя на переговорах, озвучивать прямо на брифинге. Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Список украинских просьб, кстати, выглядел солидно и основательно. Жаль, исключительно для внутреннего наблюдателя. Только, вот, незадача: Помпео на них не обратил внимания. Это и понятно. С точки зрения США, самые смелые мечты Киева, даже все вместе взятые это — мелочь, обсуждать которую не имеет смысла. Так было всегда. Теперь же, на фоне истории с импичментом, Помпео, как и его шефа Трампа, Зеленский, если и мог бы чем-то заинтересовать, то одним: клятвенным обещанием взяться, наконец, за «украинскую историю» Байдена и его отпрыска. Но это не в его силах.

С точки зрения понимания сути визита Помпео в Киев показательно звучит фраза из отчета на «Стране.ua»: «…Майк Помпео прилетел в Киев и дал сегодня брифинг с президентом Владимиром Зеленским». В точку! Визит состоялся не ради переговоров, которых, по сути, не было, а ради брифинга! Помпео с киевскими чинами ничего не собирался обсуждать и не стал этого делать. Америка руками Украины в гибридном формате воюет с Россией, поэтому гость в своем обращении к прессе несколько раз упомянул Россию, причем, только в негативном смысле, адресуя ей критику и требования.

О Донбассе не было сказано ни полслова. Хотя, если верить сведениям на президентском сайте, то «Владимир Зеленский и Майк Помпел обсудили восстановление Донбасса» (зачем надо обсуждать «восстановление», когда на повестке дня стоит вопрос «урегулирования», объяснить сложно; разве, чтобы привлечь внимание американцев обещанием выгодного бизнеса там?). Этот факт дает основания полагать, что версия «Дойче Велле» о том, что Помпео может «вдохновить» Зеленского решиться на выборы в ДНР-ЛНР уже осенью этого года, подтверждения не получила.

Впрочем, тут, как говорится, возможны варианты. Попробуем поиграть словами. Если тему Донбасса в этот раз в Киеве не обсуждали, это отнюдь не должно означать, что о ней не говорили. Или того, что о ней говорил один из участников встречи. Если один, то, конечно, Помпео. Кто же еще? Тут уместно вспомнить, с одной стороны, общую американскую ситуацию с возней вокруг импичмента, с другой, — приведенные выше слова Помпео о том, что он собирается обсуждать с Зеленским европейскую безопасность и борьбу с коррупцией. Безопасность в Европе это — Донбасс. Борьба с коррупцией для Госдепа и Белого дома сегодня это — «случай Байдена».

А что, если, сведя эти обстоятельства и их контексты вместе, предположить, что Помпео мог дать Зеленскому право выбора: или расследование по Байдену, или проведение осенью выборов в ЛДНР? Отдаю себе отчет в том, что предположение звучит, мягко говоря, небанально. Зато вполне в том духе и стиле, в котором Америка работает со «стратегическими партнерами», да и не только с ними.

В целом же визит Помпео обернулся пустой формальностью. Если в его пребывании был какой-то смысл, искать его следует исключительно в создании условий для Белого дома и Госдепа для предъявления нужной им «картинки» и нужного комментария американской аудитории. Собственно к Украине оно имело весьма отдаленное и явно опосредованное отношение. Украина служила фоном, а фон, в принципе, мог быть любым. Если бы, конечно, старина Байден пристроил сына еще где-нибудь, кроме Киева.