Спецоперация на Украине в значительной мере повлияла на всю систему глобальной безопасности. Об этом заявил политолог Денис Денисов в интервью изданию Украина.ру

Вучич заявил сенаторам США, что Сербия не будет вводить санкций против России © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

«Естественно и закономерно, что сербское руководство очень нервно реагирует на любые инициативы, связанные с поставками вооружения в край Косово и Митохии, которую по-прежнему официальные лица в Белграде считают территорией Сербии, в то время как Косово признали порядка ста стран. Совершенно понятно, что позиция Сербии в нынешней ситуации достаточно уникальна и зачастую, если брать особенно население, народ Сербии, комплиментарна относительно Российской Федерации», — сказал Денисов.

Однако политолог подчеркнул, что существуют «понятные и объективные причины», вследствие которых Сербия делает политические шаги, которые идут вразрез с ее национальными интересами и негативно сказываются на российско-сербских отношениях.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.