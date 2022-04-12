«Отдельные большие города объявляются крепостями, за ними закрепляются армейские гарнизоны, получающие приказ драться до последнего, без права капитуляции или прорыва. Гитлер ещё угрожал командующим такими гарнизонами генералам репрессиями против семей, в случае сдачи. Возможно, американцы и этот опыт рейха переняли. Опыт Мариуполя, гарнизон которого сопротивлялся полтора месяца, повторяет ситуацию немецкой "крепости Бреслау", державшейся почти три месяца (с 13 февраля по 6 мая 1945 года)», — написал Ищенко.
По словам политолога, Гитлеру этот метод не помог — советские войска просто блокировали «крепости», не снижая темпа операции.
«Но в конкретных нынешних украинских условиях, при относительно низкой насыщенности войсками театра военных действий, тактика "крепостей" серьёзно затягивает боевые действия. А ещё она приводит к серьёзным разрушениям инфраструктуры и жилого фонда крупных городов, а также повышает число сопутствующих потерь мирного населения. Всё это используется американцами для дискредитации России», — объяснил политолог.
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