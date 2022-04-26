По его словам, в целом ряде регионов мира возникла определенная напряженность, «начиная с Тайваня и заканчивая тем же Косово».
«Естественно и закономерно, что сербское руководство очень нервно реагирует на любые инициативы, связанные с поставками вооружения в край Косово и Митохии, которую по-прежнему официальные лица в Белграде считают территорией Сербии, в то время как Косово признали порядка ста стран. Совершенно понятно, что позиция Сербии в нынешней ситуации достаточно уникальна и зачастую, если брать особенно население, народ Сербии, комплиментарна относительно Российской Федерации», — сказал Денисов.
Однако политолог подчеркнул, что существуют «понятные и объективные причины», вследствие которых Сербия делает политические шаги, которые идут вразрез с ее национальными интересами и негативно сказываются на российско-сербских отношениях.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.