Лолита рассказала, что сотворили бандеровцы с ее матерью в Киеве - 13.07.2022 Украина.ру
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Лолита рассказала, что сотворили бандеровцы с ее матерью в Киеве
Лолита рассказала, что сотворили бандеровцы с ее матерью в Киеве - 13.07.2022 Украина.ру
Лолита рассказала, что сотворили бандеровцы с ее матерью в Киеве
Российская певица с закарпатскими корнями Лолита Милявская отреагировала на выпады антироссиийски настроенных пользователей, которые обвинили артистку в ненависти к украинцам. Соответствующий пост она написала 11 июля в соцсетях
2022-07-12T15:48
2022-07-13T11:11
новости
лолита
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&laquo;В центре города Киева мою маму "бандеровец" или "националист", как&nbsp;хотите, ударил сзади по&nbsp;голове. Она упала, стукнулась головой о&nbsp;бордюр, получила сотрясение мозга, впоследствии&nbsp;&mdash; микроинсульт, который мы сейчас лечим. Ударил он ее со&nbsp;словами: "На своїй "собачій" мові будеш розмовляти у&nbsp;Москві"&raquo;,&nbsp;&mdash; рассказала певица.Она добавила, что произошло это шесть лет назад, но&nbsp;историю не&nbsp;придавали огласке по&nbsp;просьбе матери, поскольку женщина всю жизнь живет в&nbsp;Киеве.Также артистка заявила, что ее крайне потрясает отсутствие дипломатичной риторики друг с&nbsp;другом, когда чем громче и&nbsp;оскорбительнее звучат слова, тем лучше.Милявская подчеркнула, что эта тема для&nbsp;нее закрыта и&nbsp;плохо говорить о&nbsp;своих украинских друзьях она не&nbsp;будет, добавив, что многолетняя дружба&nbsp;&mdash; это большое счастье.
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новости, лолита

Лолита рассказала, что сотворили бандеровцы с ее матерью в Киеве

15:48 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" Лолита Милявская
Открытие 5-го международного музыкального фестиваля Жара Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Читать в
Российская певица с закарпатскими корнями Лолита Милявская отреагировала на выпады антироссиийски настроенных пользователей, которые обвинили артистку в ненависти к украинцам. Соответствующий пост она написала 11 июля в соцсетях
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«В центре города Киева мою маму "бандеровец" или "националист", как хотите, ударил сзади по голове. Она упала, стукнулась головой о бордюр, получила сотрясение мозга, впоследствии — микроинсульт, который мы сейчас лечим. Ударил он ее со словами: "На своїй "собачій" мові будеш розмовляти у Москві"», — рассказала певица.
Она добавила, что произошло это шесть лет назад, но историю не придавали огласке по просьбе матери, поскольку женщина всю жизнь живет в Киеве.
Также артистка заявила, что ее крайне потрясает отсутствие дипломатичной риторики друг с другом, когда чем громче и оскорбительнее звучат слова, тем лучше.
Милявская подчеркнула, что эта тема для нее закрыта и плохо говорить о своих украинских друзьях она не будет, добавив, что многолетняя дружба — это большое счастье.
«Если у вас за это время стало меньше друзей, то это говорит только о том, что вас не связывало что-то большее, чем треп по телефону. Не переживайте. Не разрешайте себе оскорбления ни в чей адрес. Берегите психику — самый важный инструмент нашего тела. Думайте о том, что вы сможете все, и от вашего труда и настроения зависит целый мир!» — резюмировала певица.
 
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