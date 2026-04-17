Фицо рассказал, когда русские становятся на колени

Фицо рассказал, когда русские становятся на колени - 17.04.2026 Украина.ру

Фицо рассказал, когда русские становятся на колени

Запад до сих пор верит в стратегию "Поставим Россию на колени", однако все попытки заканчиваются неудачно. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо на встрече со студентами, запись с которой опубликовали 17 апреля на YouTube

2026-04-17T18:28

2026-04-17T18:28

2026-04-17T18:28

Премьер Словакии подчеркнул, что ЕС не движется по пути мира. По его словам, Европа ничего не может предложить в этом ключе. Премьер указал на ложное понимание Западом реальной обстановки. Европа утверждает, что сможет "ослабить" Россию путем поддержки Киева.Роберт Фицо также заявил о множественных публикациях в СМИ о якобы победе над Москвой. Он отметил, что регулярно видит сообщения, что "русские на коленях". При этом никаких реальных доказательств этому нет."Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от нас кто-то другой", - процитировал Роберт Фицо.О героизме солдат: Раненый русский морпех пять дней удерживал позиции: как это было

запад

россия

европа

новости, запад, россия, европа, роберт фицо, youtube, ес