Лолита рассказала, что сотворили бандеровцы с ее матерью в Киеве
15:48 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" Лолита Милявская
Российская певица с закарпатскими корнями Лолита Милявская отреагировала на выпады антироссиийски настроенных пользователей, которые обвинили артистку в ненависти к украинцам. Соответствующий пост она написала 11 июля в соцсетях
Вчера, 14:59Зеленский может заменить Екатерину II на порно-звезду гачимучиВ Одессе предложили заменить памятник Екатерине II на монумент американского порноактера Билли Геррингтона, пропагандировавшего однополую любовь. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте президента Украины и уже набрала необходимое для ее рассмотрение количество голосов
«В центре города Киева мою маму "бандеровец" или "националист", как хотите, ударил сзади по голове. Она упала, стукнулась головой о бордюр, получила сотрясение мозга, впоследствии — микроинсульт, который мы сейчас лечим. Ударил он ее со словами: "На своїй "собачій" мові будеш розмовляти у Москві"», — рассказала певица.
Она добавила, что произошло это шесть лет назад, но историю не придавали огласке по просьбе матери, поскольку женщина всю жизнь живет в Киеве.
Также артистка заявила, что ее крайне потрясает отсутствие дипломатичной риторики друг с другом, когда чем громче и оскорбительнее звучат слова, тем лучше.
Милявская подчеркнула, что эта тема для нее закрыта и плохо говорить о своих украинских друзьях она не будет, добавив, что многолетняя дружба — это большое счастье.
«Если у вас за это время стало меньше друзей, то это говорит только о том, что вас не связывало что-то большее, чем треп по телефону. Не переживайте. Не разрешайте себе оскорбления ни в чей адрес. Берегите психику — самый важный инструмент нашего тела. Думайте о том, что вы сможете все, и от вашего труда и настроения зависит целый мир!» — резюмировала певица.