https://ukraina.ru/20220712/1034343596.html

Лолита рассказала, что сотворили бандеровцы с ее матерью в Киеве

Лолита рассказала, что сотворили бандеровцы с ее матерью в Киеве - 13.07.2022 Украина.ру

Лолита рассказала, что сотворили бандеровцы с ее матерью в Киеве

Российская певица с закарпатскими корнями Лолита Милявская отреагировала на выпады антироссиийски настроенных пользователей, которые обвинили артистку в ненависти к украинцам. Соответствующий пост она написала 11 июля в соцсетях

2022-07-12T15:48

2022-07-12T15:48

2022-07-13T11:11

новости

лолита

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«В центре города Киева мою маму "бандеровец" или "националист", как хотите, ударил сзади по голове. Она упала, стукнулась головой о бордюр, получила сотрясение мозга, впоследствии — микроинсульт, который мы сейчас лечим. Ударил он ее со словами: "На своїй "собачій" мові будеш розмовляти у Москві"», — рассказала певица.Она добавила, что произошло это шесть лет назад, но историю не придавали огласке по просьбе матери, поскольку женщина всю жизнь живет в Киеве.Также артистка заявила, что ее крайне потрясает отсутствие дипломатичной риторики друг с другом, когда чем громче и оскорбительнее звучат слова, тем лучше.Милявская подчеркнула, что эта тема для нее закрыта и плохо говорить о своих украинских друзьях она не будет, добавив, что многолетняя дружба — это большое счастье.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, лолита