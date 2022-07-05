Члены украинской группировки «Медведи SS» признались в убийстве более 100 человек. Саперы из ЛНР очищают Лисичанск от мин. Шойгу рассказал о приоритетах для Минобороны во время боевых действий на Украине

ВСУ отодвинут до Киевской области, приоритеты спецоперации, гарантии безопасности от РФ. Хроника событий на Украине на 16:00 5 июля © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

По данным следствия, все обвиняемые дали признательные показания и рассказали подробности об обстоятельствах преступлений.

Также уточняется, что от действий украинских преступников погибли более 100 человек.

Среди обвиняемых снайпер Владимир Гапич, который признался в 60 убийствах, повар диверсионно-штурмовой группы, как следует из его показаний, застрелил пятерых пленных.

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) заявила, что участникам украинской диверсионно-штурмовой группы (ДШГ) «Медведи SS» может грозить смертная казнь. Как заявили в ведомстве, мера наказания участникам группировки будет установлена судебными органами ДНР.

«Максимальное наказание по указанным статьям, которое может назначить суд, — смертная казнь», — отметили в Генпрокуратуре республики.

Там также уточнили, что обвинение было предъявлено по трем статьям Уголовного кодекса (УК) ДНР.

Разминирование Лисичанска

Силы Луганской Народной Республики приступили к разминированию Лисичанска и Северодонецка, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Приступили к разминированию городов Лисичанск и Северодонецк, а также прилегающих населенных пунктов. Уже на сегодня разминировано около двух гектаров местности.

Хочу сразу отметить — это очень большая проблема, поскольку эти города буквально усеяны минами», — сказал он.

Марочко отметил, что инженерные подразделения организовывают в населенные пункты понтонные переправы, по которым можно перевозить гуманитарные грузы.

Разминирование Лисичанска, потери украинской армии, обстрел российских территорий. Хроника событий на Украине на 12:00 5 июля © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Иван Филипоненко, силами Народной милиции ЛНР совместно с общественными организациями продолжается доставка гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий Республики. Так, вчера волонтерами ОО «Пища жизни. Донбасс» при поддержке НМ ЛНР были доставлены горячие обеды жителям освобожденного населенного пункта Рубежное.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу несколько часов назад сообщил также о полном разминировании акватории мариупольского порта российскими саперами.

«Осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Черного и Азовского морей. Нами созданы два гуманитарных коридора для движения гражданских морских судов. Полностью устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь», — сказал он.

Также саперы освободили от мин свыше 3,7 тыс. гектаров земли в Донбассе от мин, было обезврежено 46 тыс. 379 взрывоопасных предметов.

«Российские войска оказывают всестороннюю поддержку населению освобожденных [в ходе СВО] городов. Обеспечение мирной жизни на подконтрольных российским войскам территориях будет продолжено, — подчеркнул министр.

Приоритеты России при проведении спецоперации

Специальная военная операция на территории Украины завершится лишь полным выполнением задач. Об этом сообщил Шойгу на селекторном совещании в Москве.

«Сегодня для нас главные приоритеты — сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, исключение угрозы безопасности гражданского населения. Специальная военная операция продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим», — сказал он.

«Метафорическая» установка флага на Змеином, уязвимое место НАТО, заминированные мосты. Хроника событий на Украине на утро 5 июля © telegraf.com.ua

Он также заверил, что воинские части не направляют срочников в зону проведения спецоперации на Украине.

«Как я уже говорил ранее, военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции», — сказал министр.

После начала специальной операции на Украине представитель Минобороны Игорь Конашенков говорил, что в военных действиях участвуют только офицеры и военнослужащие по контракту. Президент РФ Владимир Путин 8 марта также говорил, что срочники не участвуют и не будут участвовать в спецоперации. Однако 9 марта в Минобороны сообщили, что некоторые части отправили срочников на Украину, но заверили, что почти всех уже вывезли обратно в Россию. При этом представитель ведомства сказал, что некоторые срочники из подразделения тыла попали в плен к украинским военным. В тот же день Путин поручил найти виновных в отправке срочников на Украину.

По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, до начала военной операции все командиры подразделений получили указание исключить использование срочников для выполнения любых задач на Украине.

В начале мая экс-замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская встретилась с матерями российских военных, которые попали в плен на Украине. Она говорила, что отправленные туда срочники до сих пор не вернулись. 7 июня прокурор Западного военного округа Артур Егиев доложил сенаторам, что в военных действиях на Украине участвовали 600 срочников. Около 12 офицеров привлекли к ответственности, а срочников вернули «в кратчайшие сроки», сказал он.