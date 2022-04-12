Командующие войсками Владимира Зеленского американцы приняли гитлеровскую тактику последних месяцев войны. Об этом написал в статье для Украина.ру политолог Ростислав Ищенко

Военный эксперт объяснил, почему Украина не может победить на поле боя © Украина.ру

По словам политолога, Гитлеру этот метод не помог — советские войска просто блокировали «крепости», не снижая темпа операции.

«Но в конкретных нынешних украинских условиях, при относительно низкой насыщенности войсками театра военных действий, тактика "крепостей" серьёзно затягивает боевые действия. А ещё она приводит к серьёзным разрушениям инфраструктуры и жилого фонда крупных городов, а также повышает число сопутствующих потерь мирного населения. Всё это используется американцами для дискредитации России», — объяснил политолог.

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