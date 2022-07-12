Российская певица с закарпатскими корнями Лолита Милявская отреагировала на выпады антироссиийски настроенных пользователей, которые обвинили артистку в ненависти к украинцам. Соответствующий пост она написала 11 июля в соцсетях

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«В центре города Киева мою маму "бандеровец" или "националист", как хотите, ударил сзади по голове. Она упала, стукнулась головой о бордюр, получила сотрясение мозга, впоследствии — микроинсульт, который мы сейчас лечим. Ударил он ее со словами: "На своїй "собачій" мові будеш розмовляти у Москві"», — рассказала певица.

Она добавила, что произошло это шесть лет назад, но историю не придавали огласке по просьбе матери, поскольку женщина всю жизнь живет в Киеве.

Также артистка заявила, что ее крайне потрясает отсутствие дипломатичной риторики друг с другом, когда чем громче и оскорбительнее звучат слова, тем лучше.

Милявская подчеркнула, что эта тема для нее закрыта и плохо говорить о своих украинских друзьях она не будет, добавив, что многолетняя дружба — это большое счастье.

«Если у вас за это время стало меньше друзей, то это говорит только о том, что вас не связывало что-то большее, чем треп по телефону. Не переживайте. Не разрешайте себе оскорбления ни в чей адрес. Берегите психику — самый важный инструмент нашего тела. Думайте о том, что вы сможете все, и от вашего труда и настроения зависит целый мир!» — резюмировала певица.