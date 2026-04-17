Фицо рассказал, когда русские становятся на колени
Запад до сих пор верит в стратегию "Поставим Россию на колени", однако все попытки заканчиваются неудачно. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо на встрече со студентами, запись с которой опубликовали 17 апреля на YouTube
Фицо рассказал, когда русские становятся на колени

18:28 17.04.2026
 
Запад до сих пор верит в стратегию "Поставим Россию на колени", однако все попытки заканчиваются неудачно. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо на встрече со студентами, запись с которой опубликовали 17 апреля на YouTube
Премьер Словакии подчеркнул, что ЕС не движется по пути мира. По его словам, Европа ничего не может предложить в этом ключе. Премьер указал на ложное понимание Западом реальной обстановки. Европа утверждает, что сможет "ослабить" Россию путем поддержки Киева.
Роберт Фицо также заявил о множественных публикациях в СМИ о якобы победе над Москвой. Он отметил, что регулярно видит сообщения, что "русские на коленях". При этом никаких реальных доказательств этому нет.
"Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от нас кто-то другой", - процитировал Роберт Фицо.
О героизме солдат: Раненый русский морпех пять дней удерживал позиции: как это было
19:54В воздухе уже два носителя "Кинжалов"!
19:54В небе МиГ-31К
19:40Израиль продолжил боевые действия в Ливане, несмотря на запрет США
19:27Макрон не хочет встречаться с Урсулой: что происходит
19:14Израиль ждет удара "Орешником": есть веская причина
19:12На Украине вскрывают "кубышки": фронт ждет пенсионеров
19:08Иран закроет Ормузский пролив, если США продолжат блокаду. Новости ближневосточной войны
19:01Президент Белоруссии призвал на службу офицеров запаса: что случилось
18:57Тараса Шевченко привлекут за антисемитизм
18:5417 апреля 2026 года, вечерний эфир
18:50Украинское досье. Смена власти в Венгрии: глобальные последствия
18:46Зеленский готов к встрече с Путиным, если его "прикроют" Эрдоган и Трамп
18:37Итоги 17.04.26: хрупкое перемирие на Ближнем Востоке, кризис в армии США, мигранты заменят украинцев
18:35В Николаев пришли два автобуса с телами боевиков ВСУ
18:31Лукашенко: Трамп показал всему миру, что США не всемогущи
18:30Владимир Брутер: Запад дождется окончания активной фазы СВО на Украине, чтобы ликвидировать Приднестровье
18:28Фицо рассказал, когда русские становятся на колени
18:25Защитники режима Зеленского постепенно осознают ситуацию в Константиновке
18:19Раненый русский морпех пять дней удерживал позиции: как это было
18:18Зеленский дискриминировал зарубежных религиозных деятелей
Лента новостейМолния